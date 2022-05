Nižší fotbalové soutěže: postupová sláva v Hrdlívě a Olovnici

Nikdo nepochyboval o tom, že fotbalisté Hrdlíva ovládnou třetí třídu B. Stalo se, šanci nedal ani silným Blevicím na slaví postup do okresního přeboru, kde určitě bude patřit k dobrým týmům. Ve čtvrté třídě zase Olovnice zvládla závěr v Pozdni a udržela si na Stochov devět bodů plus. To už se stáhnout nedá.

Vítěz třetí třídy Sokol Hrdlív při oslavách postupu. | Foto: Sokol Hrdlív