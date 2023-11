Hrdlív – Lidice 1:0

Důležitá výhra pro Hrdlív, jenž se odlepil od dna tabulky a naopak Lidice tam zůstaly. Rozhodla hodně brzká rána Davida Růžičky z 5. minuty, protože domácí řadu svých šancí neproměnili, v úvodu dokonce brankář Pokorný chytil Novému penaltu (střela šla doprostřed brány) a Lidice je potrestat nedokázaly.

„Jelikož jsme minulé kolo stáli, tak jsem se bál, aby nebyla znát nerozehranost. Před zápasem jsme si řekli, že musíme urvat tři body za každou cenu a to jsme splnili,“ byl rád hrdlívský trenér Karel Petrášek. Co ho trochu mrzelo, že i když tým navázal na výkon ze Smečna, tak neproměňoval šance. „Po necelé půlhodině to mohlo být 4:0, navíc jsme pak nedali ani pokutový kop, ale tým ukázal vnitřní sílu, soupeře jsme nepustili do žádné vyložené šance a hubený náskok si pohlídali. Mám velkou radost, že se daří zapojovat mladé hráče a ti se mají hlavně od koho učit,“ dodal trenér Hrdlíva.