Davide, co se vám nelíbí na současném vedení, proč do volební bitvy jdete?

Nelíbí se mi v každém případě, že na kluby a funkcionáře z krajských a vyšších soutěží slyšíme každý den věci, které by podle mě do fotbalu, a už vůbec ne do vesnického, neměly patřit. Bohužel fotbalová asociace je celek a tím pádem i fotbal z vesnic do téhle kauzy zatahuje. Proto jsme se jako klub a já jako David Nedvěd přihlásili do Fotbalové evoluce a chceme fotbal vyčistit odspoda. Jiným způsobem než odspodu to nepůjde.

Jaké konkrétní výhrady máte k vedení fotbalového svazu v okrese Kladno?

K jeho fungování moc výhrad nemám. Funguje. Nicméně po lidské stránce se tomu dá podle mne dát víc a klubům můžeme nabídnout lepší spolupráci, určitě zvýšit transparentnost svazu vůči klubům a hlavně lepší komunikaci s předsedy ostatních klubů na okrese. V pořádku nejsou některé legislativní věci. Podle stanov OFS Kladno, které si poslední valná hromada schválila, toho nefunguje spousta. Každý, kdo si stanovy přečte, si může udělat obrázek sám, jestli je to v pořádku, nebo ne.

Nicméně aktuální šéf OFS Petr Blažej řekl, že vám nabízel, ať pomůžete na svazu třeba s mládeží…

To mne překvapilo, protože aby přišel a konkrétně mi něco takového nabídl, to se prostě nestalo. Byl tady u nás na Baníku až před měsícem, když už ale tušil, že se něco děje a že budu asi kandidovat proti němu. Tehdy mi šéfa komise mládeže nabídl stejně jako starost o okresní výběry.

S pozicí šéfa mládeže svaz v poslední době trochu bojuje, budete si případně umět poradit lépe?

Já si hlavně aktuálně nedovedu představit udělat nábor dětí na fotbal. V situaci, kdy v novinách čtete nové a nové informace o korupci, by sem rodiče buď děti ani nepustili, nebo by se nás nutně museli zeptat, proč děláme nábor do něčeho tak zkaženého jako fotbal. Co se týče komise mládeže na okrese, tam by se hlavně měly změnit zmíněné výběry a přístup k nim. Zejména žákovské, tam by určitě měly meziokresní výběry fungovat daleko lépe než dnes. Doteď neexistuje koncepce, jak budou fungovat. Pravidla, odkud si můžete vzít děti do výběru, kde se bude hrát, jakým způsobem, kam se bude postupovat, kdo bude přeborníkem kraje. Na tomhle bychom měli s ostatními okresy zapracovat.

Proti současné koronakrizi chce bojovat i OFS Kladno například tím, že jako dobrý hospodář ušetřil dost prostředků a je schopen klubům zaplatit některé zápasy na umělých površích. Co na to říkáte?

Ano, OFS se ohání tím, že se dohraje podzimní část soutěží na umělkách a že to zaplatí. Já navrhuji ale něco jiného: Udělejme, pokud to vůbec půjde, klasickou zimní přípravu, a pak dohrajme podzim na jaře. Pak z toho vytvořme konečnou tabulku a víc to nešponujme. Někdo na tom sice bude o jeden zápas doma lépe a jiný hůř, ale kvůli covidu se skousla spousta věcí. Tohle je maličkost a klubům to můžeme rozumně vysvětlit. Napráskat tam zápasy od začátku února je hloupost. A hrát v týdnu ještě větší. Přece nemůže trenér ve středu vzít děti ze školy, kam od října nechodily a vzít je třeba do Příbrami na zápas.

Co můžete jako David Nedvěd fotbalu v okrese Kladno nabídnout?

Věci, které jsou za mnou za deset let ve vedení Baníku Švermov vidět, ukazují, co mohu nabídnout okresnímu svazu. A rád ostatní navedu na to, jakým způsobem třeba k novému hřišti s umělou travou dojít. Neříkám, že za ně budu vše vyřizovat, ale umím poradit, co je třeba udělat a kam se obrátit. U nás ve Švermově se to povedlo a zkušenosti s tím máme. Spousta klubů u nás umělku využívá, za což jsem rád.

Oproti Petru Blažejovi můžete mít nevýhodu, že on jako ligový rozhodčí není zástupcem žádného klubu, vy jste předsedou Baníku Švermov. Někteří se mohou obávat protežování Baníku…

Není to nevýhoda, protože já nebudu dělat mezi kluby vůbec žádné rozdíly, a jak to funguje na Baníku Švermov, tak to pode mnou – pokud budu zvolen – může fungovat i na svazu. To jsem schopen předsedům klubů nabídnout. Vhodné by také bylo, abychom se s nimi dvakrát do roka sešli a chtěl bych se scházet i s dalšími předsedy okresních svazů ve Středočeském kraji.

Myslíte, že se nescházejí?

Nevím, žádný výstup z toho každopádně my v klubech neznáme. Každopádně by mě zajímaly věci, které se dějí v okolních okresech a jaké tam s tím mají zkušenosti. A je mi jedno, na jakou stranu bude ten který předseda patřit. Pořád je hlavní to, že nás všechny fotbal baví a chceme si ho užívat a odpočinout si na něm.

Orientujete se ve fotbalové legislativě?

Už dva měsíce nedělám nic jiného, než že studuji stanovy FAČR, což je asi nejdůležitější věc pro fungování spolků. S rozborem i pochopením mnohých věcí mi pomáhají kamarádi z evoluce, právníci. Hodně zná i dlouholetý člen vedení Baníku Jindřich Chocholatý. Teď vše vstřebávám já, což je nutné, abych to pak byl schopen vysvětlit i předsedům menších klubů na okrese.

Kandidujete i proto, abyste přispěl ke změnám také na kraji? Nebo je pro vás podstatný hlavně okres Kladno?

Pro mě je důležitá po lidské stránce hlavně komunikace s kluby. Samozřejmě je nutné, aby fungovalo vedení OFS, což se ale i nyní za Petra (Blažeje) děje. Já bych ale rád víc projel celý okres, navštívil kluby, seznámil se s jejich areály, na jaké úrovni mají pořadatelskou činnost, kolik mají členů, jak provádějí nábory dětí atd.

S pořadatelstvím máte na Baníku nemilou zkušenost. Za hození plného kbelíku vody zezadu na rozhodčího jste dostali obrovskou pokutu sedmdesát tisíc korun…

Postupem do krajských soutěží mládeže i dospělých jsme se ve Švermově organizačně hodně vyškolili a jde i o tento případ s horentní pokutou. Dříve by mě ani nikdy nenapadlo, že při zápase dorostu se stane něco takového. Bohužel, stalo se, vyřešilo se to, jak se vyřešilo, je to za námi. My udělali s výkonným výborem školení, jak pro příště pojmeme pořadatelskou službu. Myslím, že se to povedlo a už by nás po téhle stránce nemělo nic překvapit. Udělali jsme omezení pro diváky, oddělili jsme diváky od hráčů, administrativní budova je pouze pro hráče a rozhodčí, ti mají svoje sprchy. Čili někdo z kraje po nás něco chtěl a my se k tomu postavili čelem. A funguje to.

Zkoušeli jste i odvolání proti trestu a neuspěli. Ponoukla vás i tahle kauza, že chcete kandidovat na předsedu OFS?

Asi ano, ale je to za námi. S odvoláním jsme narazili na to, že na FAČRu jsou skoro všichni hrozně provázaní, takže se náš dopis nakonec dostal k někomu, kdo už předtím pokutu řešil. Nicméně opakuji: je to za námi, pokutu už neřešíme. Dále se k tomu nebudu vyjadřovat.

Lidé z Fotbalové evoluce Kladensko navštívili, setkání se uskutečnilo právě ve vašem klubu. Kdo se ho zúčastnil a o čem se mluvilo nejvíc?

Z evoluce dorazili i Vladimír Šmicer a Ondřej Lípa a z klubů jsem oslovil všechny, které hrají krajské a vyšší soutěže. Polovina jich dorazila, polovina ne, někteří se omluvili. Za ruku sem nikoho tahat nechci ani nebudu. Dorazili kluci z Velké Dobré, Libušína, Velkého Přítočna, Braškova. Trochu mě zklamal Petr Brabec z SK Kladno, protože si myslím, že největší klub v okrese by se měl trochu více zapojit a aspoň vědět, oč se jedná, zvlášť když sami několikrát okusili věci kolem nekalého vedení zápasů. Nevadí jim to? Nebo si nechtějí dělat zle, což chápu, ale já chci kluby přesvědčit, aby se nebály a pokud změny chtějí, aby zvedly ruku a přihlásily se k nám. Je to na nich, a jestli čtou noviny, nemůže se jim líbit, kde se fotbal ocitl a že naše děti chceme přivádět do prostředí zcela jiného. Změna je nutná, aby se fotbal vyčistil. Pokud k ní nedojde už na nejnižších úrovních, pojedeme dál po stejných kolejích.

Co vzkážete klubům a jejich zástupcům na závěr?

Všem čtenářům a fotbalovým příznivcům přeji do nového roku hlavně hodně zdraví a abychom se už brzy potkali na fotbalových hřištích bez vládních nařízení, vždyť fotbal se hraje a hrát bude hlavně pro radost a pro diváky. Rád bych je tady ve Švermově zase všechny přivítal na fotbálku.

Kdo je David Nedvěd?

David Nedvěd (44 let) hraje fotbal od malička. Začal doma ve Švermově, od páté třídy ale procházel sportovními třídami a hrál za ligové celky SK Kladno. Tehdy narazil na trenéra Pavla Drska, jehož ctí dodnes profesně i lidsky. Dovedl ho do dorosteneckých kategorií, kde ho vedli Jindřich Peták a Petr Cais. Při přechodu do mužů měl trochu smůlu, protože v Kladně se na začátku 90. let hrála druhá liga pod vedením mecenáše Martina Michala a Nedvěd se do týmu nedostal. Oslovil ho však sportovní ředitel Kladna Miroslav Bubeník, který zároveň hrával ještě na Velké Dobré a tu Nedvědovi nabídl. Davidovi se v Čechii tak líbilo, že zde zůstal patnáct roků a zahrál si tady krajské soutěže včetně té nejvyšší – přeboru. „Na Dobré jsem se také naučil od Vladimíra Dufka hodně věcí ohledně vedení klubu a myslím, že je na mě právem hrdý, že jsem to přetavil do Baníku Švermov a že šířím jeho myšlenky proti současnému systému, který on kritizuje už dlouhá léta,“ říká David Nedvěd.

Po odchodu z Velké Dobré dohrál David Nedvěd kariéru v Baníku Švermov. Klubu, který tehdy před patnácti roky ležel doslova v popelu. Vedení nemělo peníze, hrozilo odpojení elektřiny, scházely plynofikace, areál chátral, hráči ubývali. „Bylo potřeba udělat změnu a rychle,“ vzpomíná Nedvěd. Výhodou podle něj bylo, že klub měl svoje pozemky i provozní budovu, která ale byla v zuboženém stavu. Oslovil kamarády, zejména Marka Mencla, Pavla Růžičku, Ivana Bělohradského. Zůstali i někteří bardi ze starého vedení a společně všichni začali pracovat na zlepšení.

Nalákali mládež (Nedvěd přivedl i oba syny Adama – 16 a Olivera 11), areál postupně zvedli, povedlo se jim získat státní dotaci na výstavbu nové umělé trávy, výrazně pomohlo i město Kladno a rázem je tady Baník nového střihu, moderní, kde je jedna velká deviza: peníze se nevydávají v prvním bodě na A-tým a honbu za jeho postupy, ale na mládež a údržbu areálu, to je největší pýcha klubu.

I to je zásluha Davida Nedvěda, kandidáta na předsedu OFS Kladno.

Dají zástupci klubů při volbách přednost jeho novému pohledu na vedení svazu, nebo budou spíš pro ověřenou jistotu Petra Blažeje, který se v krajském fotbale pohybuje také patnáct roků a začal od píky?

Uvidíme.