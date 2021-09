Okresní přebor fotbalistů orámovala dvě očekávaná derby. Ale začněme mačem o první místo.

SK Buštěhrad z.s. - Sokol Lidice, z.s. 0:6, OP Kladno, 18. 9. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Ve Zlonicích si ho uzmul Družec zásluhou hattricku Jana Čurdy. „Třetí gól rozhodčí napsal do zápisu jako vlastní, ale zadák jen tečnul moji střelu. Nechápu, jak mi ho mohl sebrat,“ smál se Čurda, který zápas rozčísl třemi střelami po obrátce a jeho tým vyhrál 5:2. V první půli ale byly lepší Zlonice, i Čurda to přiznal. „Hlavně to byl výborný zápas z obou stran,“ těšilo ho.