Fotbalisté Buštěhradu po senzačním obratu duelu se Hřebčí pokračují ve III. třídě ve skvělých výkonech a doma si poradili i s kladenským Novem. Vysokou výhrou ho sesadili z čela tabulky, nahoru se však dál dere také rezerva Velké Dobré. Druhou skupinu dál ovládá parta ze Zvoleněvsi, která zvládla i těžkou písemku ve Stehelčevsi.

SK Buštěhrad - Novo Kladno 6:1, III.tř.sk.A / 21. 10. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Buštěhrad otáčel, ale nakonec dominoval. Mošnička dal šest gólů!

Novo sice prohrálo v Buštěhradu nakonec jasně 1:6, nicméně že by byl zápas jednoznačný, to ne – zlomil se až v závěru. Ale jako první skóroval Stanislav Jung z hostujícího týmu, bývalý hráč akademie v Mostě a pak opora Lhoty se prosadil v 18. minutě. Domácím pomohlo vyrovnání těsně před pauzou, rohový kop načechral Ladislav Nachtigal, lehčí střelu Lukáše Rohly ještě gólman vyrazil, hlavou ale doklepl do sítě Matyáš Roztočil, jenž byl hrdinou zápasu, protože dal i třetí branku a ta zápas definitivně zlomila. Důležitý a vítězný gól vstřelil Max Halaj v 56. minutě. V závěru se prosadil dvakrát i nejlepší kanonýr soutěže Rudolecký, do té doby dobře krytý. Utkání sledovalo na třetí třídu parádních skoro 150 diváků.

Zdroj: Bohumil Kučera

Před Novo se probila v tabulce také rezerva Velké Dobré, která má už osmou výhru. S Pleteným Újezdem začala rychlými dvěma góly, ale pak ubrala a soupeř se vrátil do hry snížením z penalty v poslední minutě poločasu. Čechie tak rozhodla až po obrátce, nakonec vyhrála jasně 5:2. Zlomové góly obstaral nestárnoucí Jura Stolár.

Debakl kola se zrodil v Bratronicích, kde se béčko Braškova moc nepředvedlo. Hlavně nebylo schopné ubránit veterána Romana Mošničku, který nabídl hodně úctyhodný výkon – nastřílel šest gólů! Bratronice soka deklasovaly 10:3 a přikovaly ho na dno tabulky, protože Žehrovice tentokrát uspěly nad Libušínem B.

Lhotě stačil směšný gól jen na bod, Hředle šok nepoložil. Vraný pálilo ostrými

Vyrovnané byly duely na Slavoji a na Stochově. Kladenský Slavoj se svým béčkem tady uhrál s asi o něco lepším Slovanem remízu a druhý bod přidal díky výtečném mladíkovi Hrbáčkovi v bráně v penaltovém rozstřelu. Chytil v něm dva ze tří pokusů hostů a udělal radost šéfovi klubu Petru Kovářovi. „Mám radost, když se mladým daří. Ale chválím celé mužstvo, protože Slovan byl lepší, ale my bojovali a nedali jsme se. Bylo tam dost emocí, ale nic za hranou,“ řekl Kovář, jehož spoluhráč Tichý dostal dvě žluté a ke konci zápasu tak musel předčasně pod sprchy.

Zápas na Stochově rozhodl dvěma góly veterán bělečské sestavy Vojtěch Bureš. Paradoxně překonal také Bureše, ale Michala ve stochovské svatyni. Běleč těsné zápasy umí urvat.

Dubí bez Dudy padlo v Zichovci, Nauš překopal Svobodu

Ve druhé skupině byl magnetem kola souboj ve Stehelčevsi, která byla pasována na jednoho z favoritů soutěže, ale těžké zápasy jí zatím nevycházejí. Tentokrát doma nestačila na nového lídra tabulky Zvoleněves, která jí nastřílela čtyři kousky a teprve pak domácí partě dovolila kosmetickou úpravu skóre. Dvakrát se prosadil mladý Čapek.

Dramatický byl také duel druhého Zichovce s Dubím, jemuž ale v posledních kolech citelně chybí Radek Duda. Zichovečtí jeho absence využili, vedli už 3:1 a závěrečný tlak hostů přečkali jen se snížením Boříka.

Derby se hrálo ve Pcherách, ale moc dramatické nebylo. Domácím podzim hrubě nevychází, naopak hosté hrají dobře a potvrdili to i na trávníku. Mohlo to být zajímavější, protože Pcherští kopali po verdiktech rozhodčího Kalíka dva pokutové kopy (první podle hostů rozhodně nebyl), ale oba zahodili! První lapil gólman Kostka, druhý za stavu 0:3 kopli domácí vedle… Nakonec dostali čtyři kousky.

Jedomělice i Družec zvládly obrat v deseti, bitvu chudých urval Hrdlív

Blevice chvilku vedly po trefě Žaby, ale hosté ze Zlonic Lukášem Gilem vyrovnali a stejný borec byl také u obratu, který byl nakonec docela přehledný na 1:4.

Klobucký šutér Martin Svoboda přidal na svou pažbu další hattrick, ale světe div se, proti Dřetovicím mu to na cenu pro nejlepšího hráče utkání nestačilo. Radek Nauš dal totiž čtyři kousky a a oba tak svorně zničili Spartu 7:1. Vysoko vyhrály také Žižice v Otvovicích, ty však odpadly až ke konci.

Na banánech sjížděli kopec Švermováci

Ve čtvrté třídě se čekalo, jak dopadne derby mezi Vinařicemi a béčkem Švermova. Hostující Pavel Růžička se holedbal, že ho Vinařice nikdy neporazily, a sám se také snažil, aby to tak bylo dál. Dokonce ve druhé půli vyrovnal na 2:2, jeho mužstvo bylo asi lepší a mělo víc šancí, ale poslední slovo patřilo domácímu sedmnáctiletému Michaelu Suchému. Naplnila se tak věštba domácích, že hosté pojedou domů po nové silnici z Vyšehradu na banánech, které si odvezli.

Pro Brandýsek byl výsledek duelu s Černucí B 2:8 až příliš krutý. Hosté šli do vedení hned z prvního útoku, po chvíli ale vyrovnal Šulc. Kdyby Brandýsek za stavu 1:2 proměnil penaltu, mohl možná výsledek vypadat jinak. Hostům spadlo do branky snad vše, do čeho kopli a posunuli se před soka i v tabulce.

Tu aktuálně vede Slatina, která přejela 7:1 Pozdeň zásluhou hattricku Mráze. Druhá Kačice má ale jen o bod méně a zápas k dobru. Zákolany vyřídila 4:2 zásluhou dvougólových Jelínka a Hellera.

Mladá sestava Družce B potvrdila ve Smečně, že tam klub umí zahrát. Po sobotním triumfu áčka byl ten nedělní béčkový ještě jasnější – 1:5. Dvakrát skóroval Kořínek.

Dvakrát se prosadil rovněž dokeský Lukáš Jícha a béčko Doks vyhrálo 4:1 v Hrdlívě. Přitom sestava domácích byla silná, určitě mohla dokázat víc.