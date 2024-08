A když se dá dohromady znalost fotbalových řádů i právní vzdělání, jde to se založením nového klubu přece jen snáz. „U nás byl hlavní problém v názvu. Výkonný výbor FAČR nechtěl ten náš povolit, 6 - 12 se jim nezdálo. Navíc žádali, abychom byli ukotveni pod nějakou obcí, ale to jsme nechtěli vůbec, protože někdo je z Kladna a jiný zase z Berouna a dalších míst,“ vysvětluje Josef Krejsa.

A tak musel předložit důkazy, že názvem se nijak fotbalovým řádům neprotiví a FAČR nakonec klub zaregistroval s tím, že se bude jmenovat SK 6 - 12.

Jak ten zvláštní název vznikl?

Tu otázku si možná kladete od začátku tohoto článku. 6 - 12, co to je? Josef Krejsa je zde, aby vše vysvětlil.

close info Zdroj: se souhlasem Josefa Krejsy zoom_in Logo nového klubu 6 až 12„Kdysi jsme byli celá ta naše parta na nějakém běžeckém závodě a pořadatelé se nás ptali, kolik nás je. Jeden z kamarádů prohodil z legrace, že šest až dvanáct a nám to přišlo vtipné. Tak hodně, že nám to zůstalo,“ usmívá se bývalý hráč Kladna či Hostouně, kde zapustil kořeny víc, protože si vzal za manželku dceru zdejšího fotbalového mecenáše Jiřího Hondla.

V novém klubu se zdaleka nesejdou jen fotbalisté, každopádně ale zajímaví kluci ze všech možných sportů. Štěpán Trojan patřil k elitním beachvolejbalistům republiky a v šestkové volejbale dlouho hájil barvy extraligového Kladna. David Šrámek zase válel v hokejbale, důležitými góly přispíval Kladnu k jeho největším úspěchům, triumfech v extralize i Světových a Evropských pohárech. Jakub Prošek byl zase výtečným florbalistou, i on hrál za Kladno mezi českou špičkou. Daniel Červenka se prosadil dokonce do fotbalové reprezentace, ale do té ženské, jako kondiční trenér…

Snad jediní, kdo udělali větší díru do fotbalového světa coby hráči, jsou někdejší borec Doks Lukáš Kostecký a ex-kladenský Vojta Krsek, brácha úspěšného českého atleta Matěje.

Dohoda s Velkým Přítočnem

Mít partu „všeho schopných“ kamarádů a vyřídit vše papírově, to ještě pořád na hraní velkého fotbalu zdaleka nestačí. Potřebujete hřiště, kabiny, dresy. Tady pomohla dohoda se vstřícným vedením SK Velké Přítočno. Klub 6 – 12 se s Přítočnem spojil v rámci nové vymoženosti – sdruženého startu klubů, může tak využívat jeho hřiště, ale také hráče – a naopak.

A tak ani ambice ve čtvrté třídě nejsou úplně nízko. „Zatím jsme odehráli tři přátelské zápasy a docela se nám dařilo. Takže bychom rádi hráli někde výš a radši budeme víc vyhrávat než naopak,“ směje se Josef Krejsa.

On i všichni jeho spoluhráči, kteří si po třicítce řekli, že nechtějí čekat u pivka, jak jim budou růst bříška, slibují, že dají do boje vše. „Uvidíme, co to přinese. Musíme se v soutěži nejdřív zabydlet, to bude chtít nějaký čas. Ale s žádným klubem nemáme žádné negativní vazby, tak se to snad povede a zápasy budou bavit nejen nás, ale i soupeře. Fotbal je přece tak moc pěkná hra,“ dodal Josef Krejsa.

close info Zdroj: se svolením Josefa Krejsy zoom_in Nový fotbalový klub na Kladensku se jmenuje hodně netradičně: SK 6 - 12