Také duel druhých Vinařic s trápícími se Zlonicemi přinesl jasný výsledek, 6:2. Ale i tady první poločas byl vyrovnaný a hosté díky Štugelovi v poslední minutě srovnali. Jenže kvalita domácích ve druhé části rozhodla, a když se dařilo M. Tyglovi (hattrick), bylo celkem brzy jasno, že Zlonice padnou i pošesté v řadě, navíc mají v téhle sérii skóre 8:32! „Každou sezonu začneme dobře a pak postupně začne oslabování mužstva kvůli zraněním (hlavně svalovým) , zaměstnání, dovoleným plus různými wellnesy a pak to lepíme a dáváme dohromady. Je to prostě v hráčích a hlavně jak k tomu přistupují. Já ale věřím, že konec podzimu bude lepší," zůstává optimistou trenér Zlonic Josef Fujdiar.

Vranému smazání třígólového manka nepomohlo, Lubnou nadšení brzy pustilo

Na úplně rozdílných vlnách plují Pozdeň a Brandýsek. Domácí se přes nespornou kvalitu kádru trápí a jsou na deklu tabulky, hosté zase potvrdili, že zejména venku jejich brejkoví borci umí přelomit zápas na jejich stranu. Čtvrt hodiny před koncem udělali domácí v rychlém sledu naivní chyby a hosté otočili na 1:3. „Soupeř ze špice, velmi dobrý. Přesto jsme měli vyhrát, měli jsme šance,“ litoval domácí Oldřich Štěpánek.

Hostující předseda Lukáš Vrána pochválil trenéra Ondru Křišťana za jeho tah vysunout v 75. minutě na hrot stopera Hinka. Ten během dvou minut utkání rozhodl, když nejdřív vyslal kolmicí za obranu Porazila, který se nemýlil a za minutu ukázal klid v koncovce a s přehledem uklidil míč do sítě po Porazilově přihrávce. Třetí gól dal Patrik Kroc po krásném sólu, při němž obešel čtyři hráče soupeře!

Pěkný, trochu vyhecovaný mač se hrál v Hrdlívě, kam přijel další nováček Slavoj Kladno. Vyhrál 5:3 (kopaly se tři pokutové kopy!), když podle předsedy Petra Kováře hrál hlavně dopředu dobře a zřejmě nejlepší výkon předvedl po svém letním příchodu Tomáš Abrham. Hattrick zaznamenal Zieber, i díky dvěma penaltám). U domácích zase řídil Dan Nový, ale jeho hattrick nestačil. „Lehce vyhecované utkání, ale velice slušné úrovně. Sportovně přiznávám, že soupeř byl velice kvalitní a to především směrem do útoku. Našim klukům nemám téměř co vytknout, zápas odmakali. Myslím, že pokud budeme schopni na sobotní bojovnost navázat, můžeme konečně uhrát i nějaké body a proč nepřekvapil hned o víkendu v Přítočně,“ věří šéf Hrdlíva Miloslav Mostek.

Hostující Petr Kovář mínil, že terén byl velmi náročný pro fotbalisty, které v týmu má. „Proto museli víc bojovat než hrát hezký ´svůj´ fotbal. Ale celé utkání jsme byli aktivnější,“ řekl Kovář.

Otrkali se ve vyšší soutěži. Teď se chceme zachránit, říká Nesládek z Doks

Několik hattricků už jsme zaznamenali a další obstaral v Družci Martin Kozel. Ani on není útočník, navíc dal o víkendu fíka i za béčko. Proti Černuci zářil a s náskokem 5:1 mu pomáhal dvougólový Mačura jr. Hosté po výhře nad vedoucí Černucí byli venku polovičatí. „Respekt každém, ale dominovali jsme ve všem,“ ucedil kouč Družce Tom Blažek.

Dobrou formu potvrdilo Smečno. Slavilo nejdřív návrat Radka Záhrobského po roce a půl, kdy se vážně zranil. Pak dalo i dvě branky a světě div se – obě hlavou. „Přitom s hlavičkami má náš tým problémy,“ smál se kouč Jiří Vápeník, jemuž udělala radost nekompromisní hlava beka Sudy a pak Muchovo přizvednutí trestňáku. Zmíněný Záhrobský pak ještě rukou zavinil penaltu, ale pro Klobuky bylo na zvrat pozdě a Záhrobského fotbal jen tak zkouší, co vydrží – teď už mu jistě ukáže příjemnější tvář.

Dál se trápí Kročehlavy, ty neměly na Velké Přítočno nárok. Výborného Pečonku překonala do pauzy posila ze Slovanu Studenovský, definitivně zlomili hosté duel na svou stranu Hübstem (74.). „Další zápas, nula bodů, jedna střela na bránu. To je hrozně málo. Soupeř byl lepší na míči, měl lepší pohyb, z naší strany žádný pohyb, špatná přihrávka. Musíme zlepšit vše,“ říká dost nešťastně kouč Kročehlav Josef Andrle.

OKRESNÍ PŘEBOR

10. kolo: Vinařice – Zlonice 6:2 (21., 37. a 90+1. M. Tygl, 59. Havlíček, 65. Mařík, 81. Havlena – 5. Demeter, 45+1. Štugel), Smečno – Klobuky 2:1 (45. Suda, 81. Mucha – 88. z pen. Kubelka), Kročehlavy – Velké Přítočno 0:3 (24. Studenovský, 74. Hübst, 78. vl. Špaček), Hrdlív – Slavoj Kladno 3:5 (8. z pen., 34. a 72. Nový – 14. a 47. z pen. a 84. Zieber, 37. Abrham, 76. Rouček), Pozdeň – Brandýsek 1:3 (60. Hadrika – 75. Porazil, 76. Kroc, 81. Hink), Jedomělice – Lidice 8:0 (47., 77. a 88. Janda, 54. a 82. Mrština, 63. Zahradník, 78. a 90. Vicenec), Družec – Černuc 5:1 (2. a 86. L. Mačura, 16., 27. a 31. Kozel – 40. Kučera).