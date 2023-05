Vedoucí béčko Tuchlovic potvrdilo výkonnost v minulých kole. Vepředu nijak nezářilo, ale brankář Šimek nepovolil domácímu Slovanu Kladno ani jednu branku a jeho tým po trefě Davida Čižinského odvezl další tři body. Slovan měl velké díry v sestavě (Rác, Hrubý, Střela) a do zbraně tak musel povolat doktory z vejminku Václava Kulhánka a Jaroslava Machače. Dohromady jim je 89 let, přesto odkopali střed zálohy s přehledem. „Mělo nás být málo, tak jsme šli pomoci, ale nakonec byli i mladí a ti zůstali na lavičce, to mě trochu mrzí. Vím, že herně ještě nejsou tak daleko, ale jsou perspektivnější,“ uvažovala nahlas ikona Slovanu Václav Kulhánek.

Druhé Bratronice byly suverénnější než lídr, zejména dvougólový Jan Kníže je vedl za jasným triumfem nad rezervou Libušína 3:0.

Cenné čisté konto udržel hřebečský srdcař Tomáš Nykl v duelu s béčkem Slavoje, který si přivezl i hvězdu áčka Tomáše Abrhama. Nicméně ten se neprosadil stejně jako domácí střelecká star Jindřich Faktor. A tak rozhodl Adam Synek, Hřebči zajistila jeho trefa tři body.

Nedaleko, v Buštěhradu, domácí nedali naději Bělči (5:1). Po dvou gólech dali Rudolecký s Výborný, ale zápas nabídl některé perličky. Za Běleč kopal Marek Dvořák, který má na Buštěhrad silnou vazbu, učí tady na základní škole Oty Pavla. Je údajně velmi oblíbeným kantorem a dokonce se na něj byli jeho žáci podívat. „Měl tam slušný fanklub a největší ohlas vzbudil jeho trestňák, jímž málem sestřelil prolétají gripeny,“ smál se Dvořákův kamarád a kapitán Bělče Karel Fejfar.

A zajímavost číslo 2: pravou stranu Buštěhradu brousí táta se synem. Táta Tomáš (1978) je na beku, syn Lukáš (2003) vepředu.

Braškov B vrátil Žehrovicím podzimní prohru a porazil je i díky nestárnoucímu veteránovi v bráně Josefu Zlatovi 2:1. Rozhodující trefa patří mladšímu z dvojice Placáků Štěpánovi.

Špatné jaro prožívá Velká Dobrá a nepohodu dokreslilo béčko proti jasně poslednímu Velkému Přítočnu B. Tomu zaskočil v bráně polař Šiler a překonal ho pouze další veterán Jura Stolár (81.). Jenže přítočenská duše Jaroslav Hráský, který sám strávil na Dobré řadu skvělých hráčských roků, brzy na to vyrovnal na konečných 1:1. Doberáci urvali bod navíc aspoň při dramatickém penaltovém rozstřelu.

Černucký odchovanec Adam Šmolík zazářil v dresu Nova Kladno proti Stochovu čtyřmi přesnými trefami a jeho tým dovedl k nečekaně jasné výhře 5:2.

Skvělé zichovecké jaro potvrdil v poslední minutě Hulcr

Ve skupině B začala vedoucí Olovnice derby v Otvovicích královsky a bleskově vedla o dvě branky. Jenže domácí rychle z penalty snížili a pak to bylo drama až do poslední minuty. Lídr tabulky se na výhru na jaře ještě takhle nenadřel.

Druhá Stehelčeves začala ve Pcherách smolně, hlavně její mladý střelec Lukáš Dobrocsanyi, jenž musel už po třech minutách opustit hřiště. Zdatně ho nahradil Stanislav Skořepa hattrickem. Domácí po prohře 0:4 litovali rovněž zraněných. Spolu s Dobrocsanyim odstoupil i Vacíř, hlavně ale brzy také stoper Vysůček. „Našim klukům nelze upřít snahu. V úvodu však přišla dvě zranění, která výrazně zápas ovlivnila. Bylo vidět, že hostující tým byl lepší a zvítězil zaslouženě,“ uznal pcherský Martin Novák po čtvrté prohře v řadě.

Moc hezký zápas viděl stadionek v Zichovci, kam dorazily Dřetovice. Ty díky dvěma brejkům zakončeným Veselým a Šimůnkem raketově vedly 2:0, ale stejně rychle domácí srovnali. 16. minuta: 2:2. Pak se vše uklidnilo, ale zase šla do vedení Sparta díky trestňáku Šimůnka. Jenže domácí měli ještě lepšího kanonýra. Michal Hulcr vyrovnal, ve druhé minutě nastavení si pak došel pro jasnou penaltu a vzdor pověrám se k její exekuci postavil sám. Nezaváhal, dovršil hattrick a Zichovec zase bere tři body. Co je za jeho jarním procitnutí? „Měli jsme lehčí los, a když teď přišel těžký soupeř, sešli jsme se v silné sestavě, což se nám vždycky nedaří,“ vysvětluje sekretář Jiří Baňka.

Naopak se nevede Tuřanům, ty padly jasně i doma s Blevicemi. Dvě ze tří branek vítězů obstaral Tomáš Bělohradský, jemuž se v poslední době daří. Jednadvacetiletý odchovanec Brandýska má na kontě už 11 přesných zářezů!

Cenné tři body vede Dubí ze Zvoleněvsi a zajistil je zlomovými dvěma góly kdo jiný než Radek Duda, mezi padesátníky určitě nejlepší střelec okresních soutěží na Kladensku. Dal už 16 gólů!

Sestava Knovíze občas vypadá víc než bytelně, což poznal i favorit ze Žižic. Sice odvezl výhru, ale až po rozstřelu. V normálním čase neuhlídal ke konci kanonýra Jakuba Hořejšího, který ale tři další šance spálil. Kdyby dal, vyhrála by Knovíz a tentokrát by to byla spravedlivá výhra, Sokol byl lepší.

A čtvrtá třída?

Velký klobouk dolů platí pro téměř šedesátiletého legendárního střelce Jaroslava Vondráka. Kdysi prostřílel Lokotku Kladno až do ČFL, takový to byl baron. A góly dává pořád, vedoucímu Brandýsku B dal dokonce dva. Stačilo to jen na bodík, protože hostující Landvojtovič a Musel v závěru srovnali a hostům patřil i rozstřel.

Drama bylo k vidění v Pozdni, kde Doksy vedly po 40ti minutách 4:0, ale domácí se do toho pak obuli. Muž víkendu Ondřej Žemla (za áčko měl 2+2) snížil, pak se dvakrát prosadil Hotový, víc už ale Slavoj nestihl.

Hodně se nadřel Pletený Újezd v Kačici, kde vyhrál jedinou brankou Veselého a v závěru dohrával v deseti po vyloučení M. Soboty. Ten hlavičkoval nikoliv do míče, ale do hlavy protivníka a tenhle úmyslný úder jistě ocení disciplinárka několika ostrými.

Střelecký počin kola patří Michalu Paprňákovi ze Slatiny, do sítě Zákolan nastřílel při hokejovém výsledku 9:4 čtyři góly.