V kladenském derby potvrdil Slavoj pozici lídra tabulky i favorita zápasu. V první půli se Sparta docela držela, ale když po pauze podruhé kapitulovala, bylo po zápase. Další dvě přesné trefy do černého přidal Rouček.

Čechie Velká Dobrá - Sokol Braškov 7:2, I.B třída skupina A, 19. 11. 2016, Juraj Stolár | Foto: Bohumil Kučera

Vinařice vyslaly do Bělče vedoucího mužstva, aby sdělil, že při souběhu nedají do kupy tým. Domácím tak přibyl už sedmý vítězný tříbodový korálek v řadě. Zajímavé je, že série začala následující kolo potom, co k nim nepřijel odstoupivší Stochov. Doufají, že další kontumace ji neukončí. Z Bělče prosáklo, že o tři hodiny delší rozlučka se na některých borcích podepsala.