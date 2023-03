Jako poslední vyjedou do bojovného fotbalového jara celky z I. B třídy a okresních soutěží, start mají naplánován na nadcházející víkend. Co je nového v okrese, o tom povídal v rozhovoru pro Kladenský deník předseda Okresního fotbalového svazu Kladno Petr Blažej. Možná největší perličkou je, že právě on bude hned v prvním kole hodně vidět, hodlá totiž oprášit svou prvoligovou píšťalku a odřídí jeden duel třetí třídy.

Petr Blažej (na archivním snímku s potomkem) se vrací do rozhodcovského dresu | Foto: archiv P. Blažeje

Předsedo, fotbal už nějakou dobu jede, ale teď přijde na řadu jeho nejmasovější složka, okresy. A co se nejvíc těšíte?

Zima a čekání byly dlouhé, takže se prostě těším. A věřím, že svaz jako servisní organizace fotbalistů uspěje a s ním všechny jeho komise. Některé se v poslední době měnily, což může přinést problémy, ale nám se to nestalo. Disciplinárka se pod vedením Marka Maříka zaběhla výborně, zvedla se komise mládeže, kde tomu kluci z SK Kladno v čele s Kubou Andrýskem dali švih a posouvají to. STK pod vedením Honzy Zatloukala funguje parádně už dlouho a komisi rozhodčích má okres Kladno dlouhodobě také velmi kvalitní.

I tady šéfuje poměrně nová tvář, Daniel Vokoun a je pod tuplovaným dohledem, protože i vy jste rozhodčím a řídil jste ligu…

Dan už je jako rozhodčí také na soupisce pro ligu rovněž a věřím, že se tam prosadí. V naší komisi jen navázal na svoje předchůdce. OFS Kladno má v počtu rozhodčích největší zastoupení v kraji – 22 arbitrů, tak i v Česku a v lize. Tam jsme tedy dlouhodobě dobří a zlobila nás spíš zmíněná mládež, kterou se také daří zvedat. A posun nejde jen za kluky z SK, ale třeba i za členem výkonného výboru OFS Davidem Vedralem, který tomu pomáhá z pozice předsedy Slovanu Velvary.

Petr Blažej (na archivním snímku s potomkem) se vrací do rozhodcovského dresuZdroj: archiv P. BlažejeNa pozici sekretáře pamatuji spíše starší pány, teď je tam už nějakou dobu Ondřej Ježek, mladý rozhodčí. Zvládá vše potřebné?

Podle mne rozhodně ano. Je důležitou personou a jakousi spojkou mezi všemi komisemi.

Zvládáte řevnivost mezi Kladenskem a Slánskem? Nebo aktuálně nic takového nevidíte?

Víte, že ani moc ne? Podle mne se tyhle boje povedlo uklidnit.

Máte hodně povinností v krajském svazu, kde jste předsedou komise rozhodčích, jak zvládáte práci na Kladensku?

Vždycky dbám, aby vše fungovalo, nicméně teď jsem si dal závazek, že do toho víc šlápnu. Přece jen důležitost Kladna sice vzrostla tím, že jsem předsedou krajské komise rozhodčích a Martin Cílek je v kraji obsazovákem, ale na okres je potřeba nezapomínat. Takže hned v prvním kole beru píšťalku a jedu do Stehelčevsi, kde budu pískat mistrák. Nestane se z toho pravidlo, že bych chodil každý týden, ale trochu se vrátím ke kořenům. Jinak chci být spíš dohledem a pomocí pro mladé kluky.

Ptal jsem se, nač se těšíte, ale na co se naopak netěšíte?

e vzduchu létala reorganizace soutěží v kraji a řídící komisi Čechy, na což jsem se moc netěšil, protože vysvětlujte někomu, že třeba patnáct oddílů spadne. Nakonec sice ke změně dojde, ale pravděpodobně za delší dobu. Kraj už zareagoval, soutěže sníží o jednu za rok. A my v okrese jsme teď rádi, že jsme měli poněkud atypicky dvě třetí třídy. Bránil jsem se jejich spojení, protože jsem se do budoucna obával právě zmíněné reorganizace. Představte si, že by všichni hráli jednu sezonu o padáka po naší, „okresní“ reorganizaci, a za rok znovu při té svazové. Proto jsem rád, že jsme dvě skupiny „trojky“ zachovali.

Některé týmy však raději zůstávají ve čtvrté třídě, postupovat nechtějí. Řešíte příčinu?

Je to tak a my samozřejmě pátrali, proč se to děje. Hodně je to kvůli hokejovému střídání, které ve třetí třídě povoleno není, ve čtvrté však ano. Přemýšlíme proto vážně, že hokejové střídání povolíme i v trojce, samozřejmě pod nějakou podmínkou. Třeba když se dohodnou vedoucí mužstev.

Prý bude snímat některé zápasy naživo, je to pravda?

Na mediální stránce svazu bychom rádi zapracovali celkově. Chceme oživit facebook, naše svazové stránky, dát jim nový facelift. A jak říkáte, rád bych jednou za dvě kola natočil nějaký zápas. Vypůjčil bych si Veo kameru, kterou má třeba SK Kladno nebo Středočeský svaz, tam máme nadstandardní stavy. O koupi uvažuje podle mých informací třeba i Velká Dobrá nebo Hřebeč. Výhodou je, že tuhle kameru nemusí nikdo obsluhovat, ona si zápas snímá sama z místa, kam ji postavíte. Touhle novinkou bychom chtěli okresní fotbal oživit.

Změní se něco zásadního, třeba kopání pokutových kopů při remíze?

My nemáme potřebu něco velkého měnit, okresní soutěže fungují. Rozstřel zrušíme pouze tehdy, když více klubů přijde, že to nechtějí. Už jsem říkal, že jsme servisní organizace a co bude chtít většina, to bude mít. Pro nás je základ zajistit chod soutěží, obsadit maximum zápasů rozhodčími, což se nám na rozdíl od jiných okresů docela daří, i když je to těžké. Celkově jsme jedna velká rodina, ať už hráči, trenéři, funkcionáři, ale třeba i vy novináři. Může se stát problém, můžeme se na sebe chvíli mračit, ale pak jsme tady my, abychom to pomohli vyřešit. Chceme být konstruktivní a chceme být servis.