Poslední zápas měly spíš za odměnu, trápící se se Zlonice jim byly slabým sparringem. Bývalý borec Jedo Švarc, který teď čape, pár jasných šancí lapil, ale šestici pumlíčů stejně ze sítě vylovil. „Zápas byl jasný, soupeři teď chybí nějací hráči a to by bylo znát i u nás. Nakonec jsme tedy první, i když jsme dělali maximum, aby to tak nebylo,“ smál se Robert Nedvěd, podle něhož je po letech tlaku v Jedomělicích uvolněnější nálada, navíc se hraje v sobotu, a tak kluci mohou posedět po zápase u pivka. „Atmosféra je hned lepší, užíváme si to,“ dodal Nedvěd.