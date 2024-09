Pozdeň tohle bude sakra mrzet. Otočila zápas z 1:3 na 4:3, trefil do dokonce právě Erba. Ač tým přišel o veterána Romana Kozelku vyloučeného v 58. minutě, vedl si výborně.

Pět minut před koncem však Erba fauloval mladého Kose a Lukáš Volf mu dal žlutou kartu. A protože už jednu měl, vytáhl rovnou také červenou.

Ze zápisu o utkání poté vyplývá, že Erba neudržel nervy, dvakrát do Volfa strčil (rukou do prsou) a ten zápas ukončil.

Poté ještě dorazila na místo hlídka Policie ČR, kterou někdo z přítomných zavolal, aby rozhodčímu dala dýchnout na přítomnost alkoholu. To rozhodčí odmítl a hlídka neshledala důvod, aby ho k tomu nutila.

„U rozhodčích alkohol rozhodně netolerujeme, ale mají od nás jasné instrukce, komu test na alkohol musí poskytnout: jsou to předsedové řídícího orgánu, tedy komisí OFS. Několikrát jsme k tomu v minulosti přistoupili, ale nikdy se to nepotvrdilo,“ říká předseda OFS Kladno Petr Blažej.

Podle něj udělal rozhodčí dobře, že po dvojitém strčení do své osoby zápas ukončil. Zároveň šéf svazu poděkoval funkcionářům Slavoje Pozdeň. „Za mne je lepší po takovém maléru utkání vždy ukončit. Když to neuděláte, za minutu, za dvě se semele něco dalšího, začnou výčitky kdo co a problém narůstá. Ale jsem rád, jak k nepříjemné události přistoupili funkcionáři Pozdně. Situaci ustáli a nedovolili, aby nějak nepříjemně eskalovala,“ je rád Blažej, že se okresní fotbal vyhnul větším tahanicím, případně rvačkám apod.

Následky za svoje chování si podle něj ponese zejména Jiří Erba. Velmi dobrý fotbalista, ale emoční. „Emoce při fotbale jsou, to beru, ale nesmí to překročit meze, za které se jednoduše nesmí. Já věřím, že disciplinárka na tohle půjde s klidnými hlavami, byť má jasně dané taxy, kterými se musí podle řádů řídit,“ dodal předseda OFS Petr Blažej.

Zkratu svého hráče lituje také sekretář Slavoje a hlavní pořadatel Martin Matušů. „Funkcionáře dělám třicet let a u nás jsem tohle zažil poprvé. Vždycky říkám klukům základní věc: na rozhodčího se nesahá. Tady bohužel musím přiznat jasnou inzultaci,“ nekličkoval Matušů, jehož mrzelo, že rozhodčí zpochybnil práci právě hlavního pořadatele. „Proti tomu jsme do zápisu dali protest, protože ve chvíli, kdy ke zkratu došlo, jsme se hlavně snažili dostat našeho kluka pryč, aby se něco dalšího nestalo. A musím říci, že jak byl klid před tou inzultací, tak brzy po ní zavládl znovu,“ popisoval svými slovy Matušů pokračování incidentu.

Nelíbilo se mu ani to, že někdo pozval hlídku Policie ČR. Z výboru Slavoje to prý nikdo ale nebyl. „To bychom si řekli. Za mne to každopádně bylo mimo,“ měl jasno.

Celá fotbalová Pozdeň je podle něj zklamána. Klub nutně potřeboval vyhrát, proti Hrdlívu otočil v deseti zápas, měl ho v rukách. Tři body, které měl na dosah, mu mohou na konci sezony fatálně scházet. „Při problémech, které máme s počtem hráčů, nás to může stát záchranu. Navíc přijdeme minimálně na půl roku od Erbu a to je výborný hráč. Přitom my bychom to v sobotu ukopali i v devíti,“ je přesvědčen Matušů.

Teď bude on i další členové Slavoje s napětím čekat na rozhodnutí disciplinárky.