Jedomělice po Slavoji narazily na dalšího silného protivníka, Velké Přítočno hraje v posledních týdnech velice dobře. Mírně lepší bylo i tentokrát, byť nakonec dalo zmíněnou jednou branku po technickém obloučku Holečka. Míč se odrazil za čáru a ven z brány, což sudí na lajně viděl, ale hostům se to nezdálo. Pospíšil však gól přiznal, je to frajer chlap!

Jeho mužstvo nakonec mohlo v závěru urvat i remízu, ale Milfait ani Charvát šance nedali. „Bohužel je nás teď hrozně málo, hrají kluci, co dva roky nekopali a podobně. Vzadu musí hrát Zahradník s Mrštinou, jenže pak zase chybí v útoku,“ posteskl si Robert Nedvěd.

Vypadalo to, že se kladenský Slavoj po sérii výher zmátořil, zvládl i bitvu v Jedomělicích, ale v sobotu ráno mu nečekaně nedal moc šancí Družec a vyhrál 3:0. Střelcem utkání byl dvougólový Radim Linc. „Byli jsme na domácí připraveni. Věděli jsme, že jsou dobří dopředu, ale hrozní vzadu. Hráli jsme od půlky a měli hru hodně zahuštěnou. S tím, že když získáme míč, půjde rychle nahoru a strany do náběhu. A vyšlo to na 100 procent, zaslouženě jsme je smetli po super týmovém výkonu. To protivníkovi chybí,“ myslí si kouč Družce Tomáš Blažek.

Béčko Slaného Černého Petra odmítlo, Cábelíky zlomilo po přestávce

Vinařice neměly v Lidicích potíže a vyhrály tam 12:1. Jsou tak o skóre před Brandýskem novým lídrem tabulky. „Co na t říci? Máme ambice postoupit, i když to není hlavní cíl. Zkusíme vydržet v čele do konce podzimu a pak se uvidí,“ usmívá se hrající kouč Lukáš Čičmanec, který by rád ještě přilákal další vinařické odchovance. „To asi nevyjde, ale koukám se jinde,“ dodal Čičmanec.

Jen o skóre za Vinařicemi je Brandýsek, ten doma přehrál Černuc 2:0, i když zazdil dva pokutové kopy. Ve 20. minutě sice poslal první jen do tyče Tesař, po obrátce vychytal Kroce brankář Losa. Jenže Patrik Kroc dal na stůj i dva odpustky. Už první půli otevřel skóre po individuální akci a po obrátce trefil hlavou centr Čebotarjovse. Utkání se místy hrálo za husté mlhy, kdy nebylo vidět na druhý konec hřiště.

Vypadá to, že se Pozdeň opravdu zmátořila, druhou výhru v řadě připsala na půdě Klobuky v poměru 4:1. Rozhodla ve druhé půli, byť proměnila Hotovým až třetí šanci. Na 1:3 zvýšil Vaniš, pak tlačili domácí. Jenže šutér Svobodovi chyběly třikrát centimetry, jednou trefili tyčku, a tak vše jistil na druhé straně hrdina minulého kola Petržílka nuceně hrajíc beka.

Ve vítězné jízdě pokračuje Smečno, o záchranu se peroucí Kročehlavy však porazilo až po boji 2:0. „Nemáme se za co stydět, ve druhé půli jsme byli lepší, měli jsme dost šancí, ale byli jsme buď roztěkaní v koncovce, nebo nás vychytal brankář. Máme se ale od čeho odrazit,“ burcuje stoper Kročehlav Michal Sobotka.

Jestli Kročehlavy zůstávají přibité téměř k deklu tabulky, tak ve Zlonicích se od něj odpoutal Hrdlív. Zásluhou branky Raclavského loupil na půdě posledních Zlonic, které tak padly už po deváté v řadě!

Šéf vítězného klubu Miloslav Mostek však mínil, že zápas neměl valnou úroveň. "Byl to zápas čtvrté třídy, nedůstojný okresního přeboru. Pro nás nesmírně důležité tři body, nicméně z mého pohledu jsou Zlonice nejslabším týmem přeboru a někteří hráči, hlavně ti nejzkušenější, jsou to nejzákeřnější, co jsem zatím viděl," zvolil hodně ostrou rétoriku Miloslav Mostek.

OKRESNÍ PŘEBOR

13. kolo: Lidice – Vinařice 1:10 (22. Kubát – 12. Havlíček, 14. Šašek, 36., 46. a 83. Hudousek, 49. a 52. Tygl, 58. a 87. Machuta, 61. Havlena, 87. Machuta), Brandýsek – Černuc 2:0 (37. a 79. Kroc), Slavoj Kladno – Družec 0:3 (21. a 70. Linc, 87. Čermák), Velké Přítočno – Jedomělice 1:0 (53. Holeček), Klobuky – Pozdeň 1:4 (29. Čížek – 23. Štěpánek, 59. Hotový, 66. Vaniš, 90+2. Petržílka), Zlonice – Hrdlív 0:1 (52. Raclavský), Smečno – Kročehlavy 2:0 (24. Valta, 42. Mucha).