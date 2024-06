STK už zná obsazení všech soutěží dospělých. Okresní přeboru opustily postupující Slovan Velvary B a sestupující SK Kročehlavy, Sokol Lidice a Viktorie Černuc (SK Vinařice se odhlásil už před minulou sezonou, soutěž tak hrálo jen patnáct mužstev). Naopak sem přibyly z I. B třídy sestoupivší SK Lhota, Sokol Hostouň B a Baník Švermov. A ze třetích tříd oba jejich vítězové - SK Hřebeč B a FK Žižice.

Přáním OFS bylo doplnit tentokrát třetí třídy tak, aby se hrály obě ve 14ti účastnících, což se v posledních letech nedařilo. Nyní se zdá, že se to povede. Ze čtvrté třídy sice valný zájem o postup nebyl, ale béčko SK Doksy ho projevilo a STK ho zařadila do skupiny A.

Původně měl sestoupit SK Pchery, svaz však klubu při nezájmu ze čtvrté třídy nabídl, aby hrál ve třetí třídě dál a Pcherští výzvu přijali.

V obou skupinách došlo k přerozdělení mužstev: SK Buštěhrad nebude nadále hrát ve skupině A, ale jde do béčka. V áčku budou hrát nově zmíněné Doksy B, a také z okresu padající Kročehlavy a Lidice.

Co se týče nových celků, někteří jsou nováčky jen napůl. To je případ Unhoště a Třebichovic, které se opět daly po čase dohromady. Nový tým při přetlaku mládí přihlásily Velvary C a nový je také sdružený klub Velké Přitočno B/9 ku 12. Poskládal ho dal bývalý prvoligový rozhodčí Josef Krejsa a bude zajímavé sledovat, jak si v soutěži povede.

Rozlosování se dozvědí kluby po losovacím aktivu, který se uskuteční 10. července zřejmě v Královicích u Slaného (18:00).

Jak jsou zatím kluby rozděleny?

Okresní přebor:

Sokol Jedomělice, Sokol Smečno, Sokol Hostouň, SK Lhota, Sokol Hrdlív, FK Žižice, SK Hřebeč B, AFK Tuchlovice B, Baník Švermov, Sokol Olovnice, SK Družec, SK Velké Přítočno, Slavoj Pozdeň, FK Brandýsek.

III. třída A:

Slavoj Kladno B, SK Doksy B, Sokol Braškov B, SK Běleč, Sokol Bratronice, Čechie Velká Dobrá B, SK Kamenné Žehrovice, Sokol Lidice, SK Kročehlavy, Slovan Kladno, Novo Kladno, Baník Libušín B, Meteor Pletený Újezd, Baník Stochov.

III. třída B:

Viktorie Černuc, Slavoj Zvoleněves, Sokol Klobuky, SK Stehelčeves, Sparta Dřetovice, SK Buštěhrad, Slovan Dubí, Sokol Knovíz, SK Pchery, Sokol Blevice, SK Zlonice, SK Zichovec, SK Otvovice, Sokol Tuřany.

IV. třída:

SK Kačice, SK Vinařice, SK Slatina, Sokol Smečno B, SK Družec B, Viktorie Černuc B, Sokol Neuměřice, SK Třebichovice, TJ Unhošť, SK Velké Přítočno B/9 ku 12, Fotbal Zákolany, Slavoj Pozdeň B, FK Brandýsek B, Baník Švermov B, Sokol Hrdlív B, Slovan Velvary C.