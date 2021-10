Do Bratronic přijelo Přítočno pouze v devíti a tak celý zápas probíhal na jejich polovině. Domácí, i když měli stálou převahu, se na góly strašně nadřeli.

Deset branek dalo také Dubí béčku Lhoty. Nejlépe to střílelo Koňovi, Nachtigalovi a Dudovi, všichni trefili hattrick. Perličkou byla dvě hodně slepené góly Jana Nachtigala. Skóroval a hned po rozehrání znovu. Hoši ani nemuseli chodit na půlku. Vyrovnanější zápasy se hrály v Tuchlovicích a Žehrovicích. Ty sice nad Doberáky vedli 1:0, ale Čechie dala dohromady silné béčko a zápas otočila. Tuchlovicím stačily proti Bělči dvě trefy na přelomu poločasů.

Čekalo se, zda béčko Braškova stejně jako předtím Hřebeč nepotrápí náhodou Slavoj, ale ani omylem, odvezlo si 11 kousků. Fotbalový bůh odměnil Michala Ziebera za to, že minule odvolal penaltu, čtyřmi vstřelenými góly. Ze zápasu si prohlédněte fotogalerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.