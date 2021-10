Podivné kotrmelce v okresním přeboru fotbalistů pokračovaly i ve vloženém čtvrtečním kole. Dobrým příkladem jsou Lidice a Novo Kladno. Lidičtí Kladeňáky vymetli v sobotu 10:3, ale teď nachytali neskutečnou dardu 0:8 v Černuci. A Novo? Doma sejmulo Pozdeň, která nebyla první jen vinou skóre. Věc se děly i v nižších soutěžích, všichni tři lídři třetích a čtvrté třídy prohráli.

Brandýsek (v oranžovém) porazil v dalším kole okresního přeboru Zlonice. | Foto: Vladislav Lukáš

Největší překvápko patří Novu, přece jen skalp téměř vedoucí Pozdně 3:2 se nečekal. Rozhodla první půle, domácí (s Asníkem, který skóroval do obou sítí) proměnili všechno, nač sáhli, navíc jim hosté jeden gól doslova nabídli špatnou malou domů. A tak to bylo 3:0, byť měli hosté, ač přišli při rozcvičení o dva hráče a další ani nepřivezli, víc šancí. Po pauze to byly nervy. Pozdeň snížila, ale sudí Svoboda za tvrdší a tvrdší zákroky pořád spíš domlouval, až se to málem popralo. Naštěstí se tak nestalo.