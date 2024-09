Sousedé ze Slovanu byli biti už podruhé v řadě. Po Pleteném Újezdu si vylámali zuby také na Stochově, kde jim Ploch nasázel čtyři kousky a jeho Baníček slavil neuvěřitelnou výhru 5:0. Stochováci měli vůbec střelecký den, kromě Plocha zářil také Lukáš Rus, jenž už přestoupil na Lány, ale tam nasázel do sítě Libušína hattrick. Zato na Slovanu starší chlapi marně vzpomínali, kdy jejich mančaft takovou rychtu chytil.

Hrozivý moment v Bělči

Mizerně dopadl také Slavoj B na Doksech (4:0), a tak jediným kladenským celkem, který bodoval, byly Kročehlavy. I ty ale s rezervou Velké Dobré prohrály 1:2 na penalty.

První pokutové kopy ve hře byly ale marné. Hostům ji ve 30. minutě lapil Fajfrlík, domácímu Madejovi zase Švejda (55.). Nakonec se trefil hostující Hašek, ale Kročehlavy vrhly vše do útoku a Bouček po sólu naservíroval na malé vápno Madejovi, který vyrovnal. Úplný závěr byl plný emocí a po závěrečném hvizdu ještě doplněný o červenou kartu domácímu Junkovi. „Po tom, co se po závěrečném hvizdu na hřišti dělo, jsme na penalty asi nebyli správně koncentrovaní. Série se rozhodla posledním pokusem, který neproměnil Sobotka, do té doby byli střelci úspěšní,“ popsal koncovku domácí Martin Pergl.

Hrůzostrašným zraněním skončilo utkání v Bělči, když při gólové dorážce zabrzdila tělo domácí útočníka Diviše až tyč. Náraz to byl tak silný, že výsledkem byla sanitka na hřišti, osm zlomených žeber a propíchnutá plíce. Zkušenému borci přejeme rychlé uzdravení.

Do té doby se hrálo spíše remízové utkání, ze kterého vyšli šťastněji hosté z Žehrovic (podle domácích s velkým přispěním jejich pomezního rozhodčího). Ti dokázali odpovědět na vedoucí trefu Dvořáka dvěma zásahy J. Voštinky. Vyrovnat mohl z penalty domácí kapitán Fejfar, ale brankář Vilda jeho pokus zneškodnil.

Vyrovnaný zápas v Pleteném Újezdu rozhodl jediným gólem libušínský mladík Kvapil.

Černuc udržel ve hře Randýsek,

Blevice otrávil lump na hřišti

Ve druhé skupině daly Pchery konečně dohromady jedenáctku a v první půli pozlobily superfavorita z Buštěhradu dvěma góly Mouchy a Rady, po nichž vedly senzačně 2:1. Ale Buštěhrad útočí na postup a pcherská parta přes všechnu snahu nemohla jeho tažení zastavit – 2:7.

Druhý aspirant na postup Černuc hrál mnohem těžší duel ve Zlonicích, kde domácí sahali po bodu, ale v 88. minutě neuhlídali Matouše Randýska a ten přihrál tři body Viktorce.

Překvapením je celkem jasná výhra Zvoleněvsi, jejíž nadaný celek slavil vyloupení Klobuk v poměru 3:0 – dvakrát pálil ostrými Karala.

Blevice měly nevítanou návštěvu, před víkend jim kdosi, kdo těžko byl při smyslech, rozjezdil džípem hřiště (kromě toho stihl poškodil i hřiště ve Slatině a další místa). Chlapi ale mákli, zasypali plac pískem a mohlo se hrát – díky hattricku Měkoty vyhráli domácí nad Tuřany 4:1.

Dubí vedlo po obratu nad letos matnou Stehelčevsí 4:2, ale ta nakonec v 80. minutě druhou trefou Debroiseho vyrovnala a domácí se radovali z výhry až po penaltách.

Knovíz sice pozlobila zichoveckého favorita smazáním dvougólového manka, ale pak neuhlídala Hoška a padla 2:3. V posledním duelu nasázely Dřetovice osmičku do sítě Otvovic, čtyřikrát zvedl ruce k nebi Šimůnek.

Grubner nezůstal Vaňkovi nic dlužen

Ve čtvrté třídě vyhrávali favorité jasně svoje zápasy, ať už to byla Slatina či Vinařice. Jiné to bylo v derby v Brandýsku, kam Švermov B přijel s kvalitním a početným kádrem a díky tomu se hrál dobrý fotbal. Domácí měli více šancí, ale do vedení šli hosté, když penaltu proměnil vlastně domácí Vaněk. Ještě do poločasu vyrovnal hlavou Cába. V druhém poločasu se krásně uvolnil Mladý a z dálky nedal Truhlářovi šanci. Rozhodující okamžik se odehrál v 65 minutě, kdy Vaněk zahrával druhý pokutový kop, ale brankář Grubner kamaráda vychytal. Brandýsek už pak vedení udržel.

Družecké béčko vyslalo na hřiště unhošťského lídra tabulky silnou sestavu a ta se také pevně držela. Na první gól Korpy ještě odpověděl Kořínek, ale pak ex-unhošťského brankáře Zacha prostřelil Holub a Unhošť přece jen vyhrála.

V dalších zápasech byl vítěz pokaždé jasný. Velvarské céčko dokonce vedlo v Neuměřicích v 9. minutě 4:0 a nasázelo nakonec desítku. Jasné výhry mají také Kačice a Smečno B.