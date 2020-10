Na první body dosáhly Třebichovice, jež byly lepší až potom, co Dobrá na začátku utkání spálila tři šance. Pak už se začali prosazovat domácí, kteří dokonale využili slabší sestavy soupeře, jemuž chytal záložník Kropáč. Kapitána hostů třikrát pokořil kapitán Třebichovic Mračko.

Žehrovice měly zápas se Lhotou pod kontrolou. Hosté měli jedinou opravdovou šanci, když zahrávali pokutový kop. Brankář Šíma jim však radost nedopřál.

Dubí přijelo do Bělče bez R. Dudy a Nachtigala. Ostřílené borce nahradil 52 letý Slezák, který poslal hosty do vedení. Domácí trenér nezůstal pozadu, a do druhé nasadil čerstvě padesátiletého Hykla, který krásným centrem našel za dva měsíce padesátiletého Diviše a bylo srovnáno. Domácí kanonýr se pak protlačil také k vítězné brance. V závěru domácí při ráně Říhy podržel bravurním zákrokem gólman Šnobl.

Přítočno poprvé bodovalo. Sice prohospodařilo rychle nabytý dvougólový náskok a byť hrálo po vyloučení dlouho v deseti, šlo opět do vedení, když se podruhé prosadil Jícha. Svinařov ještě jednou srovnal, aby prohrál rozstřel.

Ústřední postavou zápasu Sparty Kladno s Tuchlovicemi byl brankář hostů Šimek, který nejenže vychytal čisté konto, ale také se parádně trefil z přímého kopu. Poražení uznali, že prohráli zaslouženě. První červenou ve své bohaté kariéře obdržel stoper Sparty L. Osvald.

Kačici se nadále nedaří. Prý ji schází v nedávné minulosti vyhlášená bojovnost a zarputilost. Teď toho využila Hřebeč, již o výhře rozhodla v první půli.