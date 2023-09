Nižší soutěže fotbalistů přinesly tentokrát několik červených karet, některé z nich ovlivnily výsledky krajské I. B třídy.

Legenda Václav Kalina ještě v dresu Kladna, ale letos kope na mateřské Zákolany a daří se mu je hodně zvednout. | Foto: Foto: Vladislav Lukáš

Nářek na červenými pro posily, Rác při návratu řádil

Šlágrem skupiny A byl zápas v Buštěhradu, kam přijelo béčko Slavoje Kladno nečekaně dost posíleno o hráče A mužstva. Od hostů to nebyla dobrá volba. Poté, co dostali čtvrtý gól, o jehož regulérnosti měli silné pochyby, kritizovali rozhodčího Tomáše Nykla, až dal Zieberovi i Kaválkovi červenou kartu. Nepoužili ale urážky, a tak jejich trest bude nižší než u Patrika Pražáka. Ten volal na Nykla z lavičky slova, která se nedají vysílat nejen po 22. hodině, ale vůbec. Vše zlé je pro něco dobré, obě „hvězdy“ totiž v neděli nemohly hrát ve Vraném za áčko, ale paradoxně to pomohlo, tým tam senzačně vyhrál.

Jinak byl Buštěhrad jasně lepší, výhra 4:0 hovoří za vše. A po čtyřech kolech je jasné, že právě tenhle celek má šanci se po dvou letech vrátit do přeboru. Uvidíme.

Vyrovnaný a kvalitní zápas viděl Libušín, kde v souboji rezerv uspěla ta hřebečská těsně 3:2. Domácí sice po smolném vlastenci hostujícího Pechara před poločasem vedli, ale Dlouhý s Lejskem obstarali vyrovnání. Hřebeč to zvládla i bez ex-ligisty Jablonského, který původně měl přijít na pomoc.

Pozdni i Hrdlívu spadl kámen ze srdce, Prosický vyčapal střelce Lidic

Výborné výkony podává také béčko Velké Dobré. Novu nasázelo kanára 6:0, třikrát se prosadil přes viditelnou únavu Matěj Hašek.

Slovanu Kladno se konečně vrátil do sestavy Radek Rác a to bylo na Braškově hodně znát. Tenhle cizelér dal čtyři góly a řídil nečekanou jízdu hostů v poměru 2:5. Slovanisté litují, že nebyl o týden dřív proti Novu.

První výhru slaví Kamenné Žehrovice, jimž se sice dlouho proti Stochovu nevedlo, ale mezi 52. a 54. minutě se dvakrát trefil Jakub Voštinka a jeho tým už pracně získané vedení udržet a ještě zvýšil na 4:2.

Dvanáct šest mohlo skončit utkání v Pleteňáku, odkud si ale nakonec Bělečští odvezli „jen“ půltucet branek. Domácí brali pohodlné tři body po dvou gólech Lolloka a Veselého a jednom Musila se Sobotkou. Za hosty zaznamenal čestný úspěch nestárnoucí Diviš.

Kanonýři Svoboda, Hořejší a Nachtigal se předháněli, vyhrál ten dubský

Hned čtyři jednoznačné výsledky a někdy i debakly přinesly duely skupiny B. Ten největší utrpěly Otvovice a ještě před vlastním publikem, když s Klobuky padly 1:9. Hostům zářil třígólový Martin Svoboda a stejně si vedl při výhře 8:2 nad Dřetovicemi knovízský Jakub Hořejší. Tady je ale výsledek nečekaný, protože Spartu doteď trápila spíš ofenziva. Teď se jí sice uzdravil Šimůnek a dal obě branky, ale obrana byla dosti ementálovitá.

Ještě o gól víc než zmínění střelci zaznamenal nestárnoucí Jan Nachtigal. Nafťák se po vzoru své přezdívky rozjížděl zvolna, ale výkon stupňoval po pauze. K demolici Zlonic 6:0 přispěl čtyřmi kousky, jeho hattrick byl dokonce čistý.

Také Stehelčeves vyhrála nakonec jednoznačně 5:2 nad Blevicemi, ale pozor, tady to dlouho jasné zdaleka nebylo. Blevice totiž ještě po hodině hry vedly o dvě branky, teprve pak Egger nastartoval stehelčevskou jízdu a pěti kousky do sítě nebohého Skleničky.

Krajský přebor: Milín přetlačil i Tuchlovice, Doksy si poradily s Dobříší

Vedoucí Zichovec sice začal proti Tuřanům jak se čekalo, tedy dvěma fíky Ondřeje Vébra, jenže pak se stroj zasekl a Tuřany, které po pauze korigovaly, do konce zápasu sahaly po vyrovnání.

V posledním duelu opět čekaly Pchery marně na první gól v soutěži a se Zvoleněvsí zapsaly čtvrtou prohru. Běhavější hosté vyhráli zaslouženě, ale domácí už přece jen podali lepší výkon.

Čtvrté třídě dál vládne Kačice a už na ni také chodí dost diváků. Na béčko Hrdlíva jich dorazila skoro stovka a viděli výhru 2:1 – vydřenou.

Brandýsek v duelu béček vrátil Smečnu sobotní prohru a jasně vyhrál 4:1. Hosté si zápas pokazili nesmyslnou červenou pro Volka, který oplácel hlavičkou na bradu faul Lukáše Kaly. Tenhle hrající trenér Brandýska připustil, že to jeho týmu pomohlo. Stejně jako áčkař Porazil, jeho rychlým nohám soupeř nestíhal. „Ze začátku asi bylo o trošku lepší Smečno, my byli takoví nijací, asi teplem. Rozdílový byl ale Porazil a ve druhé půli už to bylo při naší přesilovce jasné,“ mínil Lukáš Kala.

Kalina zvládl hattrick za pár minut

V divokém duelu slavila Slatina na půdě Neuměřic výhru 6:4, tam každou chvilku tahal pilku jiný tým. Favorit se uklidnil až trefami Schönfeldera a Doležala kolem sedmdesáté minuty, jinak se ale outsider držel ztuha.

Střelecký víkend měl švermovský mladík Štěpán Neuman. Zatímco jeho gól za áčko v Libčicích byl jen korigující, proti béčku Doks značil výhru 2:1. To Zákolany si podaly Družec B 7:1. Hosté nezachytili úvod druhého poločasu a hlavně ex-ligistu Kalinu, který jim v tom čase během chvíle nasolil hattrick.

V dramatickém duelu porazila Černuc B doma béčko pozdně 4:3 po penaltách. Remízu zachránil Jurko čtyři minuty před koncem a penalty patřily Viktorce. Pozdeň aspoň těšilo, že v nedělní odvetě A mužstev už těsné vedení udržela.