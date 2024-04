Družec – Jedomělice 2:1

Bylo to ostré, hlavně koncovka řezala jak nejsilnější chillipapričky. Družec v nejsilnější možné sestavě vedl díky pěkně kopnutému trestňáku hrajícího kouče Buranta, naopak Jedomělice bez zraněného trenéra Jandy zase začaly jakoby se nepřipravovaly, že pod družeckým kostelem to nebude procházka růžovou zahradou. „Začali jsme hodně špatně, vůbec jsme se nedostali do hry a celý poločas jsme se hledali. Přitom jsme věděli, jak se v Družci hraje, že je to tam hodně vyhecované, hodně se povídá,“ nechápal Martin Janda, proč tým hrál jinak než chtěl.

Zásadní moment přišel v 69. minutě. Už lépe hrající Jedomělice (byť přežily jednou břevno) se tlačily za vyrovnáním, ale když ho konečně docílily, mávl asistent rozhodčího ofsajd. K velké nelibosti Jedomělic. Navíc vzápětí zaútočil Družec a Kořínek dal na 2:0!

„Co jsem pochopil, tak ofsajd byl mávaný a víc jsem se po tom nepídil ani neptal, takže nemohu posoudit. Pro nás to bylo důležité, ale víc mne to nezajímá. Rozhodně však jako trenér i člen vedení SK Družec odmítám tvrzení některých hráčů soupeře, že jsme snad zápas nějakým způsobem ovlivnili. To absolutně ne!“ hlásil Ondřej Burant.

Martin Janda o ovlivňování nemluvil, ale naštvaný byl. „Po přestávce jsme převzali otěže zápasu, vyrovnali jsme, ale pak tu situaci nepochopím: krásná akce, gól a najednou postranní mávl ofsajd. Následovaly velké emoce, Družec rozehrál, druhý rozhodčí byl u mě, aby mi to vysvětlil, ale hrálo se, centr a míč byl v síti. Pro nás nešťastné a nepochopitelné, místo stavu 1:1 jsme rázem prohrávali 0:2. Gól jsme pak sice dali, ale síly v teple ubývaly, kluci se vydali, a už jsme vyrovnat nestačili. Na druhou stranu je to poučení, že příště musíme začít zápas lépe a nehonit výsledek, to se nevyplácí,“ dodal smutný trenér Jedomělic.