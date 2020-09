Nejvíc si zastřílelo Smečno, které na body dosáhlo v malém derby s Libušínem. Slovan Kladno uzmul tři body v Družci a Černuc si po zásluze poradila s druhým kladenským celkem – Novoměstským.

Dva zápasy odložila karanténa ve třech týmech, konkrétně u Kročehlav, Brandýsku a Buštěhradu.

VELVARY B – VRANÝ 3:1

Domácí soupeře chválili. Prý proti nim stál jednoznačně nejsilnější protivník. „Byli vynikající. Na lepšího určitě nenarazíme. Rozhodla naše lepší produktivita,“ řekl jeden z trenérů vítězů Radek Šmíd. Mladý celek Velvar posílený třemi kluky ze širšího kádru áčka vedl díky Maňasovi a penaltě Podivínského 2:0. Vraný však nádherným gólem obránce Paluby snížilo, aby ho posléze porazila druhá trefa Podivínského. Hosté odjížděli roztrpčeni dvěma momenty, které podle nich ovlivnily výsledek. V první půli prý měli kopat penaltu, zatímco desítka na druhé straně byla údajně nařízena nesprávně.

SMEČNO – LIBUŠÍN B 9:0

Domácím trvalo 208 minut než dokázali vstřelit první gól. Svůj tlak dokázali zúročit až v 25. minutě, kdy se pěkně hlavou prosadil krajní obránce Vožeh. „Bylo štěstí, že jsme konečně dali gól, jinak bychom se trápili víc a víc,“ konstatoval trenér smečenských borců Jiří Vápeník. Po změně stran jeho tým dokázal převahu vyjádřit dalšími sedmi zásahy, přičemž Mucha dokončil hattrick. Baník nastoupil s třemi dorostenci, kteří měli v nohách dopolední zápas a ještě neměl gólmana, takže byl rád, že podruhé v sezoně neodešel z hřiště s dvoucifernou porážkou.

ZLONICE – LIDICE 5:1

Trenér hostů Jaroslav Topka sice před utkáním napočítal absence tří důležitých hráčů, v tom však příčinu další vysoké porážky neviděl. „Jsme banda uličníků. Pokud nebudeme hrát jako tým, tak to lepší nebude. Je to ostuda,“ prohlásil. Začátek patřil jeho celku a platilo to do šťastné vedoucí branky domácích, na kterou krátce po změně stran zareagoval Kubát. Lidice však zapomněly na kanonýra Demetera, jenž vrátil svému týmu vedení a pak ještě proměněnou desítkou dovršil hattrick. V tu chvíli hosté definitivně odešli a ještě dvakrát kapitulovali. Jednou se o to postaral sedmnáctiletý Růžička.

DRUŽEC – SN KLADNO 2:5

Domácí byli půlhodinu lepší a mohli litovat, že vyhrávali pouze 2:0. Slovanu vyšel závěr poločasu, v kterém smazal ztrátu a po změně stran postupně přebral otěže zápasu. Ústřední postavou vítězů byl Rác, jenž vstřelil vyrovnávací branku a podíl měl i na vítězné trefě, jež byla v zápise o utkání zaznamenaná jako vlastní.

ČERNUC – NOVO KLADNO 3:1

„Novo vždycky hrálo pěkný fotbal. Tentokrát ale zklamalo. Zatím bylo naším nejslabším soupeřem,“ mínil předseda černucké Viktorie Jiří Tymich. S jeho slovy víceméně souhlasil kouč poražených Stanislav Jung. „Domácí byli důraznější a celkově lepší. Vyhráli zaslouženě,“ konstatoval s tím, že uspokojili pouze čtyři mladíci, kteří museli na plac. Povolal také bývalého kanonýra, svého syna, jenž zařídil penaltu, kterou Kovařík se štěstím proměnil a vyrovnal na 1:1. Šroubek ale brzy na to vrátil svým barvám náskok, který po změně stran pojistil Enický. Zápas byl také soubojem bratrů Madejů. Spokojenější byl o sedm let mladší Pavel.

POZDEŇ – KROČEHLAVY odl.

Utkání bylo odloženo na 28. září (16.30) kvůli pozitivnímu testu na covid u jednoho z hráčů hostů, s nímž byli v kontaktu deset dní před utkáním, přesto byl zápas po domluvě OFS s hygienou odložený. Jelikož se jednalo o hráče dorosteneckého věku, nemohly Kročehlavy poslat do Pozdně ani dorostenecký tým, který je rovněž v karanténě.

BUŠTĚHRAD – BRANDÝSEK odl.

V sobotu krátce před 14. hodinou volali hosté, že jdou do karantény. Zklamání kouče domácích Zdeňka Nachtigala trvalo krátce, protože čtvrthodiny nato dostal informaci, že se koronavirus objevil také v jejich táboře.

Černuc – Novo Kladno 3:1 (2:1; 25. Jaroš, 33. Šroubek, 69. Enický – 27. Kovařík), Smečno – Libušín B 9:0 (2:0; 28. Vožeh, 39., 60., 61. Mucha, 50. Bažo V., 63. Bažo P., 68. Drbota, 74. Kasák, 79. vlastní), Družec – Slovan Kladno 2:5 (2:2; 13. Linc, 19. Hlusička – 41. Hvězda, 43. Rác, 67. vlastní), Zlonice – Lidice 5:1 (1:0; 37., 64., 75. Demeter, 81. Kasl, 90. Růžička – 51. Kubát), Velvary B – Vraný 3:1 (1:0; 10. Maňas, 51., 81. Podivínský – 78. Paluba), Pozdeň – Kročehlavy nehráno.

Střelci: 7 – Demeter (Zlonice), Podivínský (Velvary B). 5 – Kubík (Vraný), Rác (Sn. Kladno). 4 – Hadrika (Pozdeň), Stökl (Kročehlavy).