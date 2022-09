Bylo to vůbec kolo Výborných. Synové někdejšího skvělého brankáře hokejového Kladna dávali pěkné branky, mladší Kamil v dresu Bratronic dokonce přímo z rohu. V tradičním derby s Bělčí byli domácí favoritem a také se předpoklad vyplnil. Domácí bojovali o každý míč, výborně kombinovali a stříleli hezké branky. Druhý poločas však byl pro diváky nudný, míč se překopával z jedné půlky na druhou. Jen zmíněný zásah Výborného na 6:1 potěšil fotbalovou duši.

Za posledních nejméně 40 let Novo Kladno tak hluboko nekleslo. Do souboje z Libušínem šlo z poslední příčky a po první půli to vypadalo, že na ní zůstane. Po obrátce ale na gól Skaláka odpověděli Jelínek s Packou, přičemž ještě Koco parádně čapnul penaltu Sikorovi. To už hráli hosté v devíti bez dvou zraněných borců, přesto Kopřivou z desítky srovnali. V rozstřelu se však prosadili pouze jednou.

Velkou stochovskou jízdu rázně utnula Hřebeč B. Když jí přijde pomoci Jindřich Faktor, je rázem silnější a s jeho čtyřmi góly se to Hřebči kopalo. Faktor je Kanonýrem Deníku, byť ve druhé skupině ještě víc zazářil pětigólový Jakub Šimůnek. Ten ale anketu vyhrát před čtrnácti dny, proto dostává přednost třicetiletý borec Hřebče.

Zpátky ve hře je za druhými Bratronicemi kladenský Slovan, který si doma poradil díky dvougólovým Bělohlávkovi a Rácovi s Žehrovicemi 4:2.

Hašek, Pašek, Vašek – všichni tři borci s podobnými jmény se prosadili v gólově bohatém duelu Velké Dobré B a Slavoje Kladno B. Spokojenější byli domácí, kteří vyhráli 5:3 a je to jejich teprve druhý tříbodový úspěch.

III. TŘÍDA skupina A

8. kolo: Slovan Kladno - K. Žehrovice 4:2 (7. a 68. Bělohlávek, 28. a 56. Rác 32. Bureš, 57. Čermák), Braškov B - Velké Přítočno B 0:2 (22. Andr, 66. Feda), Velká Dobrá B - Slavoj Kladno B 5:3 (31. Hašek, 46. Šigut, 84. Mertlík, 75. a 88. Pašek 23. Švandrlík, 52. Janeček, 74. Vašek), Hřebeč B - Stochov 6:0 (23., 30., 33. a 90. Faktor, 50. Svítek, 80. Urban), Novo Kladno - Libušín B 2:2 pen. 3:1 (46. Jelínek, 75. Packa 6. Skalák, 76. z pen. Kopřiva), Bratronice - Běleč 6:1 (15. Mošnička, 16., 27. a 85. Kníže, 32. Joukl, 72. Výborný 38. Dvořák), Buštěhrad - Tuchlovice B 3:1 (10. a 77. Výborný, 82. Kopuletý 89. Brázdil).

Drama v Zichovci, radost v Knovízi

Ve druhé skupině bylo v duelu Zichovce a vedoucí Stehelčevsi hodně horko, rozhodčí Lukáš Volf rozdal celkem šest červených karet. Začal po hodině hry po konfliktu Hoška s Panáčkem, hodně zlé krve přinesl i neuznaný gól Zichovce, po němž začali domácí jezdit po zadku a přestávalo jít o legraci. Stav byl prakticky od začátku 0:1, protože ve 4. minutě se prosadil střelec Skořepa. A hosté ho udrželi i přes nervy v závěru. Za fauly se pakovali postupně domácí Červenka, Korbel (oba po dvou žlutých), také hostující Machek, ten podle hostů přísně. A nakonec i Skořepa, který podle rozhodčího pronesl sprostou kritiku na jeho adresu. „Rozhodčí nás poškodil pro zbytek zápasů a může to ovlivnit průběh podzimu,“ byl naštvaný stehelčevský Pavel Hafenrichter.

Zápas ve Pcherách byl úplně jiný, místo karet a tvrdých zákroků padaly branky. Domácí zaslouží kredit, že se nevzdali za stavu 0:3 a třemi góly dostali Dubí do úzkých. Jenže hostující favorit svou pozici nakonec ustál, přidal další tři zásahy a vyhrál 6:4. Zajímavostí je, že měl jen tři přesné střelce – Bořík, Říha i Mr. Gól Nachtigal dali po dvou brankách.

Radost panuje v Knovízi, kde zásluhou výborně střílející dvojice Antonín Pitrof a Michal Lebó slavili domácí první výhru v soutěži. Navíc jasné a nad Blevicemi, které nejsou špatné. Dál ale na vítězství čekají kromě už zmíněných Pcherů také Otvovice, ty podlehly Žižicím. Trápily se v koncovce, jediný gól Břicháčka na výborného Černého v bráně nestačil.

Nejjasnější byly duely nabitých celků Dřetovice a Olovnice. Ta dokonce deklasovala Zvoleněves 9:0, hlavní postavou byl nestárnoucí Marek Mucha. A také Vorlíček, jeho první dva góly Slavoj nalomily hned v úvodu.

Jízdu Dřetovic za nápravou pokaženého mače s Tuřany (měly tentokrát volno) řídil proti Neuměřicím Jakub Šimůnek. Brankáře Růněho pokořil pětkrát, dva góly přidal Kolmistr. Tihle dva borci většinu třetí třídy hodně převyšují.

III. TŘÍDA skupina B

8. kolo: Pchery - Dubí 4:6 (40. Kapitán, 44. Rada, 50. Kratochvíl, 88. Čech 2. a 5. Bořík, 30. a 70. Nachtigal, 60. a 77. Říha), Zvoleněves - Olovnice 0:9 (7. a 12. Vorlíček, 23. a 54. Mucha, 40. vl. Marák, 43. a 63. Putz, 70. Staněk, 73. Hajný), Otvovice - Žižice 1:3 (68. Břicháček 18. Císař, 57. Klíma, 78. Kratochvíl), Knovíz - Blevice 5:1 (28. a 31. Pitrof, 37., 55., 70. Lebó 49. Hansl), Neuměřice - Dřetovice 3:8 (9. Hospodářský, 40. a 44. Novotný 2., 16., 65., 72. a 87. Šimůnek, 20. z pen. Ploc, 33., 70. Kolmistr), Zichovec - Stehelčeves 0:1 (4. Skořepa).

Slatina tvrdě narazila

Hrdinové kola ve čtvrté třídě jsou z Pleteného Újezdu. Když se sejdou, mají sílu a poznala to vedoucí Slatina, která navíc nedala ani jednu šanci a padla jednoznačně 0:4. I tak je dál první.

Druhý Družec B sice v Zichovci vyhrál, ale bral jen dva body. Když ho v závěru poslal do vedení Čermák, vypadalo to na čistou dvojku, ale Kostelecký ještě stihl udělat domácím radost. Vzápětí se nepohodli Pivoňka s Povolným a sudí Nykl je poslal zkrotit hladinu adrenalinu do kabin s červeným kartonkem. V dramatickém rozstřelu slavili hosté 7:6.

Kačice sice zahrála doma proti Brandýsku dobře, ale výhru bral bojovný soupeř. Ten vzhledem k souběhu s A mužstvem a k některým absencím přijel ve velmi okleštěné sestavě. Domácí měli několik stoprocentních šancí, ale selhali v koncovce. Efektivnější Brandýsek měl šancí málo, ale vytěžil z nich tři góly a radoval se.

IV. TŘÍDA

8. kolo: Slatina - Pletený Újezd 0:4 (20. a 33. Stůj, 25. Vojta, 55. Veselý), Kačice - Brandýsek B 1:3 (81. Zeman 30. Porazil, 70. Vrána, 88. Mladý), Hrdlív B - Doksy B 1:1 pen. 5:3 (77. Červenka 22. Breha), Pozdeň B Černuc B 4:0 (10. Štěpánek, 40. Gönzöl, 74. Kvasnica, 75. Petržílka), Zichovec B - Družec 2:2 pen. 6:7 (43. Baňka, 87. Kostelecký 27. Kozel, 82. Čermák).