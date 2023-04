V nižších fotbalových soutěžích tentokrát vedoucí týmy vyhrály, ale tuchlovické béčko po bitvě s Buštěhradem až po penaltovém rozstřelu. Ani Olovnice to neměla jednoduché, ale její sok ze Zvoleněvsi nakonec neuhlídal Petra Putze a ten dalším hattrickem zajistil tři body. Tradičně sledované derby zvládly Bratronice proti Bělči.

Jan Grubner starší a Jan Grubner mladší - táta a syn se vystřídali v brance Brandýska. | Foto: Lukáš Vrána

Buštěhrad v Tuchlovicích bojoval a dvakrát vyrovnal náskok domácích, jimž na jaře citelně schází góly šutéra Procházky (Braškov). Penalty že jsou loterie? Možná, ale když máte v bráně obra Martina Šimka – což domácí měli, nejde o loterii, ale o téměř jistý bod navíc.

Před asi stovkou diváků vyhráli derby v Bělči na šance i góly sousedé z Bratronic. Po bezbrankové první půli zafungovala v úvodu druhé spolupráci bratrů Knížetů - mladší Adam nádherně našel rozběhnutého kapitána

Honzu, který pohodlně zakončil k tyčce. Domácí nebyli herně horším týmem, ale vyrovnávací branka nepřišla, naopak na konečných 0:2 upravil z blízka Mošnička.

Dařilo se béčkům. Hřebečské se sešlo v dobré sestavě na Stochově, braškovské i zásluhou střelce kola Šarochy (4 góly) dominovalo v Přítočně, kde se sezona klukům nedaří. A nečekaně zabrala i rezerva Libušína, která přehrála doma na jaře dobré Novo 4:2. Zásadní byly posily z béčka, hlavně gólman Poráčanin.

Slovan bez mladíčka Hrubého dostal za vyučenou ve Žehrovicích a v na góly nejméně atraktivním duelu přehrál Slavoj Kladno Velkou Dobrou 1:0 až díky lepšímu rozstřelu.

Ve skupině B už byla řeč o vedoucí Olovnici, která se doma dlouho zlobila se Zvoleněvsí. Ta držela nadějný stav 3:2 ještě v 67. minutě, a kdyby domácí neměli třígólového Petra Putze, měli by ještě větší problémy. Co je parádní, to jsou návštěvy v Olovnici. Krásný areál pohostil 156 platících diváků.

Druhá Stehelčeves připravila o jarní neporazitelnost Zichovec, k triumfu ji nasměroval zejména hattrick Lukáše Dobroczányiho. Neuměřice chtěly překvapit Dřetovice a do poločase se jim to nečekaně dařilo, až pak se favorit probral a otočil. Padlo sedm gólů (5:2) a branek si diváci užili i v dalších mačích. Dubí a Žižice nastřílely soupeřům šestku (Pchery v Dubí nějaké góly daly, dohrávaly však po zranění v deseti). Blevice přestřílely v atraktivním duelu Knovíz 5:3. Tady zazářil hattrickem Tomáš Bělohradský. Domácí hráli na rybáře, vždy povolili, ale pak zase včas přitáhli…

Ve čtvrté třídě nezaváhal vedoucí Brandýsek B a jasně přehrál Kačici. Co je zajímavé, v bráně se vystřídali táta a syn Janové Grubnerové, což je pěkný zážitek pro oba. Předchozí přemožitel brandýseckých šiků ze Slatiny tentokrát tvrdě narazil v Pleteném Újezdu. Ještě po hodině hry hosté srovnali na 2:2, ale v poslední dvacetiminutovce odpadli, navíc přišli o vyloučeného Marka Sobotu a Meteor slaví výsledek 5:2. Mimochodem oba celky měly na soupisce dva Soboty, to se jen tak nevidí (domácí navíc jednoho Pátka…). Chyběl snad jen předseda Slavoje Houslice Luděk Sobota…

Vyrovnané to bylo také v Černuci, kde se po sobotním mači s Pozdní utkala v neděli béčka. I v tomto utkání rozhodl až rozstřel, ale oproti sobotě patřil Pozdni. Pro domácí je horší, že přišli o vyloučené Nowaka a Horu (oba za fauly).

Solidní střelnici si otevřela družecká parta doma proti béčku Zichovce. To se po dlouhé cestě ani nestihlo rozkoukat a už prohrávalo a nakonec chytilo debakl 10:0. Při chuti byli hlavně třígóloví Milan Čermák a Radim Linc, zkušený zadák Petr Vostarek (ročník 66!) spolu s tentokrát gólmanem Burantem nepropustili ani myšku.