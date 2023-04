Po jednozápasovém volnu naskočily vedoucí Tuchlovice B do utkání a na jaře docela dobré Novo sfoukly 5:2. Za zmínku stojí tři góly Martina Vaigla. Tenhle borec má už 43 roků, možná už ho dávno někdo odepsal, ale on pořád skvěle pomůže béčku, ale je platný i áčku, chodí i za starou gardu. Když ho Stanislav Šulc před více než dvaceti roky do Tuchlovic zlanařil z Kladna, asi nikdo v klubu netušil, jak důležitý přestup a dobře investované peníze to byly.

Když už jsme u střelců, Vaigla v zápase stíhal dvoubrankový David Čižinský, ale také také hostující Adam Šmolík.

Bitva druhého se třetím našla vítěze až v penaltovém rozstřelu. Ten se domácímu Buštěhradu vůbec nepovedl, zařízení trefil jen dvakrát, a tak bodík navíc putuje do Bratronic. V základním čase hosté uhlídali mladého střelce Halaje, ale zkušeného Vávru nikoliv. Bratronický osud byl ovšem stejný – střelec Nr. 1 Mošnička mlčel, Nr.2 Kníže nasázel dva fíky. A ono překonat Karáska není legrace.

Hřebči B chyběli borci z áčka, přesto ve Bělči srovnala během čtyř minut druhé půle z 2:0 na 2:2. Jenže na třetí přesný kop Jiřího Hejdy už odpověď nenašla. Prostě na rybáře: povolit - přitáhnout…

Před Hřebeč se tak dostal Slovan Kladno, který měl lehčí los a na půdě Velkého Přítočna vyhrál 5:0. Radek Rác nakopal tři zlaté gólové hroudy, ale podle přísných fanoušků měl dát branek klidně víc.

Vysokou výhru má také Stochov nad béčkem Braškova. Do půle to ještě moc jasné nebylo, hostující Šarocha však nedal ani penaltu, a když Stochovák Ploch zvýšil po pauze svým druhým gólem na 3:0, jeho tým dohrával v klidu a pohodě.

Nedaří se Libušínu B. Doma sice nad doberskou rezervou rychle vedl 2:0, ale prohrál 2:5. Mladičký patnáctiletý Holas v bráně zatím nenahradil zkušenějšího, ale zraněného Koca.

Chybí ještě duel na Slavoji, kde na Kolbabovu trefu odpověděl žehrovický Čermák, ale Slavoj byl se Zieberem silnější než jindy a přidal dva góly.

Putz utíká Šimůnkovi

Ve skupině B si Olovnice na rozdíl od podzimu ladně poradila se Pcherami 6:1. Vše načal po prvním rohu ex-reprezentant ve futsalu Frič, v 6. minutě se trefil Suchánek, následně se rozparádila i hlavní hvězda Olovnice Putz (hattrick). Utekl tak dřetovickému Šimůnkovi v tabulce střelců, nyní má 26 a sok 22 přesných tref. Nic překvapivého, protože Putz vyrůstal na Spartě a Šimůnek na Slavii – a kdo má z těchhle klubů aktuálně lepší formu víme…

Dřetovice totiž sice táhl za jasnou výhrou proti Knovízi jako vždycky Jakub, ale ne zmíněný Šimůnek, nýbrž Veselý. Právě ten měl svoji kapslovku nabitou třaskavými banány a posílal je do sítě gólmana Pitrofa. Dal hattrick, jeden gólík nakonec nechal i zmíněnému Šimůnkovi – penaltový.

Brankáři Horsica a Červený byli ve formě v duelu Blevice – Zvoleněves. Zato střelci spali a budíček je probudil až při penaltovém rozstřelu. Bod navíc po něm zůstal v doma v Blevicích.

Stehelčevsi se dal dohromady střelec Skořepa a právě on dvěma trefami po obrátce zařídil proti Tuřanům rozhodující náskok. Hosté sice dál zlobili, ale na bod nedosáhli. Favorita definitivně zklidnil až Panáček (88.).

V Žižicích se vyplatilo jít na fotbal od začátku, protože po půlhodině už to bylo v duelu s Dubím 3:3. Po přestávce už oba celky zatáhly roletu pevněji, nicméně veterán Radek Duda si cestu do žižického „makacínu“ našel a jeho Dubí tak loupilo na horké půdě.

Dobrou jarní pohodu potvrdil Zichovec, Neuměřice porazil 4:0, když se o branky svorně podělili Luboš Pospíšil s mladičkým Matějem Pecinkou.

Rychlovlak Brandýska táhl navrátilec Landvojtovič

Ve čtvrté třídě ujíždí všem Brandýsek, který už má na druhou Slatinu náskok 11ti bodů. Zákolany přejel 10:0, když hosté přijeli pouze s 11 hráči a během prvních 20 minut je hattrickem sestřelil navrátilec do sestavy Vít Landvojtovič. Zápas byl rozhodnutý během prvního poločasu a druhý poločas se dohrával jen z povinnosti.

Právě Slatina po prohře s Černucí nestačila ani v Doksech, kde domácí se slušnou sestavou vyhráli vysoko 7:2. Na jaře znovuzrozený Matěj Větrovec těžící z dobré přípravy dal hattrick, což ani nepřekvapuje, protože pravidelně skóruje také v krajském přeboru, tedy o pět soutěží výš.

Také Černuc potvrdila, že má na jaře fazonu, Kačici sfoukla 5:1. Skóroval i gólman áčka Viktor Losa.

Zichovec podlehl v derby Pozdni 0:4, když hosté začali trefovat šance až po změně stran. Čisté konto udržel Falcník.

Největší drama se tak událo ve Družci, kde hrdlívské béčko držel dvougólový Hrubý. Na body to ale nakonec o kousíček nestačilo, gól jednoho z Babků – Pavla – byl vítězný pro kluky od Kačáku.