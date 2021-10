Po několika výhrách narazily Lidice, velké hřiště v Kročehlavech přece jen pro veterány moc není. „Už se nám nechce moc běhat,“ smál se Jaromír Šilhan. Víc do smíchu bylo domácím, konečně se v soutěži chytili.

Ještě nedávno vedly Zlonice, teď už se trápí, trenér Fujdiar už také musí hrát a s Pozdní mu bylo do vzteku. I hosté mají spoustu zraněných, ale dobře jim zaskočili veteráni z béčka a je z toho výhra 8:1 a posun do čela!

Jeho tým podle něj vyhrát zaslouženě, soupeř ho zklamal. „Penalty jsou loterie, se Zlonicemi jsme prohráli, teď to vyšlo,“ ulevil si.

„Tady každý může porazit každého, záleží na tom, jak sestavu dáte dohromady. My máme půlku moc mladých a půlku moc starých,“ usmál se hořce Stanislav Jung z Nova.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.