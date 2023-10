Dech beroucí utkání v Buštěhradu mezi dosud nejlepšími celky skupiny A spělo k remízovému finále a za klandrem se již spekulovalo o výsledku penaltového rozstřelu, když se na hranici vápna opřel do míče buldozer Stuchlý a poslal hosty do vedení. Zdálo se, že je v 89. minutě hotovo, zdálo… Domácí to ale nevzdali a víceméně z rozehry se dostali zásluhou šikovné posily Frýdla před branku Hřebče a srovnali Čečetkou na 1:1. Aby toho nebylo málo, euforie jim okysličila krev a během nastavení strhli Vávrou vedení na svou stranu. Tolik radosti na Buštěhradě dlouho nepamatují, skákali mladí i staří. Hodně si výhru užil i "junior" fanklub zaparkovaný pod místním scoreboardem, který tým neúnavně podporoval celý duel.