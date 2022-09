Do Zavidova přijelo béčko Hostouně, které mělo souběh, a tak muselo vsadit na mladou sestavu – až po půli se dostal do hry zkušený Motlík. To už bylo 2:0 pro domácí a mohlo to být ještě výraznější vedení. Na 1:0 dával Kapoun po dobré práci Neveďala, jenž ukradl obránci mičudu a servíroval ji kamarádovi. Pak připravil branku i Ždánskému, jenže asistent sudího mínil, že už míč předtím skončil v autu. Domácí byli tak rozhození, že dostali čtyři žluté za pět minut, sudí Novotný byl v tu chvíli klasickým karbaníkem.

Zavidovské nervy zchladila až druhá uklidňující branka, kdy tentokrát Ždánský předložil Neveďalovi a ten zavěsil. Po přestávce si kooperaci zopakovali, ale Neveďal trefil přesouvajícího se brankáře Chloupka. Od té chvíle byli už lepší hosté, ale šancí měli málo a nedali je.

„Je to cenné vítězství, ale fotbal tentokrát moc krásy nepobral, spíš se hodně bojovalo. Vyhráli jsme však zaslouženě, kromě gólů jsme ještě dost šancí zahodili, soupeři jsme sami dvě nabídli našimi chybami, jinak nic neměl,“ hodnotil domácí lodivod Daniel Devera.

Obrat skvělých Tuchoměřic řídil Vegricht

Nejen Zavidov, ale také Tuchoměřice budou podle všeho patřit k favoritům, jejich velmi dobrý výkon a obrat duelu na Braškově o tom svědčí. Před pěknou opravenou tribunkou sice první skóroval domácí Brodský a poločas tak vypadal pro domácí nadějně, ale hned po obrátce vyrovnal Lukáš Vegricht a jeho tým zbytek zápasu ovládl. Právě někdejší hráč Hostouně Vegricht dovršil postupně hattrick a výsledek 1:3 zařídil z velké části on.

A to ještě tuchoměřický kouč Jiří Jeslínek, bývalá opora Slavie, může brzy počítat se svým synem Jiřím, který až vyléčí zranění, bude právě za Tuchoměřice hrát. „Soupeř vyhrál zaslouženě, byl jednoduše lepší. Fyzicky, rychlostně i na balonu. My musíme koukat dál,“ sportovně uznal kvalitu soupeře jeden z koučů Braškova Dan Míčka. Dodal, že lepší výsledek uhrát mohli, museli by však z kvalitních standardek vytěžit o něco víc než vytěžili.

Hostouňská posila z Kladna Jeslínek začala remízou

Putík červenou pomohl Lánům. Pozdě…

Pro mnohé je nečekaně nahoře Libušín. Po pádu z A třídy a úprku řady opor se s ním nepočítalo, ale vhodně doplnil tým na postech, s nimiž se dá hrát osvědčená taktika Jirky Luňáka - torpédování kvalitních křídelníků Obradoviče či Marouška. Takhle se týmu povedlo uspět i na malém hřišti v Lánech, úplně jiném, než na jaké jsou borci Baníku zvyklí. Jenže výbornou obranou soka dlouho do ničeho nepouštěli a sami dvakrát udeřili. Do vedení je brzy poslal rychlík Maroušek a pak poslal Pucholt míč na Jechumtála a ten vše ještě vyšperkoval na Křenka, který mířil do prázdné – 0:2.

Po hodině hry přišel zvláštní zvrat. Domácí Putík byl po konfliktu s Jechumtálem vyloučen, ale paradoxně se hra úplně otočila a oslabené Lány rázem začaly hrát skvěle a Libušín mizerně. Domácí mohli klidně vyrovnat, ale v koncovce nebyli přesní, a když už Petr hlavičkoval skoro dokonale, předvedl Poráčanin zákrok sobotního podvečera a famózně míč vyrazil.

„Škoda, že po tom vyloučení domácích jsme zalezli a zbytečně začali bránit. Přitom do té doby hráli kluci parádně. Každopádně je to hodně cenná výhra, už proto, že jsme zvyklí na větší hřiště a na malém moc neumíme hrát,“ hodnotil trenér Libušína Jiří Veselý a připojil pochvalu pro rozhodčí, berounské trio Mikláš, Palek, Špicl. „Nejenom jim, celkově jsem překvapen, jak rozhodčí v B třídě pískají. My se na ně v posledních letech často zlobili, ale teď tedy pískají velmi dobře.“

Balvan spadl ze Lhoty, Tatra si musí na body počkat

První výhru slaví Lhota, která po boji přetlačila Tatran Rakovník. Ten po kontumaci v Zavidově dal tentokrát mužstvo dohromady, ale začal zoufale a za prvních deset minut dvakrát inkasoval kopaček Štoncnera a Zíky. Zápas plný rozhodčích na obou stranách (Pejša, Asník, Gerhardt – Benešové) pak dlouho branku nepřinesl. Domácí začali šance pálit, Beneš držel hosty ve hře a sami začali vepředu nabízet kvalitu. I domácí Pejša nakonec musel vytáhnout skvělé zákroky, zejména po snížení Husáka na 2:1. Tam Tatran sahal po bodu, ale neurval ho, když v poslední minutě meruna těsně prosvištěla kolem tyčky.

„Zase jsme mordovali jednu šanci za druhou, tutovky z deseti a méně metrů. Tam nám schází Maty Kudela, ten by v takovém zápase nasázel hattrick. Snad už bude hrát,“ doufá po zlatých bodech trenér Lhoty Petr Cais. Dodal, že Tatran byl herně o dost lepší než Roztoky v minulém kole.

Foto: Strašecí v depresi, Kosoř mu nadělila doma sedmičku

Traverza byla šťastná i za bod

Překvapení kola obstaral Švermov remízou s Hředlech, které odstartovaly sezonu mnohem lépe než zatím nulový Baník. Ten byl přesto blízko první výhře, když od 67. minuty vedl po trestňáku Doubkem. Skvěle mu zachytal mladý gólman Truhlář, jenž dlouho deptal domácí střelce, hodně mu pomáhal i dobře se pohybující švermovský tým většinou mladých borců. Ti ale nakonec v poslední minutě neuhlídali Slámu a ten trochu rozradostnil Traverza Arénu, která ovšem čekala tři body.

„Jsem hodně zklamaný z našeho výkonu. I přes veškerá varování jsme se přizpůsobili hře, která vyhovovala Švermovu,“ štvalo kouče Hředel Jana Sklenáře. Mrzely ho i neproměněné tutovky v první části a gól v závěru označil za spásný. „Remíza si myslím je nakonec spravedlivá,“ dodal smířlivě Sklenář.

Suchánek vzpomínal na past svého bývalého svěřence

Po dvou porážkách zabrala doma Mšec, v derby přetlačila Lubnou 3:1. Dvakrát se trefil Jan Zeman, pěkný vítězný gól vstřelil Lukáš Skoupý. Těžký vysoký míč vyražený gólmanem neuklidil jemnou dorážkou, ale prudce. „Bylo to riskantní, ale vyšlo mu to, usmíval se kouč Mšece Radim Suchánek.

Jeho tým vedl v poločase 2:0 a Suchánek si vzpomněl na slova svého bývalého svěřence z SK Rakovník Josefa Csaplára, že vedení 2:0 není vždycky výhrou v loterii. Mohlo to tak být i ve Mšeci, kde hostující Trejbal snížil (67.) a lubenská parta měla další šance. Ale nedala a domácí uklidnil druhým zásahem Zeman.

„Přesvědčil jsem se, že některé týmy v soutěži jsou dál než my. O Lubné to neplatí, to je protivník, s jakým se musíme pokusit bodovat, abychom neměli starosti se záchranou. Jsem rád, že se to povedlo, i když hráčů máme pořád málo a nadějného Trýba čeká operace. Stalo se mu to na té strašně malé umělce ve Švermově a pořád nemohu pochopit, kdo tohle hřiště odsouhlasil k mistrovským zápasům,“ zlobí se i po třech týdnech jinak spokojený Radim Suchánek.

Dech je zase klidnější. Tuchlovice vyloupily hřiště silného Berouna

Kubíkův návrat s velkou parádou

Po zklamání v Lubné si Vraný tentokrát pohlídalo koncovku v Roztokách a vyhrálo hlavně zásluhou hlavního kanonýra Tomáše Kubíka 3:1. Kubík hrál přitom poprvé v sezoně a bodlo to, protože Sokolu už odpadli Hansl (čeká ho operace vazů v koleni), playmaker Volf (vazy v rameni) a nově v Roztokách také dobře hrající Klár.

Vranští měli skvělý začátek, kdy zatlačili domácí a ti jen horkotěžko odvraceli první dvě šance Jarába a Tajče. Jednou skvěle zasáhl brankář Hůla, podruhé mu pomohli spoluhráči na brankové čáře. Pak Roztoky díky důrazu hru srovnaly, i když nadále víc hrozili hosté. Ti šli do vedení až po změně stran po hezkém kontru zakončeném Havlovcem. Brzy ale bylo srovnáno, když Číhař z penalty potrestal zákrok brankáře Adamuse.

Jenže hosté se nesložili a v 63. minutě zase vedli, to se poprpvé prosadil Kubík. Ten byl navíc dvě minuty před koncem faulován a sám provedl penaltovou exekuci na 1:3. Hektická koncovka z Lubné se tedy už neopakovala. „Pro nás to bylo důležité, protože nikdy nevíte, co se může ve fotbale stát. Kromě zdravotního stavu, kdy nám ubude každý týden jeden důležitý hráč, jsme spokojeni. Jen je škoda, že jsme ze skvělého úvodu, kdy mi kluci až překvapili, nevytěžili nic,“ řekl spokojený trenér Vraného David Cimrman.

I. B třída – skupina A

6. kolo (4. hrané): Roztoky – Vraný 1:3 (54. z pen. Číhař – 49. Havlovec, 63. a 88. z pen. Kubík), Mšec – Lubná 3:1 (13. a 84. Zeman, 29. Skoupý – 69. Trejbal), Braškov – Tuchoměřice 1:3 (35. Brodský – 49., 60. a 75. Vegricht), Lány – Libušín 0:2 (4. Maroušek, 43. Křenek), Hředle – Švermov 1:1 (90+2. Sláma – 67. Doubek), Zavidov – Hostouň B 2:0 (14. Kapoun, 38. Neveďal), Lhota – Tn Rakovník 2:1 (5. Štoncner, 11. Zíka – 76. Husák).