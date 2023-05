Derby sice nemá favorita, ale Slavoj na tohle pořekadlo nedal a vyhrál 4:1. Do vedení ho poslal ve formě hrající Kolbaba, pak ukázal Kaválek, že i bez tréninku góly umí. Rozhodlo se před půlí. Matějka moc pěkně snížil, ale prakticky vzápětí D. Hrubý vrátil favoritovi klid na kopačky. „Jdeme zápas od zápasu a chceme všude tři body. Věděli jsme, že Kročehlavy na jaře bodují, výhra v Brandýsku určitě nebyla náhoda. Zápas na těžkém terénu jsme měli pod kontrolou, ale Kablovka i přes mladý tým hrála odvážně a věřím že tento tradiční tým udrží okresní přebor. Byla by škoda, kdyby ne,“ komentoval duel předseda Slavoje Petr Kovář.

Domácí trenér Josef Andrle žehral na individuální chyby. „Kvalitní soupeř je využil a potrestal. Snížení na 1:2 Matějkou bylo skvělé, ale za ani minutu obdržený gól určil směr zápasu. Druhý poločas byl o naší snaze snížit, ale kvalitní soupeř už nám toho moc nedovolil,“ uznal šéf lavičky Kročehlav.

Doksy se fotbálkem dotýkaly nové galaxie, zato Hřebeč honila v deseti jen bodík

Návštěva kola sledovala duel ve Zlonicích, kde domácí zlomili dlouhatánskou sérii 16 porážek v řadě! Na rozdíl od podzimního vzájemného duelu uhlídali na jaře zatím paběrkujícího Svobodu a naopak Demeter je brzy poslal do vedené, které už obrana v čele s Kopeckým udržel a a naopak ho pojistil Kokeš.

"Bylo to derby, jak má vypadat, dobrý, bojovný fotbal, hodně diváků a velké emoce na obou stranách. Moji svěřenci velice překvapili přístupem k utkání a výhra po 16ti zápasech byla na světě. Nevím, proč takhle nebojují každý zápas, asi bychom měli hrát derby pořád!" hodnotil úspěch Josef Fujdiar, trenér Zlonic.

Z formy je Brandýsek a po prohře s Kročehlavy nestačil ani v Hrdlívě. Domácí přitom měli řadu absencí (Majáles), ale jeden muž nescházel. Daniel Nový režíroval výhru svých barev 4:1 čtyřmi góly. V první půli stihl dokonce čistý hattrick a stačilo mu na něj pouhých jedenáct minut. Jeho Hrdlív hrál podle předseda Brandýska jednoduchý, sympatický a účelný fotbal.

A ještě zajímavost, v sestavě Hrdlíva se objevil bývalý a vlastně pořád ještě výborný hokejista Vítězslav Bílek.

Smečno se trochu zlobilo na rozhodčího Nykla. „V první půli nám pískne penaltu za ruku, ale pak ji po poradě s asistentem odvolá – neřekl jsem půl slova. Po přestávce pískne penaltu proti nám, asistent mu zase radí odvolat, ale už si poradit nenechá,“ kroutil hlavou trenér Smečna Jiří Vápeník.

Jeho tým vedl lobem Sudy z konce poločasu, ale hned po obrátce ze zmíněného pokutového kopu vyrovnal Holeček. V závěru si hosté rvali vlasy, Smečnu výhru doslova darovali. Tentokrát jen střídajícímu kanonýrovi V. Bažovi (poslední dobou se trochu trápil) nejdřív usnadnil gól brankář Smrkovský, když mu vypadl míč, a pak zase stoper, jenž na půlce minul míč. „Ale výhra byla zasloužená, celé utkání jsme byli lepší,“ mínil Jiří Vápeník.

Reklama na fotbal i zloba obou. Šíma rozhodl o skalpu lídra v poslední minutě

Pozdeň byla v tabulce nečekaně níž než Lidice, ale doma jim to ukázala, vyhrála 5:0! Hosté avizovali 14 (!) chybějících hráčů, domácí jich chybělo pro zranění pět (+ Hartman odstoupil v 19. minutě). Podle toho to na place vypadalo, úroveň byla o třídu níž. „Hrálo se na jednu bránu, ale míč nám činil problémy, asi proto, že je kulatej," smál se domácí Oldřich Štěpánek, jehož tým do pauzy vytěžil z tlaku jen tyčku.

Druhá půle začala stejně, ale potom vystřídal pro zranění Lorence veterán Hotový (42) a najednou dění na hřišti připomínalo fotbal. Po rohu v 60. minutě šla Pozdeň do vedení hlavičkou Petra Štěpánka, sedm minut na to jeho brácha Martin z 20ti metrů pálil pod břevno a bylo rozhodnuto. Dařilo se také střídajícímu Žemlovi, ke dvěma brankám připojil dvě asistence a trefil i tyčku.

Těžké to měly Jedomělice s Černucí, jíž výborně zachytal Losa. Překonal ho jen Mrština a pak až v závěru vše jistil Bakos. Vinařický Hrma byl v bráně ještě lepší, podobně jako jedomělický Pospíšil udržel čisté konto. Třetí tým pak podle očekávání přehrál doma sice také kvalitní, ale věkově přece jen starší tým Družce 3:0. Hosty však dorazil až v posledních dvaceti minutách M. Tygl.