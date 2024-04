Domácím dokonale vyšel první poločas, kdy dali dva góly. Nejdřív se trefil krásnou technickou střelou výborně hrající Matyáš Holas, pak se ujala prodloužená hlavička Petra Vinklára. „I po této trefě jsme stále hráli co jsme chtěli a zbytečně se nezatahovali. Ve druhé půli si postupně vypracovali další šance Patrik Senko a Honza Dáňa, ale bohužel neměli tolik štěstí. Jsem moc rád, že jsme perfektně zastoupili chybějícího Lukáše Senka, který teď bude mít co dělat se dostat zpět do základu,“ usmíval se trenér Přítočna Roman Pavelec, jehož tým slavil v Relaxu a před půlnocí se prý nekončilo.

Na hřišti to ale bylo o zodpovědnosti, ta byla hlavní. „Vše co jsme si v kabině řekli, tak kluci dodržovali. Čekali jsme vyrovnaný zápas, a také, že Jedomělice chtějí hrát fotbal. Což nám vyhovuje,“ doplnil Pavelec, jehož mrzelo jen zranění Vinklára (špatně došlápl), ale jinak byl spokojen a věří, že i diváci, kteří v nečasu dorazili. „Klukům patří velká pochvala za předvedený výkon. Jen tak dál,“ burcuje.

Hostující Martin Janda byl maximálně zklamán. „Zápas se nám hrubě nepovedl, v žádném případě jsme si nezasloužili bodovat ani vstřelit gól. Působím v Jedomělicích asi dvanáct let a tohle byl nejhorší výkon, jaký jsme předvedli. Bylo to hrozné a pro mne obrovské zklamání, nedokážu si to vysvětlit. Zasloužená prohra a doufám, že do příštího zápasu půjdeme jinak nastavení v hlavách a že budeme chtít vyhrát,“ zhodnotil ostře vystoupení svého týmu.

Družec – Kročehlavy 3:0

Družci se na jaře daří, Kročehlavům nedal žádnou šanci. Brzy vedl po úniku mladého Mačury, pak sice hodně šancí zazdil, ale v závěrečné dvacetiminutovce připojil další trefy Kořínkem a Burantem z penalty.

Kročehlavům se venku nevede. Už při rozcvičce musely měnit základní sestavu, když Dvořáka zatahal sval a šanci v základu tak dostal dorostenec Galudár - rozhodně nezklamal. Dokonce za stavu 1:0 zachránil na čáře tutovku Konvalinky. Nejnadějnější akcí hostů byl Flekův roh, po němž netrefil Šulík.

Domácí naráželi na opět dobře chytajícího Fajfrlíka, ale jeho tým přišel o zraněného stopera Sobotku. Do druhého poločasu zamíchal se sestavou, na stopera se stáhl Blanda, do středu zálohy pak Kraus a nutno říci, že změny měly pozitivní dopad. Hlavně ve středu hřiště se hra vyrovnala a domácí už neměli tolik šancí. Jenže přišla 71. minuta, kdy Mačura našel Kořínka a ten ranou o břevno nezaváhal. Tečku za výsledkem pak udělal Burant, jenž v 83. minutě proměnil pokutový kop nařízený za Šulíkovo hraní rukou - 3:0.

„Domácí vyhráli zaslouženě, jejich výčet neproměněných šancí hlavně v prvním poločase byl poměrně dlouhý. Za druhý poločas pak musím pochválit i naše kluky. S pozicí stopera si dobře poradil Blanda, Kraus se bil ve středu hřiště, Galudár si potykal s pro něj nezvyklým postem krajního obránce a Fajfrlík přiváděl domácí útočníky skoro až k zoufalství. Pokud však chceme vyhrávat, musíme být nebezpeční v útoku!“ má jasno kročehlavský vedoucí týmu Martin Pergl.

Domácí Ondřej Burant litoval jen neproměněných tutovek. „Do půle jsme jich měli snad šest, mělo to být minimálně 4:0. Kuba Hlusička uklidnil o přestávku tým a druhá půle byla víc kontrolovaná,“ prozradil i něco ze zákulisí Ondřej Burant.

Smečno – Tuchlovice B 4:3

Třikrát vedly Tuchlovice na půdě Smečna, ale nemají ani bod. Domácí spasila neskutečná rána Sudy z pětadvaceti metrů, brankář Šimek prostě neměl šanci zasáhnout. Navíc parádně zahrál Miroslav Balík, který z Tuchlovic pochází, a tak měl výbornou motivaci. Ukázal ji dvěma góly. Domácí kouč Jiří Vápeník slavil padesátku a jednoho z hrdinů minulého kola Karla Kratinu poslal vařit spešl gulášek a pak dokonce musel veterán vařečku opustit a nahradit ji praporkem na lajně jako asistent.

Aspoň viděl zblízka domácí obrat. Tuchlovice držel Kuba Jaroš, dal dvě brány, jednu z penalty. Ale domácí měli taky svoje hrdiny. Třeba obr Mucha málokdy výšky využije, ale tady se hlavou prosadil. Bažo vyrovnal z pětky a pak už přišla Sudova výstavní bomba z plného běhu. Na tu už Tuchlovice nestihly zareagovat a dál jim hrozí sestup.

„My máme radost, po dlouhé době jsme byli v plné sestavě, nechyběl nikdo. Tuchlovice ale využívaly našich minel a vypadalo to všelijak. Naštěstí jsme také dali góly a oslavu jsem měl pěknou,“ usmíval se bourák Jiří Vápeník. Bourák nejen jako kouč, ale jak už jsme psali, i bourák masa.

Pozdeň - Olovnice 1:6

Dost domácí zloby přinesl mač mezi Pozdní a Olovnicí, který hosté nakonec vysoko vyhráli, ale zase tak jasné to nebylo.

Proti minulému týdnu Pozdni pro zranění chyběli další tři áčkaři. První šanci měl sice Petržílka, ale z úhlu netrefil. Ve 14. min. prošel hostující Putz přes půl hřiště a zavěsil na 0:1. Pět minut na to obral Sihela obránce o balon, ten ho fauloval a z penalty P. Štěpánek vyrovnal.

Hosté o něco líp kombinovali a stříleli, za Pozdeň zase z otočky přestřelil P. Štěpánek. Ve 39. minutě sudí neodpískal k nevoli domácích avizovaný (a prý dokonce dvojnásobný ofsajd hostů) a Olovnice opět díky Putzovi zase vedla. Ještě do pauzy Erba o metr minul a to Pozdeňské mrzelo.

V 54. min. totiž po rohu že skrumáže soupeř zvýšil Hajným na 1:3. Hosté pak domácí přehrávali, ale gól nepřidali. Rozhodla 70. min., kdy se Sihela obtočil kolem obránce a ten ho podle Pozdeňských metr ve vápně zkosil. Rozhodčí Laštovička měl jiný názor a ten je rozhodující: vytáhl balon ven ze šestnáctky. Chvíli nato z protiútoku a přečíslení dal Ocásek na 1:4 a bylo hotovo. „Zbytek už jsme znechuceni odchodili,“ zlobil se pozdeňský Oldřich Štěpánek.

Lidice – Brandýsek 2:1 PK

Lidice mají další cennou výhru. V brance Brandýska si přitom odbyl premiéru brankář Jaroslav Tesař, kdysi ligový strážce svatyně Kladna, kde působil se svým sobotním protihráčem Janem Procházkou.

Utkání bylo opravdu vyrovnané a vše podstatné se odehrálo v prvním poločase. Šance byly na obou stranách, ale brankaři byli téměř nepřekonatelní. Domácí Hlavatý zlikvidoval skvělými reflexními zákroky šance Scandamarreho a Porazila. Jediný kdo ho překonal byl ve 30. minutě Dermek krásnou ránou na zadní tyč po nakrátko rozehraném rohu.

Hosté už se nejspíš viděli v kabině, když ve 45. minutě nechali po rohu úplně volného Bratičáka a ten se nemýlil.

Druhá půle byla opět o brankářích a útočnících, kteří nezachovávali v zakončení takový klid jako brankáři při jejich zneškodňování. Nakonec se došlo až do penalt, které rozhodl v páté sérii kapitán hostů Hink, který jako jediný ze všech střelců neproměnil.

Hrdlív – Velvary B 1:9

Debaklem skončil zápas, který tak zprvu vůbec nevypadal. Domácí šli po minele hostů do vedení a do 26. minuty i se čtyřmi dorostenci v sestavě drželi s favoritem krok. Pak ale tvrdě fauloval Kerpl, byl vyloučen a Michal Leibl z trestňáku trestal podruhé. Velvary ovládly hru a do půle nastřílely další dvě branky. A pokračovaly i po změně stran, Leibl dokonce dovršil hattrick. Domácím hrozila desítka.

„Tím vyloučením se to zlomilo. My ten faul potrestali z trestňáku a pak už jsme měli zápas v moci,“ mínil zkušený zadák Velvary Milan Vošmera.

Domácí trenér Karel Petrášek vysledoval, že soupeř byl silný na balónu a měl výborný pohyb bez míče. „Do zápasu jsme šli s určitým záměrem, což se nám dařilo do 30. minuty, protože jsme potrestali jedinou chybu soupeře. Bohužel pak jsme nezachytili výpad hostů a šli do deseti, což už se nedalo z naší strany proti tak kvalitnímu týmů jaký mají Velvary uhrát. Proto výsledek je takový, jaký je,“ vysvětlil Petrášek, podle něhož mohl Hrdlív jedině překvapit. „To se nám nepodařilo, ale věřím, že hráči se z toho otřepou a poučí, protože máme mladý tým a prohra je posílí. Chtěl bych se omluvit našim divákům za nevydařený zápas. Nic se pro nás neděje, sezona je dlouhá. Soupeři gratuluji a jejich tým má určitě na víc než na okresní přebor,“ dodal kouč Hrdlíva.