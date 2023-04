Odvrácenou stranu fotbalu poznal Slovan Kladno, který po nečekaně jasné výhře na Slavoji stejně nečekaně vysoko podlehl doma Bratronicím 1:5. Zásadní zlom přinesly poslední dvě minuty prvního poločasu, kdy Rác snížil na 1:3, ale chuť jeho týmu hned z protiakce vzal svým druhým zásahem Kníže.

Pozor, Luňák nad Přítočnem! Sledoval tam magnet okresního přeboru

Zmíněný kladenský Slavoj prohrál už podruhé, proti v tabulce jasně poslednímu béčku Přítočna však bral aspoň bodík za prohru 4:5 po rozstřelu. V podstatě čistá béčka navázala na sobotní bitvu áček, tentokrát však slavili hlavně díky tahounovi ex-slavojákovi Šilerovi Přítočenští. Mohli mít i tři body, vedli už 4:2, ale v závěru neuhlídali Martina Valtera a ten vyrovnával na 4:4. Trenér Slavoje Martin Vojíř poznamenal, že na blátě a v zimě paradoxně padaly hezké branky a penaltový rozstřel byl o jediném: kdo jí kopne hůř…

Na Velké Dobré sebrala dva příjemné bodíky Běleč za výhru 1:0 po penaltách. Dobrá měla po celé utkání neustálý tlak, ale protože zahazovala i ty nejvyloženější šance, mohl ji ve druhé půli potrestat bělečský kapitán Fejfar - pokutový kop mu ale brankář Švejda lapil („Kopl jsem to jako tele!“, pravil exekutor). Švejdův kolega v brance hostí Šnobl proti výborně hrajícímu domácímu mládí doslova čaroval, zápas tak dospěl až k pokutovým kopům, ve kterých byla šťastnější Běleč.

V souboji týmu středu tabulky remizovaly Kamenné Žehrovice se Stochovem 1:1, když brankáři Kouba a Jurgowski inkasovali až v poslední desetiminutovce. Bod navíc nakonec urvali v rozstřelu Stochovští, kteří přitom vyrovnávali Tučkem až v 89. minutě.

Ve skupině B lákal souboj nejhorších týmů, jen sedmibodových Pcher a Neuměřic. Rozhodl ho úžasný výkon teprve patnáctiletého brankáře Pcher Viktora Šantory, který pochytal řadu šancí hostů. Domácí měli šance hlavně v úvodu, ale proměnili až po obrátce akci, při níž výborný Trung nabil Malému. Víc gólů nepadlo, zase jediný střelec byl po dvou žlutých vyloučen.

Do soutěže Deníku o nejlepší fotbalovou adresu v kraji se z okresu Kladno přihlásil bohužel pouze Sokol Olovnice, který tentokrát ale soutěžní zápas nehrál. O velký náskok v tabulce však nepřišel, protože druhá Stehelčeves nečekaně rupla v Knovízi. Ta se na jaře zlepšila, byť jí tentokrát chyběli hokejisté Řisut, kteří měli rozlučku se sezonou. Nastoupil jen mediaguru Řisut David Klier a v závěru chytil red card, naštěstí už bylo rozhodnuto – 4:1. Na výsledku se podepsaly penalty, sudí Bázler pískl dvě domácím a jednu hostům.

Švermov loupil v Lánech, Roztoky zase vykleply Lhotu. Mšec ani nenastoupila

Tabulkou propadly Dřetovice, jejich víkendový nezdar se moc nečekal. Otvovice jim nasypaly čtyři kousky do kožichu, tři trefila letní posila Jiří Valtr. Zichovec přijel do Tuřan dost nekompromisně, vedl už 4:0, když se domácí probudili a začali manko stahovat. To už se jim nepovedlo a padli 3:5.

Dubí získalo v zimě z Brandýsku gólmana Tutku, ten však musel lovit z čeřenu tři míče od skromného blevického klubu, který favorita zaskočil a nakonec uhájil tři body za výhru 3:2. Blevičtí mají i básnické střevo, v minulém kole poslali do kabin svého soka z Olovnice zajímavou rýmovačku. Tady je ochutnávka, celý text najdete na stránkách Olovnice: LIGOVÉ HRÁČE TU NEMÁME, NA HŘIŠTI VŠECHNY SVÉ SÍLY NECHÁME. ZELENÉ DRESY NEJSOU TAK HEZKÉ, ZPOCENÉ BUDOU PO BITVĚ PĚKNĚ. V Dubí to platilo zrovna tak…

Ve IV. třídě už jasně vedoucímu Brandýsku B pomohli v Pleteném Újezdu hráči A mužstva Tesař s Porazilem, kteří nemohli v sobotu s áčkem do Klobuk a bylo to znát. Na těžkém terénu se moc hezký fotbal hrát nedal, vše bylo o bojovnosti a o štěstí. Domácí měli několik stoprocentních šancí, ale proměnili jen jednu a favorit vyhrál 2:1.

Navíc mu nahrála prohra druhé Slatiny 3:5 s béčkem Černuci. Ta měla dobrou sestavu a od začátku byla ve skóre vepředu, když se dařilo ofenzivnímu duu Martinů Fričovi a Drbalovi.

Hodně branek padlo rovněž v Kačici, která svírala proti Družci B všechny trumfy v rukách, jenže nadějné vedení 3:1 neudržela. Neuhlídala Adama Gestbergera, který v závěru dvěma trefami zkompletoval hattrick a jeho tým zvládl i rozstřel.

Doksy B přivezly k Zákolanskému potoku i borce širšího kádru áčka a odvezly podle očekávání tři body za výhru 4:2. O góly se podělili svorně Lukáš Jícha a Stanislav Radosta.

Brankář zichoveckého áčka Martin Průcha šel za béčko do útoku a v Hrdlívě dal dvě branky. Nicméně jeho tým jinak tempu zápasu nestačil a padl jasně 2:6, tři branky vítězů vstřelil otec a syn Vondrákovi.