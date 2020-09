Hrdlívští litovali, že jim nebyl v první půli uznán podle nich regulérní gól. Dřetovice ji nakonec vyhrály a po změně stran na hřišti vládly. Od ještě výraznější porážky domácí uchránil výborný gólman Dlouhý, který kryl mimo jiné i penaltu.

Do první branky v síti Pcher bylo utkání v Tuřanech vyrovnané. Pak už byli domácí lepší a po zásluze uspěli. Hosté zaznamenali čestný úspěch až v poslední minutě, kdy se trefil exkladenský ligista Rada.

Neuměřice by po první půli duelu se Stehelčevsí bod braly, po utkání ne. Hosté v ní nedali desítku, přesto ji vyhráli. Po obrátce ale soupeř z penalty vyrovnal a šlo se do rozstřelu, který rozhodli gólmani. Stehelčeveský Krob ránu kolegy Batelky lapil, aby mu hned ukázal, jak na to.

Koleč nejela do Zvoleněvsi s přehnanými ambicemi, z hřiště daleko lepšího soka si však nečekaný bod odvezla. Výborní domácí ji prý přehrávali i v deseti. Nakonec lépe zvládli rozstřel, který hosté už tradičně prohráli.

Otvovice odehrály proti Pozdní parádní první půli vyšperkovanou pěknými góly. Druhá se odehrála víceméně z povinnosti. Domácí se vždy mohli chlubit super pažitem, bohužel teď jim ho jako ementál provrtali hlodavci, s nimiž marně zápolí.

Knovíz vedla na Zichovci už 2:0, pak ale lacinými góly posadila soka na koně a zápas dohrála rozklížená a rozhádaná. Na šestigólovém obratu vítězů se čtyřmi zásahy podílel kapitán Forster.

Bojovnější a mírně lepší Blevice kráčely za třemi body, hosté z Žižic však dokázali v posledních 20 minutách srovnat, za což mohli být vzhledem k průběhu rádi. Na loňskou fazonu mohou jen vzpomínat.

Zvoleněves – Koleč 2:1 pk (0:1; 64. Calta – 54. Nezbeda; čk: 43. Suchánek – 0; pk: 3:1), Zichovec – Knovíz 6:2 (1:2; 29., 61., 73., 90. Forster, 65. Rubeš, 80. Macák – 6. Elman, 22. Radko), Neuměřice – Stehelčeves 1:2 pk (0:1; 57. Fundák – 22. Kopřiva; čk: 0 – 40. Kopřiva; pk: 8:9), Hrdlív – Dřetovice 0:4 (0:1; 43., 84. Karabín, 66. Yavorskyy, 80. Havlát), Otvovice – Pozdeň B 5:1 (4:0; 5., 19. Šinfelt, 17., 56. Bečan, 34. Břicháček – 54. Matušů), Tuřany – Pchery 4:1 (2:0; 21., 60. Plachý, 37., 89. Dragoun – 90. Rada Zd.), Blevice – Žižice 3:2 pk (2:0; 31. Pohořal, 34. Urbánek – 76. Císař, 81. Eichler; pk: 5:3).