Na první výhru dosáhly Lidice, které zdolaly Černuc, doma uspěly rovněž Brandýsek a Zlonice. První si poradil se Smečnem druhý s Buštěhradem.

STK OFS Kladno kontumovala utkání 3. kola Družec – Libušín B (0:5) ve prospěch domácích, protože soupeř do zápasu nasadil tři hráče ze soupisky áčka.

KROČEHLAVY – DRUŽEC 2:0

Největší šanci prvního poločasu měli hosté, kteří z metru netrefili prázdnou bránu. Domácí favorit se ze stálé převahy prosadil až po pauze, kdy dlouhý balon za obranu zužitkoval pravidelně skórující Klablena. Pojistku pomohl vítězům vystavit družecký brankář Pergl, jemuž nevyšla klička a střídající Prešinský do prázdné brány upravil na konečný stav.

LIDICE – ČERNUC 3:1

V emotivním utkání šli do vedení hosté, osm minut na to však přišli o gólmana Hasala, který vrazil do rozhodčího potom, co nechal opakovat penaltu, již Šilhan poslal vedle. Při opakované desítce už nezaváhal. V dlouhém nastavení úvodní půle strhl vedení na lidickou stranu Falout. Ač byli hosté v deseti, hráli v druhé části vyrovnanou partii a dokonce Červáškem vyrovnali. Bohužel pro ně gólu předcházel pomezním avizovaný faul, tudíž se už připravené rozehrání zrušilo. Až v nastavení pak Lidice přidaly třetí branku.

VRANÝ – POZDEŇ 3:2 pk

Na hřišti se dlouho nic nedělo, až když domácí po pěkné akci na jeden dotek otevřeli skóre, začal být duel zajímavější. Hosté z dvou brejků skóre otočili, po pauze se ale ocitli pod tlakem, jemuž odolávali do 76. minuty, kdy krásnou technickou střelou vyrovnal stoper Jeřábek. V rozstřelu rozhodla o bonusovém bodu pro Vraný až sedmá série. Jediným, kdo nedal byl brankář Pozdně Košta, kterému byla brána malá.

ZLONICE – BUŠTĚHRAD 5:3

Velký zápas odehrál domácí mladík Růžička. Sedmnáctiletý borec nastřílel hattrick a tím byl klíčovým hráčem utkání. Hosté litovali úvodní čtvrthodiny, ve které promarnili některé šance. Ve velmi pěkném a atraktivním utkání sice byli o něco lepší, co se ale týče skóre, tak stále tahali za kratší konec. Tentokrát je nepodržel brankář.

NOVO KLADNO – SLOVAN KLADNO 1:5

Heclé derby zaslouženě vyznělo pro hosty, kteří ze sebe vydali víc a k tomu podali týmový výkon. Na většině branek se podíleli veteráni. Dvě přesné hlavičky vyslal Hvězda, jednou se prosadili Střela a Rác. Novo se trošku vrátilo do zápasu penaltou, která soupeře naštvala a v tu chvíli dostal zápas větší grády. Domácí kouč Stanislav Jung si posteskl, že má minimum hráčů do ofenzivy a za protivníkem zaostávali i v důrazu v osobních soubojích. Navíc mají zraněnou brankářkou jedničku Hájka.

BRANDÝSEK – SMEČNO 2:0

Domácí rozhodli o zasloužené výhře už v prvním poločase. Na 1:0 dorážel z brankové čáry Lukáš Kroc, na konečný stav upravil krásnou ránou do horního rohu Tesař, který ještě trefil tyč. Rozsáhlé střídání hostů po změně stran přineslo jejich zlepšený výkon. Dobře bránící sok jim však nedovolil skórovat, což potěšilo v první řadě brankáře Krause, jenž čistým kontem oslavil narození dcerky.

VELVARY B – LIBUŠÍN B 5:0

Utkání se hrálo v opačném gardu, protože libušínské hřiště opět navštívili divočáci. Baník byl v prvním poločase lídru tabulky nepříjemným soupeřem. Přes jehož zahuštěnou obranu se těžko prosazoval. Recept našel až po obrátce. A to hosty mnohokrát podržel brankář Koco. „Na svůj věk podal neskutečný výkon,“ pochválil jeden z trenérů vítězů Radek Šmíd mladého brankáře Libušína. Blýskl se také jeho protějšek Měsíček, který z áčka zaskakuje za zraněného Majtaníka. Parádním zákrokem zneškodnil přímý kop soupeře.