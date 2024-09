Výsledek vypadá jasně, ale po dlouhé době kompletní Smečno vyhrálo hlavní díky lepší efektivitě zakončení. Třeba v úvodu namazal brankář Král Putzovi, ale pak svou chybu skvěle napravil. Následně hosté mířil do břevna, aby z brejku Z. Mucha obstřelil Prosického a bylo to 1:0. Když si pak jinak dobře chytající Prosický neodpustil zaváhání a pustil šmudlu Vožeha a před půlí ho krásně propálil levačkou po trestu konečně hrající Balík, bylo skoro jasno.

Po pauze sice hosté korigovali Suchánkem, ale před pěknou návštěvou 200 diváků patřilo poslední slovo zase Smečnu jmenovitě bratrům Sudovým – po roce vracející se Václav přistrčil Honzovi a ten mířil přesně.

„Bylo znát, že jsme konečně kompletní, navíc jsme byli přesnější v koncovce, protože Olovnice rozhodně nehrála špatně a skóre je pro ni asi kruté,“ hlásil trenér Smečna Jiří Vápeník, který největší hvězdu hostů Putze (M. Mucha nehrál) nechtěl bránit osobně. „Spíš jsme chtěli hodně útočit, aby se musel věnovat defenzivě, což se někdy povedlo. Ale celkově byla Olovnice na míči víc, my sázeli na brejky,“ doplnil Vápeník.

Brandýsek – Jedomělice 2:10 (0:4)

Hostům se po čase spustila kladiva, najednou proměňovali šanci za šancí a skončili na kulaté desítce. Pro domácí to bylo asi až moc kruté, ale zastavit čtyřgólového Mrštinu a dvoubrankové Kroutila s Galbavým bylo nad jejich síly.

„Zápas se mi hodnotí těžce. Výsledek byl pro Brandýsek příliš krutý. Jedomělice byly od začátku lepším týmem. Náš tým nehrál špatně, ale často chyboval nebo ztrácel míč a hosté každou chybu tvrdě trestali,“ smutně se ohlédl za utkáním předseda Brandýska Lukáš Vrána.

„Pro mě je hodnocení veselé, deset gólů se jen tak nedává. Zápas jsme měli pevně v rukou od začátku a co nás trápilo, že jsme nedávali šance, tak teď to bylo přesně naopak, proměnili jsme všechno. Trefili se i kluci co jim to tam nepadalo a byl to v uvozovkách pohodový zápas,“ hodnotil duel trenér Jedo Martin Janda a už pomalu chystá tým na další veletěžký zápas s béčkem Tuchlovic. „Snad napravíme klopýtnutí s Přítočnem a najedeme na vítěznou vlnu,“ dodal.

Velké Přítočno – Tuchlovice B 3:1 (3:0)

Přítočno jede a vítězné vlně a potvrdilo ji i v duelu o první místo s Tuchlovicemi. Rozhodnuto bylo do poločasu, kdy domácí vedli 3:0 a trenér Roman Pavelec mohl v klidu odjet na zápas své milované Slavie s Plzní do Edenu.

Domácím pomohlo podklouznutí zkušeného brankáře Šimka, po němž Dáňa snadno otevřel skóre. Po presinku ve vápně se následně prosadil L. Senko a před koncem půle všem utekl Svoboda a bez problémů uklidil balón za záda hostujícího gólmana.

Tuchlovice se zlepšily po změně stran, snížily, ale další šance už nedaly a domácí tak zasloužené tři body uhájili.

„Zápas jsme zvládli na jedničku. Každý, kdo byl na hřišti, k tomu přistoupil se stoprocentním nasazením. Mohu hodnotit pouze první půli, kdy jsme soupeře do šancí nepouštěli. Hodně nám pomohlo nešťastné uklouznutí gólmana, po gólu jsme se dostali do větší pohody a to jen potvrdily další dvě branky v soupeřově síti,“ byl nadšený trenér Přítočna Roman Pavelec.

Jeho protějšek Lukáš Muláček uznal, že domácí vyhráli zaslouženě. „Rozhodla první půle, která se nám nepovedla a domácí trestali naše chyby. Druhou půli se naše hra zlepšila, snížili jsme, ale domácí si zápas pohlídali, i když jsme nějaké šance měli. Celkově domácí vyhráli zaslouženě a gratuluji jim,“ sportovně uznal Muláček, jehož mrzela dvě zranění, z toho jedno vypadá vážněji. „Takže přeji klukům brzké uzdravení a musíme se připravit na další těžký zápas, který nás čeká v neděli v Jedomělicích,“ těší se na další magnet kola.

Hrdlív – Družec 6:2 (2:2)

Jedno z velkých překvapení kola! Favorizovaní hosté sice dvakrát vedli, ale Nový pokaždé rychle vyrovnal a ve druhém poločase už skórovali jen rychlíci z Hrdlíva, kteří zkušenou sestavu Družce roztrhali čtyřmi trefami (2x Mišik, Kratochvíl a Kos).

„V prvním poločase jsme udělali dvě chyby, za které jsme zaplatili, ale je pozitivní, že jsme pokaždé stačili po pěkných akcích odpovědět. Ve druhé půli jsme zvýšili pohyb a zjednodušili hru, kluci ukázali hlad po vítězství a čtyřmi góly rozhodli,“ těšilo trenéra Hrdlíva Karla Petráška.

Podle něj má každý tým má svojí Ligu mistrů. „U nás to je okresní přebor a když přijede Družec, který má dobré a zkušené hráče a je silný na míči, je to jako kdyby k nám dorazil Bayern Mnichov. Proto musím pochválit celý kompletní tým, všichni na hřišti podali fantastický výkon. Jsme rádi, že se nám střelecky zadařilo a hlavně za bojovnost, důraz a disciplínu. Chtěl bych též poděkovat divákům za podporu a nesmím zapomenout na realizační tým, který též odvedl dobrou práci,“ dodal Karel Petrášek.

Švermov – Žižice 1:3 (1:2)

Žižice slaví první výhru v sezoně, když se jim povedlo vyzrát i v hodně okleštěné sestavě na domácí týmů mladíků. Skóre otevřel důrazný žižický Kott, pak zvýšil po rohu Peška. Domácí vrátil do hry těsně před půlí pěknou hlavičkou Nedvěd a jeho tým měl po pauze nápor. Šance však zahodil, pak měl ale kliku, když kapitán Eichler nedal pokutový kop. Ovšem následně se k míči dostal po skvělém centru opět Lukáš Kott a muž zápasu bombou trefil třetí gól a první žižický triumf v soutěži.

„Taktický výkon všech hráčů slavil úspěch. Kapitán Eichler sice nedal penaltu, ale vše vyřešil Lukáš Kott, který dal dva góly a potvrdil naše první body,“ hodnotil spokojený Petr Koten, trenér Žižic.

Naopak domácí kormidelník David Müller spokojen být nemohl. „Po posledním zápase jsem říkal, ze výhra klukům pomůže po psychické stránce, bohužel opak byl pravdou. Výkonem, jakým jsme se prezentovali, jsem obrovsky zklamán, jedním slovem: Ostuda! Pokud do zápasu nedáme srdce, emoce, bojovnost a odhodlání makat jeden za druhého, tak nemůžeme být úspěšní. Soupeř nás právě těmito vlastnostmi porazil,“ zlobil se na svůj tým Müller.

Lhota – Pozdeň 2:1 (1:1)

V utkání celků zespodu tabulky vystřelil Lhotě první výhru za tři body v 94. minutě Denys Danylych, naopak hosté zůstávají na deklu bez jediného bodu. Přijeli zase hodně oslabeni bez Petržílky, P. Štěpánka, Hadriky a pochopitelně distancovaného Erby. Přesto začali nadějně a Sihela je poslal do vedení. Lhotu trochu uklidnilo rychlé vyrovnání pozdějšího hrdiny zápasu Danylyche, ale k dalšímu gólu se přes pevnou obranu hostů a šance nemohla dostat.

Až přišla 94. minuta, kdy domácí žádali pokutový kop, ale rozhodčí Nykl pískl jen trestňák z úhlu. Postavil se k němu Danylych a překvapil všechny na stadionu včetně brankáře Košty - na bližší tyč dal na 2:1.

„Dali jsme gól doslova za pět vteřin 12, hned po něm rozhodčí pískl konec. Byl to vzhledem k postavení týmů v tabulce strašně důležitý zápas, takže jsme si ulevili,“ přiznal domácí trenér Ivan Horák mladší. Doplnil, že i kvůli důležitosti mače z jeho hráčů čišela nervozita, zejména s blížícím se koncem zápasu. „Naštěstí náš kapitán Denys zdaleka ne poprvé takhle dobře kopl standardku. Hodně důležitá trefa, mladý tým se snad trochu uklidní. Budujeme tady něco nového a chvilku to bude trvat, kluci musí získat víc zkušeností,“ dodal Ivan Horák.

Martin Matušů z Pozdně přiznal, že Slavoj Pozdeň je v personální krizi a musí stavět za áčko i béčko hodně dorostenců. „Škoda, mohli jsme udělat aspoň bod, ale větší škoda je zápasu s Hrdlívem, který jsme měli vyhraný, ale dostali jsme kvůli inzultaci kontumaci. Tehdy se mohl tým nakopnout, teď musíme zbytek podzimu nějak překonat,“ dodal sekretář Slavoje.

Hostouň B – Hřebeč B 3:4 (2:2)

Hřebeč víc posílila tým hráči áčka, kteří v sobotu hráli v divizi málo nebo vůbec. Brzy také vedla v očekávaném derby o dvě branky (Stuchlý, Hajný), ale hostouňští kluci také dřeli, žrali trávu a brzy vyrovnali. Pavelka vletěl do vápna, byl zastaven faulem a Oskar Fotr potvrdil roli snipera. Během chvíle i vyrovnal a začínalo se znovu.

Po přestávce zase vedli hosté díky ráně zkušeného Macháče, ale Hladký ještě jednou srovnal.

A tak v 75. minutě přišel další velký víkendový moment Ondřeje Jakoubka. V sobotu trefil Hřebči remízu 1:1 v Českém Brodu, tady jeho gól značil dokonce tři body.

Fotosekvence z utkání Hostouň B - Hřebeč B / 22. 9. 2024 | Video: Bohumil Kučera

„Na poměry okresního přeboru si myslím, že jsme postavili dobré mužstvo, měli jsme tam z divizního kádru asi pět mladíků. Za mě to byl na přebor nadstandardní zápas, kdy nás hodně zlobil Oskar Fotr. Oba celky směřovaly k remíze, ale nakonec jsme se štěstím a v dobré atmosféře vyhráli. Musím domácí pochválit, byl to asi nejlepší výkon soupeře proti nám v přeboru,“ hodnotil hřebečský manažer Štěpán Sádecký.

Domácí lodivod Jiří Kubát byl z výsledku zklamán o to víc, že jeho borci podali velmi dobrý výkon. „Mohl to být kvalitou možná vůbec zatím nejlepší zápas přeboru, skutečně to mělo úroveň. Hřebeč postavila silný tým, ale naši kluci dřeli, vzali to jako správné derby a toužili po úspěchu. Ten nepřišel, ale pokud vydržíme takhle hrát, věřím, že se vše začne naklánět na naši stranu,“ dodal Jiří Kubát.

