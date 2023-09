Bratrské duo Hrubých se Slavojem Čechii nepřetlačili

Hřebečské béčko se sápe po Buštěhradu! A po demolici obrany Pleteného Újezda (9:1) se dostalo do čela tabulky. Nicméně Buštěhrad měl volný los a to samé čeká nyní Hřebečáky. Každopádně se zdá, že tyhle dvě sousední obce se poperou o postup do okresu. Vzájemný mač nemusíte strkat do zásuvky, napětí z něj bude sršet samo.