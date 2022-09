Jedo zatím opravdu válí, ale teď jim onemocnělo šest hráčů a kapitán Nedvěd byl na operaci se zuby. Přesto musel hrát. Vinařice si zápas pokazily už v úvodu, kdy jim Pospíšil chytil pokutový kop. Nedaly ani další šance, do poločasu je však napodobovali i domácí. Těm však vychází druhé poločasy. Nastříleli tři branky dorážkou Paseky, ranou Zahradníka po chybě gólmana a perfektním vinglem Bakose. „Vinařice byly do půle asi fotbalovější, ale šance jsme měli i my. Vychází nám druhé poločasy, ale čím to je? Asi hrajeme poctivě a chytře,“ myslí si Robert Nedvěd, jehož tým teď čeká Družec.

Zlonice se zprvu na Slavoji docela držely a Demeter dokonce vyrovnal na 1:1, ale pak to začalo Slavoji padat a ve druhém poločase se hra hostů úplně rozložila. „Ani to nechci komentovat. Máme vždycky dobrý vstup do soutěže, ale pak odpadnou hráči a je z toho tohle,“ mávl rukou zklamaně trenér Josef Fujdiar.

To Patrik Pražák, který vedl Slavoj s Martinem Vojířem místo dvojice Egrmaier – Tůma (byli s mládeží), byl spokojen. „Hned od začátku zápasu bylo vidět, kdo bude na hřišti diktovat tempo a vytvářet si šance. Během úvodní půl hodiny jsme zahodili několik stoprocentních šancí a hosté dokonce vyrovnali. Tím ale jakákoliv útočná aktivita Zlonic skončila a nám to tam začalo padat. Dali jsme pět gólů během dvanácti minut a bylo prakticky rozhodnuto,“ konstatoval Patrik Pražák.

Družec v dalším souboji týmu z horní poloviny tabulky přemohla Pozdeň 3:1. Hostům se rozpadá sestava, k dlouhodobě zraněnému Erbovi přibyl half Sachl (půl roku Austrálie), navíc stoper Hartman s Cífkou byli v práci a kanonýr Petr Štěpánek onemocněl. To bylo znát hlavně v první půli, ve které byli domácí lepší a po zásluze vedli 2:0. Na začátku a na konci poločasu hosté neuhlídali střelce Lukáše Mačuru. Obrana Družce, kterou poprvé vyztužil David Müller ze Slavoje, byla prověřena víc po obrátce, kdy snížil Martin Štěpánek a vyrovnat mohl Hadrika, jehož projektil do vinglu vytáhl Pergl. Družec měl pár nebezpečných brejků, ale brankař Pozdně Kraus kapituloval až před koncem z penalty za ruku. Trenér Tomáš Blažek byl rád, že David Müller zapadl skvěle do týmu. „Hrál dobře, i my jako tým. Pozdeň byla nebezpečná hlavně dopředu,“ uznal.

Druhou výhru má Přítočno, doma přejelo Klobuky jednoznačně 3:0, když rozhodlo už do poločasu. Hrdinou byl Ondřej Kuba, stoper přezdívaný „bonbón“, který dal dvě branky. Trenér Přítočna Petr Fíman byl rád, ale výsledek nepřeceňoval. „Hráli jsme dobře a jednoduchý není žádný zápas, nicméně soupeř nám to ulehčil, protože přišel bez šesti hráčů a hlavně bez střelce Svobody. To mě potěšilo, protože jsme se na něj byl podívat na Brandýsku a je to naprosto rozdílový hráč, který tam vyhrál zápas sám a ještě se nechal vyloučit,“ usmál se Petr Fíman.

Brandýsek už chtěl doma konečně vyhrát, což se mu sice proti Smečnu povedlo, až po penaltách. Domácí sice bylo lepším týmem, ale neproměňovali šance a nakonec byli rádi, že neprohráli. I přes čtyři červené karty, které všechny byly (rozhodčí Volf pískal dobře), to nebyl vůbec vyhrocený zápas. Obě mužstva chtěla hrát fotbal, jen tomu chyběly góly.

Ty naopak padaly V Lidicích. Hodně kyselé odsud odjely Kročehlavy, které vedly 2:0 a 3:2, přesto domácí bez kouče Jaroslava Topky otočili na 4:3. Hattrickem se o to postaral Falout, rozhodující trefu pak obstaral Jan Procházka. „Dvakrát jsme vedli a naší nedůslednosti nemáme ani jeden bod. Pro mne velké zklamání,“ hlesl zklamaný trenér Kročehlav Josef Andrle.

Po nějaké době se opět radoval hrdlívský nováček. Mnohem lépe sice začala Černuc, dala Červáškem bleskový gól, ale pak vyhořela na neproměňování šancí. Nový vyrovnal a po přestávce přišel na trávu jiný Hrdlív. Zápas ovládl a vyhrál 4:1. "Výhra je zasloužená, ale až za druhý poločas, první byl z naší strany katastrofální, možná to způsobila rychle inkasovaná branka. Druhý poločas to už byla hra na jednu branku," těšilo hrdlívského Miloslava Mostka, který pochválil brankáře Matouška.

OKRESNÍ PŘEBOR

7. kolo: Jedomělice – Vinařice 3:0 (53. Paseka, 60. Zahradník, 75. Bakos), Družec – Pozdeň 3:1 (4. a 39. L. Mačura, 84. z pen. Burant – 73. Štěpánek), Černuc – Hrdlív 1:4 (2. Červášek – 31. a 85. Nový, 67. Šťastný, 78. Tuháček), Lidice – Kročehlavy 4:3 (39., 44., 71. Falout, 82. J. Procházka – 10. Madej, 31. z pen. Ježek, 63. Sobotka), Brandýsek – Smečno 0:0 pen. 5:3, Slavoj Kladno – Zlonice 12:1 (4., 33., 41., 56., 74., 76. a 90. Kaválek, 35. Pletánek, 44. z pen. Zieber, 45. Abrham, 52. a 54. Rouček, 90. Kolbaba – 20. Demeter), Velké Přítočno – Klobuky 3:0 (6. z pen. a 45+1. Kuba, 25. Hübst).