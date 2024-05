Perfektní víkend prožil fotbalový bojovník z Tuchlovic Štěpán Kárník. Za áčko AFK dal důležitý druhý gól do sítě Kutné Hory a dokonce hattrickem vystřílel zlaté tři body rezervě v duelu s aspirantem na postup Velkým Přítočnem. To tentokrát nemělo na hřišti posíleného tuchlovického mančaftu moc šancí a odjelo domů s debaklem. Ten podtrhlo zahozením penalty, kterou perfektně čapl za stavu 4:0 Šimek.

Ještě jeden veterán si vysloužil potlesk, Martin Fitko přenechal v 78. minutě místo sedmnáctiletému synovi Danielovi.

„Zápas byl od začátku v naší režii, Přítočno občas z brejků zahrozilo, ale jinak jsme je pořádně k ničemu nepustili. Do půle dal gól Jaroš hlavou po pěkné kombinaci, a Karník hezkou střelou za vápnem, v druhé půli přidal Kárník druhý gól a pak z penalty zkompletoval hattrick. Musím kluky pochválit za nasazení a získali jsme další tři důležité body,“ lebedil si trenér Tuchlovic B Lukáš Muláček, jehož tým se výrazně přiblížil záchraně.

Velvary B – Černuc 11:0 (5:0)

Derby sousedů na mapě, nikoliv sousedů tabulkových. Černuc už ví, že sestoupí, nedaří se jí, ve Velvarech, kam přišla zajímavá návštěva víc než stovky diváků, neměla nárok od začátku. Domácí jí nakonec nastříleli jedenáct branek, nejvíce se dařilo autorovi hattricku Michalu Leiblovi, dvougólovým Malíkovi, Maňasovi, prosadili se také Dörfl, Štefanik, Mikš a Nowak si dal vlastence. A to ještě Velvarům scházel šutér Hirni a nehrál ani Herberstein, jenž do zimy oblékal dres Viktorky.

Velvary jsou pořád výrazně ve hře o postup do I. B třídy, aktuálně jsou těsně druhé za Jedomělicemi.

Smečno - Pozdeň 6:2 (4:1)

Úvod patřil zachraňujícím se hostům - nejdřív Hadrika hlavou minul, ale v 7. min. Petržílka z úhlu propálil gólmana Krále - 0:1. Pak šel Petržílka z druhé strany, jenže Král vyškrábl konečky prstů. Dobrý úvod Pozdně potvrdil Petr Štěpánek hlavičkou nad bránu, jenže pak musel střídat.

Karta se otočila v 18. minutě, kdy obrana hostů dala moc prostoru a času V. Bažovi a kanonýr vyrovnal. Dvě minuty na to ostrou ránu pozdeňský brankář Košta jen vyrazil a opět V. Bažo doklepl na 2:1.

Smečno, byť bylo bez Balíka, Vožeha, Záhrobského či M. Kratiny, už kralovalo. Hosty jednou zachránilo břevno, ale po půlhodině pálil Valta a jeho přízemní střela skočila před brankářem – 3:1. Valta navíc teprve začínal svůj koncert, ještě před pauzou přidal po centru druhý gól a po přestávce pálil přesně z vápna! Bylo rozhodnuto. Hosté hrozili sice občas hlavně Petržílkou, ale gól dal až mladík Holub, což bylo za stavu 5:1 pro Pozdeň pozdě a naopak ještě inkasovala, když se kolem beka lehce obtočil P. Bažo.

Hostům citelně scházel hlavní stoper M. Štěpánek, který měl lístky na světový hokej v Praze, naopak domácí se s dírami v sestavě vypořádali výborně i bez z operace se zotavujícího trenéra Jiřího Vápeníka. Nahradil ho Karel Kratina a nemohl nic než chválit. „Kluci chtěli vyhrát a bylo to vidět. Sice jsme dostali první gól, ale pak jsme chytili vyrovnáním a já nemám týmu naprosto co vytknout. Hrál výborně a mohli jsme dát šanci i klukům, co tolik nehrají a dorostencům,“ byl rád zkušený Kratina.

Kročehlavy – Olovnice 1:6 (1:3)

Kročehlavy v boji o záchranu spoléhaly hlavně na domácí zápasy, ale tenhle plán jim hrubě nevyšel a padáku do třetí třídy jsou nepříjemně blízko. „O jarní domácí neporazitelnost jsme přišli asi v nejnevhodnější dobu,“ přiznal Martin Pergl.

Přitom úvod utkání byl pro domácí slibný, když ve 3. minutě prošel po křídle Peroutka, neservíroval na penaltu Pouchovi a ten prostřelil Prosického - 1:0. Za chvilku centroval Blanda a na zadní tyči chybělo Zikánovi pro lepší zakončení pár centimetrů.

Pak se začala karta obracet. Hostům pomohl brankář Fajfrlík, jenž zaváhal s vyběhnutím, na vápně sice v souboji s Vorlíčkem odvrátil nebezpečí, ale Vorlíček se dostal k míči znovu, posunul Hajnému ten na dvakrát Fajfrlíka prostřelil - 1:1. V 16. minutě pak přišla pro Kročehlavy další pohroma, když si stoper Blanda obnovil zranění, čehož hosté využili a Ocásek překlopil vedení na stranu hostů. Pak se střídaly akce na obou stranách, ale zářili brankáři Fajfrlík a Prosický.

Definitivní zlom přišel před pauzou, kdy zase utekl Vorlíček a náskok hostů pojistil. Navíc si nechal Pokorný za faul dát červenou kartu a to už bylo pro Kročehlavy moc těžké.

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že už opravdu nemáme co ztratit a za naši aktivitu bychom si určitě zasloužili lepší vývoj utkání než se udál. Jenže hosté trpělivě bránili a vyráželi k rychlým brejkům, které trestali brankami,“ konstatoval smutně Martin Pergl.

V 57. minutě opět mířil na branku osamocený Vorlíček a po přesném zakončení se radoval ze své druhé branky - 1:4. Následně sice Putz nevyzrál na Fajfrlíka, ale Vorlíček byl s dorážkou zase správně na místě. Konečnou podobu výsledku dal v 85. minutě z dalšího brejku Putz.

„Realita je bohužel taková, že nás kosí zranění, ve čtvrtek z tréninku odkulhal Zíb, zápas nedohrál Blanda, další minimálně tři hráči základu už chybí! Dvořák odstoupil v minulém domácím utkání, Sobotka nastoupil naposledy v polovině dubna ve Družci, Jonákovi zatím na jaře nedovolilo zranění odehrát ani jeden zápas. Jednoduše řečeno, schází nám zkušenost! Pozápasová pochvala za naše výkony v obou zápasech s "Želvou" od hostujícího Davida Friče je tak jen slabou náplastí na naše současné rozpoložení,“ dodal zklamaný Martin Pergl.

Hrdlív – Družec 3:2 (0:1)

​Zápas začal ve vlažném tempu, ale šance byly. Domácí ty svoje zbrkle neproměnili, hostující Burant naopak trestňák kopl perfektně a jeho tým vedl.

Do druhé půle vstoupili domácí ve větším pohybu a začali se množit šance. Vyrovnal D. Růžička (56.), ale čtvrt hodiny před koncem udělal gólman Zobina chybu při vyběhnutí a hosté šli Lincem znovu do vedení.

Domácí vystřídali dva hráče, zvýšili tlak, a po závaru dorážel do sítě Janda – 2:2. Družec na chvilku přestal hrát svojí hru, a když chybělo do konce zápasu deset minut, tak kanonýr Nový s pravé strany prostřelil brankáře Pergla a upravil skóre na konečných 3:2 pro domácí. Družec se sice snažil s výsledkem něco ještě udělat, ale přes šance na obou stranách se skóre už nezměnilo.

„Před zápasem jsme si řekli, jak budeme hrát a jak je to pro nás důležité utkání, ale bohužel kluci byli buď myšlenkami ještě u hokeje nebo u hlídání májky. Začali jsme v uspávacím tempu a podle toho vypadal poločas, který se mi vůbec nelíbil,“ byl kritický k úvodní části trenér Hrdlíva Karel Petrášek.

K týmu v pauze promluvil, a výkon šel nahoru. Hrdlív má tak zlaté tři body, které k boji o záchranu potřeboval. „Zlepšili jsme pohyb a byli často na míči. Tým ukázal velkou vnitřní a mentální sílu, vždyť proti vedoucímu celku tabulky dvakrát prohrával a přesto skóre otočil - klobouček dolů. Velká pochvala patří celému týmu, jak odehrál druhou půlku. Jsou to vydřené tři zlaté body. Jsem rád za kluky, že to zvládli a doufám, že to pořádně oslaví na májové zábavě,“ dodal Karel Petrášek.

Brandýsek – Jedomělice 2:5 (1:4)

Oba celky potřebují body jako sůl, první na záchranu, druhý na triumf v přeboru. Domácí ale zase zaspali začátek, to je teď provází často. Jedomělice navíc ukázaly velkou efektivitu, když během 20 minut proměnily snad každou šanci. První poločas patřil jednoznačně jim, kdy se hned v úvodu prosadili Radošínským a Pospíšilem. Za minutu snížil po krásném pasu Tesaře Porazil, ale za další minutu už Jedomělice zase vedly o dvě branky, když se trefil Řehák.

Brandýsek může mrzet, že za stavu 1:4 neproměnil Tesařem penaltu, kterou útočník Kroutil chytající z nutnosti zneškodnil. Možná by se nakonec zápas vyvíjel jinak, protože Brandýsek opět vlétl do druhého poločasu dobře a hosty přimáčkl. Jenže nebyl tak efektivní jako Jedomělice v prvním poločase a vytěžil jen snížení Porazilem na 2:4.

Vítr z plachet vzal domácím v 72. minutě Radošínský, který z ojedinělé akce hostů v druhém poločase stanovil výsledek utkání na 2:5.

A ještě malá perlička: Trenér domácího béčka Lukáš Kala vytáhl z archivu fotku žáků Brandýska, kde je trenér Jedomělic Martin Janda a domácí borci Jaroslav Hink, Libor Rychlý a zmíněný Kala. Všichni se cvakli i teď po letech a mají pěknou památku.

close info Zdroj: Lukáš Kala a FK Brandýsek zoom_in Vlevo na archivním snímku žáci Brandýska, kde je trenér Jedomělic Martin Janda a domácí borci Jaroslav Hink, Libor Rychlý a Lukáš Kala. Všichni se cvakli i teď po letech při mačil Brandýsek - Jedomělice.