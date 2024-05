Kdysi ho před devíti roky přemluvili, aby oprášil v béčku Hřebče fotbalovou kariéru, tak se bývalý hokejista Kladna Jan Vyšín – dnes Herzig rozhodl, že to udělá. Prožil si za tu dobu radosti, strasti, ale nad aktuální sezonou si doslova lebedí. Hřebeč je díky výpomoci borců z áčka stále silnější a poté, co v magnetu kola přejela sousedy z Buštěhradu 12:1, utekla jim na prvním místě tabulky o čtyři body.

SK Hřebeč B - SK Buštěhrad 12:1, 3. tř. sk. A - Kladno. , 5. 5. 2024, Jan Herzig | Foto: Bohumil Kučera

Jméno Honza Vyšín už dneska na soupisce nefiguruje, přesto hraje a dokonce dal v neděli jeden gól. Už ale pod jménem své rodiny - Jan Herzig. Hokej hrával ještě jako Vyšín s borci jako Dan Vladař, Jakub Strnad, Tomáš Knotek nebo chviličku se synem slavných rodičů Maxem Čejkou (otec světový golfista, matka hvězdná moderátorka).

Sám má také v rodině jednu velkou světovou star – supermoderka Eva Herzigová je jeho tetou. Kráska z prvních stránek světových časopisů, tvář reklamy nejšpičkovějších značek, herecká star, bývalá manželka bubeníka Bon Jovi Tico Torrese… „Teta žije v zahraničí, ale v kontaktu jsme, voláme si docela často a moje sportovní úspěchy ji pokaždé zajímají,“ usmívá se Jan Herzig a ještě víc se směje po otázce, zda je také tak hezký jako tetička… „No jasně že jo!“

Světově uznávaná topmodelka Eva Herzigová, rodačka z Litvínova.Zdroj: kojoku/Shutterstock.com

Herzig si aktuální fotbalový úspěch užívá i přesto, že nabitá sestava Hřebče se pochopitelně vůbec nelíbila hostům z Buštěhradu. Ti by si rádi zahráli vyrovnaný mač, ale když proti vám nastoupí borci jako Tomáš Jablonský a další velmi dobří a kvalitně trénovaní borci jako Novák, Pařízek, Mentberger, je to těžké. „Asi trochu nadávali, to je pravda, ale my ještě museli některé kluky z áčka odmítnout, hrát chtějí taky béčkaři. Na druhou stranu nastoupili většinou ti kluci, kteří v áčku nemají plnou minutáž a většinou střídají. Samostatnou kapitolou je pak Tomáš Jablonský. Ten hrál neskutečně a áčko může jen litovat, že divizi už kopat nechce, nebo mu to nedovolí časové vytížení,“ chválil Herzig někdejšího borce Slavie či Jablonce.

Zajímalo nás, jak je na to s respektem, protože okřikovat jako šéf chlapíky jako Jablonský či hrající kouč áčka Novák není legrace. „Já snad nějaký respekt mám, už díky postavě, protože jsem docela velký. Ale kluci jsou hlavně v pohodě, nechají si i něco říci, ve Hřebči je celkově výborná parta. A tím, že trénujeme pohromadě, je to ještě lepší. Navíc výkonnost některých kluků se o hodně zvedla,“ říká jeden ze spoluzakladatelů béčka Hřebče, s nímž už vydrželi ze staré party jen mazák Josef Pechr, Václav Kříž, Adam Synek a Vojta Voštinka.

Je dost možné, že si v příští sezoně zahrají o štok výš, v okresním přeboru. Málokdo o tom už pochybuje a soutěž bude i díky Hřebči B a pádu několika dobrých mužstev z B třídy hodně našlapaná. Honza Herzg ale ještě předjímat nehodlá. „Ještě chybí několik kol, nesmíme nejdřív pokazit zbytek téhle sezony,“ dodává.