Byl jste roky členem výkonného výboru OFS Kladno, ale podle zákulisních informací svou kandidaturu stahujete? Proč?

Je to tak, ještě to není oficiální, ale jsem rozhodnutý. Důvody jsou celkem zřejmé. Jsem ve výkonném výboru 10 let, za tu dobu se dle mého udělalo mnoho dobrých věcí a OFS se posunul. Například jsme sídlo přestěhovali do nových prostor, stabilizovali jsme rozpočet a cash flow (schopnost organizace generovat peníze), dostali ho z podoby čerpání finančních a materiálních odměn pro členy komisí a volených orgánů do stavu, ve kterém je, kdy jsou veškeré přebytky cash flow buď na bankovním účtu, nebo jsou věnovány jako materiální podpora klubům hrajícím naše soutěže. Zvládli jsme přesun do světa elektronické komunikace namísto papírové, máme vlastní webové stránky, všem klubům je každý činovník OFS k dispozici zadarmo ve svém volném čase (kromě sekretáře) a je jim maximálně nápomocen. Ve finále dle mého OFS funguje v rámci možností až exkluzivně. Výsledek? Jo, pracujete dobře, ale to nás nezajímá, to není měřítko pro to vás podporovat. Měřítko je jenom jedno, že jste tam byli v době Berbra.

V jaké byl kondici svaz, když jste ho přebírali?

Když se vrátím zpátky v čase, tak jsme přišli do špinavých, starých prostor, bez peněz na účtu, každého zajímalo jenom to, jestli má zaplacený cesťák a odměnu, ale to už si nikdo nepamatuje. Za dobu ve VV máme dva kluby v ČFL, dva v Divizi, tři v krajském přeboru, tři v A třídě a mnoho v B třídě. Za mého působení v komisi rozhodčích jsme posunuli mnoho sudích do vyšších soutěží, vždyť máme jednoho mezinárodního, jednoho dalšího v ligových soutěžích, pět pod ŘKČ a osmnáct v kraji. To si dovolím říct, že nemá asi žádný jiný okres v ČR. To je podle mě to, co je důležité a co by mělo kluby v rámci OFS zajímat. Nicméně odezva je především negativní, ne od zástupců klubů, ale od veřejnosti a při aktuální anonymitě dost ostrá. Proto jsem si položil otázku – stojí mi tohle za to?

Proti vaší osobě se vymezovaly už delší dobu některé kluby, zejména Velká Dobrá, či Libušín. Vinily Vás, že zápasy proti nim jako funkcionář Unhoště a poté Hřebče ovlivňujete, byť důkazy neměly. Měla i tahle kritika na vaše rozhodnutí nekandidovat nějaký vliv?

To si nemyslím. Jak jsem uvedl, ty důvody nejsou nijak ve spojitosti s kluby. I když samozřejmě důvodem jsou, protože právě kvůli těmto kauzám potom vzniká fakt, že moje práce pro OFS není ani hodnocena, protože lidi na mé osobě nehledají to dobré a mají již stanoven jasný a nezměnitelný záporný názor.

Jako šéf komise rozhodčích OFS Kladno jste fungoval řadu let. V jaké kondici arbitry okresních zápasů předáte svému nástupci?

Na to je těžké odpovědět. Představoval bych si lepší stav, hlavně co do počtu rozhodčích. Máme jich kolem pětadvaceti, přesně momentálně dvacet osm, nicméně to nevíme, kolik jich „umře s Covidem“. Je to dlouhodobý problém, který ani tak nesouvisí s fotbalem jako takovým a podle mého je teď těžko odstranitelný, jelikož se váže na momentální styl života. Lidé jsou dnes daleko více mobilní, než tomu bývávalo a mají nespočet možností, jak trávit víkendový čas. Doba, kdy byl fotbal na vesnici kulturní událostí je dávno pryč. Mladí lidé utíkají do měst, kde mají jiné zábavy, než hrát fotbal na vesnici, natož ho pískat. Úmrtnost je obrovská, máme mnoho mladých rozhodčích, kteří ovšem zpravidla buď postoupí do vyšších soutěží, když na to mají, nebo nám skončí. A je jedno, jestli skončí, protože si myslí, že mají na vyšší soutěže, nebo protože zjišťují, že na to nemají a to je demotivuje. Pro nás je výsledek stejný = -1. Chybí nám generace 35-45 let, která dříve začala po kariéře hráče, ale dnes ve 45 tito pro nás potenciální zájemci stále hrají, protože kdyby skončili, tak skončí celý klub. V rámci možností, které máme, si myslím, že se nemusíme stydět za stav rozhodčích v rámci KR OFS Kladno.

Koho byste rád viděl v pozici nového šéfa komise rozhodčích? Nebo koho byste doporučil?

Kandidáta mám, ale nechám si ho ještě pro sebe.

Jak zatím vnímáte volební boj, je vše zatím v mezích?

Myslím si, že je v mezích, rozhodně od obou stran. Může to být vzájemným respektem, ale spíš si myslím, že je to tím, že to není neočekávané a v rámci momentální situace je to boj v rámci okresu, David (Nedvěd) není nikým neznámým, kdo sem byl dosazen, dlouhodobě pracuje pro klub a jeho kandidatura je vyústěním jeho dlouhodobého zájmu, není spojena s horečkou proti Berbrovi. David (Nedvěd) chtěl kandidovat nehledě na nastalou situaci ve fotbale.

Jak vůbec vnímáte iniciativu F(evoluce) vy, který jste pro okresní fotbal pracoval do nynějška a jste tedy na straně kritizované?

Je asi jedno, jestli je to Fevoluce, nebo jiný spolek osob. To říkám, protože ctím názor, že hra se nemění, mění se jen hráči. Nic není věčné a nikdo není nenahraditelný. Lidi, kteří jsou představiteli tohoto uskupení, jsou lidmi, kteří mají zájem na změně jen ve fotbale, ve kterém se celý život pohybovali. Já jsem za dobu, kdy jsem ve fotbale, neviděl Kollera, Baroše, Šmicera, Rajnocha, Panenku nebo třeba Trojana, jak se zajímají o výkonnostní fotbal. Proč teď najednou ano? Protože teď poprvé v životě lidi a kluby na okresech potřebují.

Někteří se ale třeba ve výkonnostním fotbale jako hráči nebo gtrenéři pohybovali, ne?

Třeba Horst Siegl a další sice objížděli okresní kluby, ale jen protože tam hráli fotbal proti místnímu klubu a ten je za to platil. Ne aby se jich zeptali: Tak co kluci, jak to jde, co vám vadí a co potřebujete? Aby se jim snažili pomoci. A teď najednou se jim nabízí? Říkají, že chtějí změnu. Ale kde? V okresech? Vždyť ani neví, proti komu tam bojují, jak on tam funguje a jestli ten okres funguje. Říkají, že zástupci OFS volili na VH FAČR podle Romana Berbra, že to je nechutné a musí se to změnit. A k tomu má dopomoci to, že něco, o čem se domnívají, že tak bylo, nahradí něčím, co tak bude oficiálně? Říkají, že se mají zástupci klubů rozhodnout sami, koho chtějí volit, ale přitom na ně vytváří nátlak, aby při volbách fotili jejich lístky, které předtím označí parafou. Já jsem osobně byl jako zástupce OFS Kladno s hlasem rozhodujícím na dvou valných hromadách. Na jedné se měnily stanovy a na druhé se volil předseda, takže vím, že proč lidé z nižšího fotbalu stáli za touto strukturou. Stáli za ní, protože s jejím nástupem se změnil pohled na OFS a KFS, okresní svazy najednou byly v kontaktu s FAČR, najednou dostávaly více peněz, na OFS se najednou nekašlalo. Jak je to nyní prezentováno, je bohužel jen marketing, který má sloužit k ovlivnění těch dole za účelem jejich využití ve vyšším fotbale. Fevoluce chce údajně změnit volební systém, sebrat okresům jejich postavení a důležitost. Proč asi? No proto, aby tohle už nemuseli, aby nemuseli objíždět okresy a trávit tím čas, když je to nezajímá. Vrcholem je cenzura ve sdělovacích prostředcích, které jsem si myslel, že se nedožiju a 30 let po získání svobody mi přijde, že je denním chlebem dnešní doby.

Takže do teď bylo všechno v pořádku?

Určitě netvrdím, že je všechno v pohodě a změna není potřeba. Rozhodně je potřeba struktury oživit, jsou zkostnatělé a nikdy není dobře, když něco žije ve stejné formě déle, než je prospěšné pro to něco. Nicméně stejně jako jsem se již vyjadřoval na sociálních sítích, nevidím jako vítězství nic jiného, než spojení toho starého, s tím novým, to by bylo podle mého nejlepším řešením. Navíc v nižších strukturách jsou kandidáty lidé, kteří již ve fotbale působili a není to obrození, ale návrat, což jen dokazuje důvodnost mého přesvědčení o tom, že se mění jen hráči a je to jedna velká sinusoida. Jako poslední bych rád uvedl, že bych byl rád, aby se nad tímto zamyslel každý zástupce klubu v nižších soutěžích a nekonal v emocích vůle po změně, ne každá totiž může být ve finále lepším řešením, ostatně vidíme to na nejvyšším představiteli naší parlamentní republiky, co kázal, když vstupoval do politiky a jak to pak vypadá.

Sám pískáte, co říkáte záběrům, které v pondělí odvysílala Česká televize v pořadu Reportéři ČT. To je síla, že?

Reportéři ČT jsou mým neoblíbenějším pořadem ve stávajícím portfoliu, sleduji je každý týden. Teď zabředli do fotbalu a záběry, které byly poskytnuty, opravdu nejsou něčím, co by reprezentovalo principy olympionismu jako takového. Na druhou stranu je na nich zcela jasně vidět to, proč si nemyslím, že je Fevoluce garantem zlepšení. Všechny vyjádření a tlaky vyvíjí zástupce klubu, ne rozhodčí. Rozhodčí jsou jen pěšáci, vládnou kluby, vždycky to tak bylo, je a bude. Protože kluby přinášejí do fotbalu skrz partnery peníze, které ho živí. Vypovídajícím hlediskem je asi i počet klubů Fortuna ligy, kteří se vymezili proti, jsou tři. Slavia mezi nimi není a pan Šmicer místo vytváření tlaku na to, proč tam není a jak to tedy je s klubem jeho srdce, přijme její pozvání na utkání EL. Proč neřekne: Vezměte radši někoho z horní dolní nebo nějakého zdravotníka? Hra se nemění. Kdo z těchto představitelů odsoudil Rezka za nafilmovanou penaltu tehdy v dresu národního týmu? Snad pan Bosák v přenosu, kde tu branku slavil? Nebo někdo z dnešních představitelů, tehdy aktérů? Fotbal má problém daleko širšího charakteru než jsou rozhodčí a nikdo z těchto představitelů nedělal nikdy kroky, které by přispěly k jeho očištění, nikdo z nich nebyl Václavem Havlem, aby pro své přesvědčení omezil svoje pohodlí a něco riskoval. A ani teď nepoukazují na chyby ve strukturách, ve kterých byli, jsou a budou. Všichni stáli a koukali, proč já bych jim teď měl věřit?

Je fakt, že z ostatních sportů toli špíny nekouká…

Pamatuji si moment, který je na toto reklamou a podle očekávání není z fotbalu, ale z hokeje. Sedmé finále extraligy 2013 mezi Zlínem a Plzní, kde v poslední minutě (14 vteřin do konce) rozhodčí neviděli teč Tomáše Slováka (obránce Plzně) a vykázali buly do středního pásma. Šlo o titul, Tomáš Slovák nehrál nikdy větší zápas a stejně jel a přiznal se (Zlín následně po buly vyrovnal a Plzeň byla odměněna zlatým gólem Martina Straky – happy end pro Hollywood). Tady je moment, který bychom měli ukazovat dětem, ale takový ani jeden z nich nikdy neudělal.

Otázka na závěr: Bude podle Adama Kindla po volbách okresní fotbal lepší a ten český čistší? Pomůže jen výměna šéfů, nebo se musí změnit sami lidé ze všech úrovní fotbalu?

Já si myslím, že určitě, protože vždycky, když je enormní tlak na něco z veřejnosti, tak je obrovský potenciál to ovlivnit. Otázka je, jestli to bude dlouhodobé, nebo jako vždycky. Všichni lidé ve fotbale mají máslo na hlavě, stejně jako všichni lidé ve společnosti jako takové. Fotbal je největším naším sportem, kde se točí největší peníze a nejvíc lidi zajímá, takže bude vždycky odkazovat na poměry ve společnosti. Když se změní poměry v naší zemi, pak se změní i poměry ve fotbale, do té doby asi nebude možné zajistit dlouhodobost a konstantnost dobré morálky v českém fotbale. A nalijme si čistého vína, podílíme se na tom všichni, někdo více, někdo méně. Ti rozdíloví a potřební se jsou vidět až ve chvílích, kdy teče do bot, protože v té chvíli se ukazuje charakter člověka. Každý člověk je dobrý, když má miliardu na účtu a on i jeho okolí se těší pevnému zdraví!