Trenér Brandýska Václav Dráb mínil, že se hrálo vyrovnané, běhavé a bojovné utkání. „Nás a myslím, že i soupeře stál ten zápas spoustu sil. Slušela by mu víc remíza, i když vyložených šancí měl o malinko víc Družec. Po nepříliš povedeném utkání v Žižicích musím všechny pochválit za předvedený výkon a k velmi dobré úrovni pomohl fotbalovostí i soupeř,“ dodal Dráb.

Hostující Ondřej Burant také pochválil domácí, kteří podle něj mákli přes léto na kvalitě hřiště i kádru. „Byla tam od nich kvalita na balonu i fyzická. My pálili šance, ale domácí je měli také a výborně je likvidoval Perglík (Michal Pergl). Bohužel se na delší dobu zranil,“ našel Burant i jedno znatelné negativum zápasu. „Vedro a to zranění ovlivnilo druhou půli, kterou dochytal Pepa Konvalinka a my zalezli. Naštěstí jsme to z doražené penalty proti deseti ukopali a máme body ze hřiště, kde se každému bude hrát špatně,“ dodal hrající kouč Družce.

Smečno – Žižice 4:0

Oba celky z potřebovaly nutně vyhrát. Smečno za sebou mělo dvě prohry a zejména vysoká z dohrávky z Tuchlovic nevěstila nic dobrého. Nováček z Žižic zase přes dobré výkony neměl dokonce ani bod. Domácí měli ale drtivý úvod, už v 17. minutě vedli 3:0 a bylo de facto rozhodnuto. Zářil Václav Bažo, který nastřílel v zápase hattrick, a zařídil i penaltu, z níž sám skóroval na 2:0. První a poslední gól mu připravil Zdeněk Mucha, jehož otec spolu s tátou Jana Sudy museli předtím vypomoci v Tuchlovicích, tak málo Smečenských bylo.

Tentokrát scházelo hodně hráčů i Petru Kotenovi, jehož Žižice si musí na body ještě chvíli počkat.

Švermov – Pozdeň 3:2

Doby, kdy si do přeboru chodili kopnout chlapi za zenitem, jsou pryč, aspoň ve Švermově a Pozdni to platí, Domácí naskočili v základu s devíti kluky, co se narodili po roce 2000, Pozdeň se čtyřmi a další dva hypermladé poslal jejich trenér na hřiště později. Rekordmanem je Antonín Šubrt, jemuž bylo v červenci teprve patnáct!

Přece jen měla ale Pozdeň zkušenější hráče, jenže ti nechytili první půli a potrestali ji Hubálek s Ciplem – 2:0. Střelec Petržílka oživil naděje hostů hned po přestávce, ale vyrovnat se nepovedlo. V závěru dal Kraus Švermovu klid, ale zase jen na chvilku. Pozdeňská ofenziva totiž víc než zvýšení Hlaváčkem nevykouzlila a body zůstaly ve Švermově.

„Výhru beru všemi deseti, potřebovali jsme jí jako sůl. Bohužel jsme nepředvedli, co se týká fotbalovosti, moc povedený zápas. Hosté nám byli vyrovnaným soupeřem a byl to boj až do konce. Stále se ´pereme´ s nezkušeností a ztrátami koncentrace, kdy místo, abychom dohráli zápas v klidu, dostáváme soupeře zpátky do hry. Věřím, že taková výhra klukům pomůže po psychické stránce,“ hodnotil duel trenér Švermova David Müller.

Olovnice – Jedomělice 2:2, penalty 4:2

V dramatickém taháku kola šli do dvougólového vedení domácí (Hajný, Frič), ale lídr tabulky se nedal, během jediné minuty ve druhé části vyrovnal letními posilami Hrůnkem a Galbavým, a padl až po penaltovém rozstřelu. Tam byla domácí Želva lepší.

Hostující hrající trenér Martin Janda mínil, že jeho tým začal aktivně a měl šance (břevno), pak ale Olovnice hru srovnala a také trefila z TK tyčku. „Jak už to v Olovnici bývá, v závěru půle nám silou vůle dali po rohu gól. Po návratu z kabin jsme ještě dostali gól z penalty, a protože už na začátku zápasu nám odstoupil Méďa (Nedvěd), tak bychom v té chvíli určitě brali bod, kdyby nám někdo řekl, že ho získáme. Ale Pepa Galbavý trefil z 25 metrů ránu z říše dnů. Měli jsme i tři jasné tutovky, ale Olovnici zachytal skvěle brankář (Prosický),“ hodnotil Janda.

Mrzely ho jen penalty. „Dřete v zápase na krev, zlomíte to, ale pak kopneme první dvě penalty jen tak lehkovážně, to mě zklamalo. Jinak je ale bod z Olovnice dobrý, tady se vyhrávat nebude. A my musíme koukat dál, hostíme Přítočno, souseda v tabulce. Věřím, že potvrdíme, že doma jsme dobří,“ dodal Martin Janda.

Lhota – Velké Přítočno 0:2

Uspěje mladý tým Lhoty konečně naplno? Nestalo se ani tentokrát, tým zatím nekouše těžký los a má jen dva bodíky. Naopak hosté jsou druzí! Přítočno zvládlo vstup do utkání. Už ve třetí minutě trestal chybu obrany klenot obrany hostů Jan Dáňa. Pak sice Holeček tutovkou pohrdl, ale po necelé půlhodině se prosadil sváteční střelec Tomáš Blecha hezkou střelou z vápna k tyči. Lhota se snažila, po přestávce měla dost šancí jak s výsledkem něco udělat, ale Jana Vajshajtla v bráně nikdo z jejích střelců nepřekonal.

„Čekal jsem obdobný zápas jako ve Švermově proti mladému týmu. Ale i my jsme omladili a přivedli šikovného Kubu Svobodu z Hostouně. Začali jsme dobře, šli do vedení 2:0 a první půli jsme měli víceméně pod kontrolou. Kromě gólů jsme pár ložených šancí ještě zahodili. Druhá půle byla už pomalejší, a to kvůli horkému počasí. My se už do větších šancí moc nedostávali, soupeř si jich pár vytvořil, ale naštěstí je neproměnil. A tak si vezeme krásné tři body,“ radoval se trenér Přítočna Roman Pavelec, jehož tým nyní čeká magnet podzimu v Jedomělicích. „Věřím, že se na utkání dobře připravíme a zápas zvládneme,“ dodal Pavelec.

Hrdlív – Hřebeč 3:7

Ondřej Jakoubek a veterán Miroslav Stuchlý orámovali svými hattricky další výhru béčka Hřebče. To přijelo do Hrdlíva dobře posílené, když nasadilo mladé hráče z lavičky divizního celku a ti byli cítit. Ať už to byl zmíněný Jakoubek, nebo i Kefurt a Bergmann. K tomu výtečný brankář Kabele a další šikovní fotbalisté, proto nečekaně jasný výsledek.

Domácí trenér Karel Petrášek byl hodně zklamán. Litoval hlavně začátku, kdy jeho tým poslal do vedení Nový (4.), ale za minutu Jakoubek vyrovnal. „Zápas začneme dobře, ale vzápětí si dáme polovlastní gól. Individuálními chybami pošleme soupeře do čtyřgólového náskoku a je po zápase. Do toho dvakrát zranění, což mě mrzí nejvíce,“ litoval Petrášek a dodal: „Chtěl bych říci zápas blbec, ale musím uznat, že soupeř byl lepší jak v pohybu bez míče, tak v důrazu a hlavně proměňoval šance. Nejsme spokojeni s obrannou činností celého týmu, dostat tolik gólů za čtyři zápasy není možné. Musíme se s toho oklepat a v týdnu se připravit na další zápas. Věděli jsme, že bude soutěž těžká a hráče jsme na to připravovali, bohužel někteří dávají přednost jiným zálibám než je fotbal,“ ulevil si Petrášek.

Hostouň B – Tuchlovice B 4:6

Zápas v Hostouni diváky pobavil deseti góly, výbornými akcemi i slušným tempem. Oba celky se mohly opřít o skvělého střelce: za Hostouň pálil třikrát do černého Oskar Fotr (ex-ligista má za tři zápasy už neskutečných 8 tref) a za hosty posila z áčka Martin Brnovják.

Od začátku se hrál zápas nahoru dolů, podle kouče Tuchlovic B Lukáše Muláčka úroveň určitě převyšovala přebor. Ve 25. minutě už to bylo 3:3, když Tuchlovice pokaždé vedly, ale domácí vždy rychle odpověděli - hezké góly padaly na obou stranách.

Ve druhé půli už to nebyla taková divočina, ale šance měly oba týmy. Brnovják dal na 3:4, ale vzápětí zkompletoval hattrick i Fotr. Rozhodující byla nakonec branka Červenky, po které Hostouň soka hodně zatlačila, ale už neskórovala a naopak Kárník pojistil výhru na konečných 4:6.

„Určitě chci pochválit domácí, byl to těžký soupeř a my jsme nakonec byli šťastnější. Ještě chci vyzdvihnout Fitka mladšího v bráně, jenž sice dostal 4 góly, ty mu ale nemůžu vyčítat, naopak ještě tým podržel a působil jistě,“ byl spokojený Lukáš Muláček.

Zajímavý postřeh měl vedoucí hostouňského A mužstva Lukáš Horníček: "Béčko se asi po sezoně připíše nějaký rekord. Jako dát za 4 zápasy 16 branek, mít nejlepšího střelce soutěže a být na chvostu…"