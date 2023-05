V Družci to v neděli při derbíčku s Doksy vypadalo trochu jako ve filmu Báječná léta pod psa. I tam na béčko chodila na sázavské béčko řada lidí v čele s ředitelem místní fabriky Vladimírem Javorským. Pamatujete jeho hlášku směrek Ondřeji Vetchému: "Musíš být vidět?!"

Bitva sousedních béček: Družec B (v modrém) porazil Doksy B 2:1 po penaltách. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Dnes v demokracii je to jinak, ale starosta Zdeněk Kofent na zápas na kole přijel a spousta lidí dorazila také, jen někteří hráli volejbal, druzí malý fotbálek, děti skákaly na prolézačkách a ti, co se jim hýbat nechtělo, usadili se na "jedno" v restauraci. V hledišti partička domácích, kteří už věkově z kopaček vyrostli, ale pořád mu hodně rozumí, z nedalekých Doks ale přijeli kluci a holky také.

Od začátku viděli pěkný fotbálek, obě Benfiky nasazují zajímavá jména. Domácím sice chybí ex-vicemistr Evropy Jan Suchopárek, ale Marek Liška je dobrá náhrada na stoperu - uměl rozhodovat i zápasy II. ligy. Jirka Jupa zase honil po evropských okruzích nejrychlejší automobilové závodníky starého kontinentu. A fotbálek umí také, třeba ve výběru Radia Relax kdysi bojovali s korunu krále střelců s Tomášem Plekancem a Vlastou Korcem.

Pchery natáhly na gumu sparťany, Bělči nepomohli skvělý gólman, ani Ozzy

Nejstarší muž na place Petr "Oscar" Vostárek si poradí i na prahu šedesátky. Jeho čistá nákop připomíná čistou kvartu hudebníka, jiné přirovnání mě nenapadá. Jako místní provozovatel restaurace navíc přímo na hřišti kontroluje kvalitu zlatavého moku u klandru s fanoušky. "To si děláš srandu Oskare! Doufám, že to fotíte, pane redaktore!" volá další ikona družeckého fotbalu, brankář Michal Pergl.

Právě on drží svůj tým, ale míč loví z kasy jako první. To když Davidu Blínovi vytáhne bombu na roh, ale pak na hlavičku stejného borce nedosáhne.

Další gól už však nedostane, přestože hosté jsou do půle lepší. Větší šance má ovšem družecká parta, ale Tomáš Turaz je nepřekonatelný.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Hosté sází v poli za pořád výtečného štírka Rendu Zlatu, zadáka Romana Steckoviče a Michala Pleinera, který si kromě fotbalových kouzel neodpustí k vrávorajícímu kamarádovi při zpracování míče pošťuchování: "Hele, bacha, je to kulatý…

Umí i zvážnět, právě on je hlavním pomocníkem ve chvíli, kdy si kamarád vyrazí dech.

V poločase Doksy drží vedení, ale jen jednogólové, poslední šance končí na tyči. A Marek Liška má velké starosti. "Tohle jsem nějak podcenil, doufám, žes to nefotil," koulí na mě oči někdejší spolužák, který si ale v 53 letech drží perfektní fyzičku a vypadá jako mladý kluk. Bez takových jako on by vesnický fotbal už dneska možná ani nefungoval…

V poločase se loučím. Družec však po pauze srovnává Radkem Lincem a přece jen urve výhru, i když až na penalty. Když máte nůši zkušeností jako sportovní "desetibojař" Michal Pergl, jde to docela snadno.

A fotbal na vesnici můžete hrát klidně do svých posledních dnů. Co také jiného bez vůně čerstvě posekaného trávníku mezi bílými lajnami.