„Hodnocení je super, protože jsme očekávali těžký zápas. Tušili jsme, že nás už Smečno bude chtít porazit, ale to nás motivovalo stejně jako touha udržet první místo. Teď je to jen na nás jak konec přeboru uchopíme, já doufám, že dobře a že ho vyhrajeme,“ přeje si trenér Jedomělic Martin Janda.

Podle něj měl jeho tým v zápase navrch. „Smečno se soustředilo na brejky, nechalo nás rozehrávat, což nám sedělo. V útoku mají velkou sílu a do poločasu nám párkrát utekli, ale naštěstí neproměnili. My měli také šance, ale výborně jim zachytal brankář Král, chytil pěkné střely. Ale dál jsme byli iniciativní a přetavili tlak i v moc pěkné góly,“ těšilo hrajícího kouče.

Byl rád i za Mrštinu, jenž vede tabulku střelců přeboru. „Bobeš se trefil hned dvakrát, za což jsme moc rádi, a budeme mu držet palce, aby mu nevyschl prach a střelce vyhrál,“ zdůraznil Janda.

Dodal, že zápas se jeho partě hodně povedl, přitom měla problémy s tréninkem i jak ji dát sestavu dohromady. „Výsledek jsme si užili a mně osobně spadl kámen ze srdce, protože do posledního zápasu, ve kterém si s Velvary zahrajeme o první místo, bych rád šel s náskokem,“ uzavřel.

Velké Přítočno – Lidice nehráno

Přívaly vody nedovolily odehrát zápas, v němž byli jasnými favority domácí. Hrát se bude 13. června od 18:30 hodin.

Olovnice – Tuchlovice B 1:5 (1:2)

V Olovnici se zrodil nečekaný výsledek. Domácím nevyšlo nic, zazdili i pokutový kop a radovali se hosté, kteří si zajistili záchranu v přeboru. Hrdinou byl Štěpán Kraček, mladý borec nasázel do sítě olovnického brankáře Prosického hattrick!

Začátek zápasu byl hodně zajímavý a přinesl důležité momenty, které pomohly hostům. Domácí vůdce Petr Putz totiž hned v 5. minutě z penalty přestřelil, zatímco na druhé straně se po chvilce individuálně prosadil Jaroš a bylo to 0:1. Tuchlovice poté hrozily hlavně po stranách, hezkou kombinaci zakončil Kraček a odstartoval tak svůj skvělý výkon.

Pak Putz nasadil odpustek za penaltu a snížil, ale hned v úvodu druhé půle Kraček vrátil hostům klid na 1:3. Následně Tuchlovice podržel brankář Skalák, který se vrátil po zranění. „Musím ho pochválit, dirigoval tým a byla to jistota bráně,“ pokyvoval uznale hlavou trenér hostů Lukáš Muláček.

Jeho tým hodně hrozil z brejků, hlavně pak mladé pušky Kraček a Ditrich, kteří odehráli dopoledne zápas za dorost, kde se oba prosadili a odpoledne patřili k nejlepším hráčům Tuchlovic. Muž zápasu Kraček završil hattrick, kdy krásně obešel Prosického a stav 1:4 domácí zlomil. Pak ještě Ditrich dorazil střelu na konečných 1:5. „V pěkném areálu na dobře připraveném hřišti jsme tak získali důležité tři body a prodloužili sérii bez prohry. Díky klukům za přístup a týmový výkon, jsem za ně moc rád!“ těšilo Lukáše Muláčka.

close info Zdroj: AFK Tuchlovice zoom_in Tuchlovice B slaví výhru 5:1 v Olovnice a tím i záchranu přeboru.

Černuc – Hrdlív 2:4 (0:1)

Hrdlív splnil na hřišti týmu odsouzeného k pádu do třetí třídy povinnost a sám se přiblížil k záchraně. Vedl už o čtyři góly, soupeř korigoval až v závěru. Střeleckou formu měl Kryštof Raclavský, který se trefil dvakrát, vítězný gól však patří Lukáši Mišikovi, trefil se i hlavní sniper Dan Nový.

„Kluci z týmu měli v hlavách nastavené, že si odvezeme tři body a to jsme splnili. Je pravda, že jsme si vše komplikovali sami, protože kdybychom proměňovali šance, tak byl v poločase stav 0:6 a ne 0:1. Jsem rád, že jsme se uklidnili na začátku druhé poloviny, kdy jsme dali druhý gól. Kluky musím pochválit, že na hřišti nechali všechno, i když se nedařilo podle našich představ. Ale bojovností to nahradili a prodloužili vítěznou šňůru. Mám velkou radost, jak se tým na jaře stmelil,“ raduje se trenér Hrdlíva Karel Petrášek.

Kročehlavy – Velvary 0:3 (0:0)

Kročehlavy po další domácí porážce už nutně musí cítit, že se jim sestupová voda dostává ke kolenům. Pokud příště neuspějí v Brandýsku a ještě jim nenahrají okolnosti, s přeborem se budou muset rozloučit.

Naopak Velvary B se drží dál v závěsu za vedoucími Jedomělicemi, se kterými se navíc utkají ve vzájemném souboji.

Kročehlavští se potýkají s neúplnou soupiskou. Od posledního zápasu se jim nikdo neuzdravil, naopak chyběli distancovaný Pokorný a Kraus, který se zranil v utkání dorostu. Nezbylo tedy nic jiného než sáhnout do dorostu a vytáhnout kluky z ročníku 2008!

Po většinu utkání diktovali tempo hry favorizovaní hosté, ale Kročehlavští jim zdárně sekundovali. Vzhledem k okolnostem se soustředili spíš na obranu, což se jim hlavně v prvním poločase dařilo a co neodvrátili obránci, pokryl jistý brankář Fajfrlík.

Ve druhém poločase už byli hosté v koncovce šťastnější, postupně se trefili Mikš, Maňas a Krumpl a odvezli si tak z Kročehlav všechny body.

Pozdeň – Družec 3:1 (předehráno)

Do vedení šla Pozdeň v 18. minutě Radkem Sihelou, jehož ke sprintu vybídl Hadrika. Tři minuty po přestávce unikl po pravé straně opět Sihela a jeho přízemní centr si hostující Vacula srazil do vlastní branky. Pak sice favorit měl víc míč na kopačkách, ale do šance se nedostal. V 78. minutě ho dorazil Martin Štěpánek, který se opřel do balonu a trefil přesně k tyči - 3:0.

"Tentokrát jsme si výhru vybojovali a zasloužili," rozplýval se domácí Oldřich Štěpánek.

Hostující Ondřej Burant byl naopak rozzlobený. "Měli jsme pár absencí a naprosto zaslouženě prohráli. Pozdeň nám nenechala ani centimetr místa a jak jsme předpovídali, jednoduchou a důraznou hrou nás přehrála od první do poslední minuty. My musíme začít zase z fotbalem, který nám přinášel ovoce a ne hrát takto!" zlobil se Burant.