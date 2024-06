Někteří skalní fanoušci Bělče vyrazili na zápas do Hřebče, ale ať koukali jak koukali, viděli jen hráče domácího vítěze soutěže. Jejich miláčci totiž přes početný kádr tým dohromady nedali a po dvanácti omluvenkách zbylo sedm statečných. Zatímco ve slavném americkém westernu by Chris zavelel a šlo by se bojovat, tady domácí Calvera a spol, nemuseli mít starost, fotbal se dá hrát v sedmi jedině v hale nebo na Hanspaulce.

Nádherný obrat předvedlo béčko Braškova, které bylo na Slavoj B řádně posíleno. V úvodu ale řádili hosté a s možná loučící se hvězdou klubu Tomášem Abrhame (jde na přípravu do Slaného) vedli 3:0. Jenže do pauzy už to bylo 3:3 a pak nasypal Braškov do sítě nebohého Krumpholze ještě pět banánů - 8:3. Další z bitev o Kožovku tak Slavoj ztratil.

Nečekala se jasná porážka Buštěhradu v Libušíně, béčko Baníku díky tomu opustilo poslední příčku a přenechalo ji už zmíněné Bělči. Nečekalo se vedení Žehrovic 3:1 na Dobré (Voštinka hattrick), ale Čechie ztrátu smázla díky vyrovnání Stolára a pětky patřily také jí. Právem tak končí na druhém místě tabulky.

Slovan Kladno už nemohl být lepší než pátý, ale proti Stochovu si s chutí zastřílel. Radek Rác dal dvě branky, ale nepovedlo se mu dohnat Míru Stuchlého ze Hřebče, chyběla mu jediná rána. I tak je 31 přesných zásahů frajeřina.

Dlouho vyrovnanou bitvu mezi Pleteným Újezdem a Bratronicemi rozhodli domácí třemi góly v závěru. Dva „švihl“ do sítě Kohouta Švihálek, muž zápasu.

Partie krásného Dragouna ve Zlonicích

Ve druhé skupině třetí třídy udržely první Žižice neporazitelnost i proti silné Stehelčevsi. Vyrovnaný duel rozhodl Lukáš Kratochvíl – 3:2. Zásadní zprávou je, že se žižická parta rozhodla, že postup do okresu vezme, i když dlouho váhala. Jako perličku doplňme, že skončila dlouhatánská série kapitána Tomáše Eichlera, který dal dosud v každém jarním zápase gól. Tentokrát ani neměl hrát, ale na plac musel ve 43. minutě a už skórovat nestihl…

Druhé skončily Klobuky, jimž ve Zlonicích zazářil Tadeáš Dragoun. Honit ho v úvodní dvacetiminutovce, to byl pro zlonickou defenzivu nesplnitelný úkol. Stihl čistý hattrick, v závěru pak přidal ještě jednu trefu. Svobodovi holt vyrostl nástupce…

Také ve Zvoleněvsi mají střelce a také oni dali soupeři sedm branek. Michal Karala Tuřany nešetřil stejně jako kamarádi, ale on dal gólů nejvíc – tři.

Rovněž Dubí soupeře z Blevic dlouho válcovalo, ale v závěru za stavu 6:1 přece jen hosté dva góly dali a neodjeli tak s úplným debaklem.

Naopak sousední obce Knovíz a Pchery viděly vyrovnané mače. Pcherský Filip Trung dal tři branky, ale na Otvovice, jimž se vrátil do sestavy Roman Slavíček (hned i gólem), to nestačilo, hosté byli přece jen o gólík lepší.

Knovíz urvala proti favorizovanému Zichovci aspoň bodík, když se v 90. minutě trefil jinak hokejista Rendla. Penaltový rozstřel už patřil obci, kde se dobré pivo vaří a fotbalu se tam daří.

Kačice přežila atak sudího i odchod

hvězdy. Nahoru ale nechce

A jsme u čtvrté třídy, kde už jistý vítěz soutěže Kačice hostoval na půdě svého velkého soka z Vinařic. Domácí třikrát vedli, přesto hodně oslabení hosté v posledních sekundách utkání vyrovnali, když hattrick uzavřel Michal Zeman. Jeho tým navíc zvládl penalty a prestižní zápas tak zvládl.

„Jeli jsme tam i se dvěma víc než padesátiletými kluky, přesto jsme mákli a zvládli to. Byl to možná kromě postupu nejhezčí zážitek z celé sezony. Hlavně tam zase byla týmovost, na tu jsme sázeli po celý rok,“ rozplýval se předseda klubu Jan Pucholt.

Ale Kačice zůstává nohama pevně na zemi a do třetí třídy se nepřihlásí. „Zůstaneme dole, minimálně ještě jednu sezonu. Máme pár starších kluků, sestavu jsme v posledních pěti kolech kvůli zraněním a dalším omluvenkám lepili. Uvidíme za rok, co se stane,“ usmál se Pucholt.

Jeho týmu v zimě odešel tahoun Petr Heller, jenž se vrátil do Mšece, ale spíš už jen trénovat malé děti. Mužstvo si bez opory poradilo nečekaně dobře. „Měli jsme z toho trochu strach, přece jen po jeho návratu šla naše hra nahoru, sázelo se na týmovost a on tomu dával kvalitu a myšlenku. Ale kluci se toho zhostili až nečekaně výborně a první místo udrželi. Chvíli se Petrovy role ujal výborně Martin Burger, ale bohužel se zranil. Každopádně kluci zaslouží velkou pochvalu,“ uznale říká Jan Pucholt.

Jeho tým si prošel i zlými chvilkami, když hráč Kamil Bašta napadl rozhodčího a jemu i klubu hrozil vysoký trest. „Bylo důležité, že Kamil svou chybu uznal a věděl, že tohle bylo přes čáru. Dostal svůj trest, přijal ho a dneska pomáhá v Tuchlovicích s výchovou přípravky, to je dobře. Zda to ale ovlivní případné snížení jeho trestu, to nevím,“ krčí rameny Pucholt.

Jinak ale na kačickém hřišti u silnice vládne pohoda, u výher svého týmu pravidelně asistují fajnoví fanoušci, čas od času se přiletí podívat i čápi, kteří ke Kačici jednoduše patří. A protože čápi nosí děti, třeba nějaké s fotbalovými geny zanechají také v téhle hezké obci.

Kdo tedy půjde nahoru?

Když tedy nepůjde nahoru Kačice, kdo vlastně? Má někdo zájem? Podle sekretáře OFS Kladno Ondřeje Ježka ano, prý jde o Vinařice a také Doksy B. Před nimi ovšem skončily Slatina, Smečno B a před Doksy se ještě vklínil Brandýsek B. Každopádně Ježek by rád naplnil obě skupiny třetí třídy čtrnácti mužstvy.

Zmíněný Brandýsek si v posledním kole zahrál derby se Švermovem a výhru mu zařídili otec a syn Michálkové. Po vyrovnaném prvním poločase nejprve David Michálek zahrál rukou v pokutovém území. Penaltu z přehledem proměnil baníkovec Růžička. Za 2 minuty napravil otcovu penaltu syn Eda, když dorazil do sítě penaltu Marchala. Minutu před koncem se krásně z vápna trefil opět mladší z Michálků a uzavřel výsledek utkání na 1:2. Jak řekl po zápase otec David… „Kdybychom dneska s Edou nepřišli, skončilo to 0:0."

Derby se odehrálo rovněž ve Družci, kde ikona Doks Roman Steckovič vyrovnal na 3:3 až v poslední minutě a možná si tak řekl o dres áčka, protože vedle něj naskočil kouč prvního týmu Martin Škvára. Penalty už zvládl Družec.

Slatina se po vedení 3:0 na půdě Černuce moc uklidnila a málem za to zaplatila, bojovní domácí už se ale úplně dotáhnout nedokázali a padli 3:4.

Veterán Václav Kalina nechal vzpomenout na svoje prvoligové časy v dresech Kladna, Boleslavi a Bohemky a třemi góly pomohl svým rodným Zákolanům k jasné demolici neuměřické party. Bude to jeho loučení?