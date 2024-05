Kročehlavům nefungoval střed hřiště a míče jen nakopávaly. Góly začaly padat brzy. V 8. minutě kopali domácí roh, míč se odrazil na vápno k Jíchovi a ten má kopací techniku 1A – 1:0. Vzápětí se řítil naši branku Dáňa, ale nezvýšil. Za hosty dvakrát zazlobil Dvořák, ale to bylo málo.

Ve 25. minutě domácí utekli na 2:0. Brankář Fajfrlík sice míč vyrazil, ale jen k Holečkovi, který chytrým obloučkem poslal míč do sítě. Do poločasu ještě domácí vsítili další branku, ale zakončující hráč stál v ofsajdu. Pak se opět po rohu dostal míč ke Studenovskému, který asi na třikrát nedokázal prostřelit Fajrflíka. Ve 39. minutě se dostal do brejku Feix, ale mířil mimo.

Ve druhém poločase se hra přece jen trochu vyrovnala, domácí vědomi si náskoku polevili v nasazení a zkušeně utkání dohráli. Kročehlavskou naději na lepší výsledek chtěl zažehnout v 51. minutě Blanda, ale jeho hlavičku dokázal gólman Svoboda s pomocí břevna odvrátit.

Obranu hostů pak párkrát provětral Studenovský a dvěma brankami v 61. a 77. minutě stanovil konečný výsledek. „Tentokrát jsme bitvu prohráli, a to hlavně díky menšímu nasazení,“ konstatoval suše hostující Martin Pergl.

Pozdeň – Brandýsek 3:0

V záchranářském souboji vyhrál ten, kdo měl v sestavě Lukáše Hadriku, a to byli domácí. Lukáš se vrátil po roce a půl, když nepočítáme jeden poločas loni na jaře. První gól dal přesně umístěnou hlavičkou již ve 3. minutě, druhý přidal hned po změně stran obstřelením brankaře a pět minut před koncem z přímého kopu završil hattrick.

Pozdeňští mohli přidat branku také v osmé minutě, ale Martin Štěpánek mířil o kus vedle. Od té chvíle byli hosté lepší, jenže domácí měli ještě brankaře Koštu v plné pohodě. Vždy byl tam, kde hrozilo nebezpečí a jednou mu pomohlo břevno.

Pak se dostala ke slovu také Pozdeň, jenže Hadrika na penaltě špatně trefil balon. Hosté ještě do pauzy zatřásli z dálky břevnem. Po druhém gólu Hadriky převzali otěže hosté, jenže Košta asi čtyři střely vyrazil a jednou mu pomohla tyčka. Domácí se dostali do zakončení Erbou, ale i on z úhlu trefil jen do gólmana.

Deset minut před koncem zmařil brejk Brandýsku včasným vyběhnutím Košta a pět minut poté Hadrika z přímého kopu jistil na 3:0.

„Stále tápeme, ale už je vidět mírné zlepšení. V Pozdni měli kluci hodně šancí, nastřelili pár tyček a břeven, ale bohužel se nikomu nepovedlo dopravit míč do sítě. To domácí na tom byli o poznání lépe, jelikož měli Hadriku, který nás svým hattrickem poslal do sestupových pater tabulky,“ konstatoval předseda FK Brandýsek Lukáš Vrána.

Družec – Velvary B 2:0

Družci se povedlo doma skolit dalšího favorita, vždyť Velvary se dosud jevily jako mužstvo jara. Ale na Kladensku narazily, přestože Družci scházel elitní útočník Lukáš Mačura. Domácí si pomohli po rohových kopech, poprvé se trefil už na začátku druhé desetiminutovky Kořínek.

Po změně stran pak pečlivou obranou svůj náskok hájili a dvaceti minut před koncem hrající kouč Burant vedení pojistil. „Byl to zápas s Top týmem přeboru, bez Mačury jsme navíc museli trochu změnit herní styl a povedlo se. Na šance jsme asi také vyhráli, druhá půle pak byla o to, jak tým bude bránit a makat dozadu bez balonu. Soupeř nás přitlačil, ale naši kluci ukázali srdce a do větších šancí jsme je nepouštěli. Předpovídali jsme, že rozhodnou standardky a to se potvrdilo, padly nám po rozích dva góly. Ale Velvary mají velkou kvalitu, o to víc jsme rádi, že jsme zápas zvládli bez inkasovaného gólu,“ hodnotil duel Ondřej Burant.

Co se týče případného postupu, Burant si nedělá žádné alibi. „Soutěž máme rozjetou dobře, ale čekají nás těžké zápasy. Myslím, že každý by chtěl být vítězem okresu a pak se uvidí. Rozhodně to není o tom za každou cenu vyhrát a postoupit. Sestava se točí, kluci chodí trénovat a každý si zaslouží hrát. A není to na úkor toho, že budou dokola hrát jen ti nejlepší, takhle to tady nefunguje. Takže ve středu vyběhne na plac zase někdo jiný a uvidíme, jak to v půlce června skončí,“ dodal Ondřej Burant, jehož tým hraje už ve středu předehrávku v Pozdni.

Lidice – Tuchlovice B 1:4

Lidice jsou už v podstatě odsouzené k pádu do třetí třídy, přesto zahrály doma s posílený béčkem Tuchlovic další dobrou partii. S útočníkem Radostou v kase – což ale v posledních letech není nic neobvyklého) chtěly potěšit svoje fanoušky, ale nepovedlo se. Tuchlovice se ještě zachránit klidně mohu, tomu také odpovídala sestava. Trenér áčka Supáček dokonce pustil dva borce do béčka a Nosek i Kraus byly skutečnými posilami a i díky nim měly Tuchlovice hru v režii. Kraus dokonce dal dvě branky a jednu připravil.

Zdroj: Bohumil Kučera

„Oba kluci nám pomohli po domluvě s trenérem áčka a svou kvalitou a zkušenostmi hodně pomohli. Byli jsme lepší, ale Lidice nám rozhodně zápas ztížily, šance byly na obou stranách. V první půli jsme je využili my, domácí ale šli do druhé půli s tím, že nemají co ztratit a hodně nás zlobili. Snížili a měli i další šance, to samé my, ale využili jsme je až na úplném konci. Je to důležitá druhá výhra za sebou a budeme ji chtít potvrdit doma s Družcem, i když víme, že nás čeká první tým tabulky a výborný soupeř,“ plánuje trenér Tuchlovic B Lukáš Muláček.

Hrdlív – Smečno 5:2

Hrdlív zaskočil favorita dobrou ofenzivní hrou i pevnou obranou. První gól dali domácí po krásné kombinaci zakončené Raclavským, do poločasu pak zvýšil Janda výstavní ranou přímo do růžku. A to ještě obrana Smečna přežila dvě břevínka.

Domácím 2:0 nestačilo a o přestávce na to skočili znovu zhurta. Z penalty Tuháček dal třetí gól, teprve pak se hosté probrali. Jinak dobře hlídaný Mucha korigoval, trenér Hrdlíva Karel Petrášek pochválil stopera J. Čerpla za to, jak snipera Smečna strážil.

Pokračovala i penaltová show, rozhodčí P. Kindl nařídil celkem tři. Za domácí proměnil Janda, za hosty V. Bažo. Hosté pak zkusili nakopávanými míči ještě dramatizaci duelu, ale domácí obrana vše zvládla a v nastavení udeřil nádherně M. Vondrák přízemní střelou k tyči stanovil konečný výsledek na 5:2.

„Zápas se musel divákům líbit, viděli sedm branek, bylo krásné počasí. My se potýkáme se spoustou zranění u hráčů, kteří by hráli v základu, proto jsem rád, že ti, co nehrají pravidelně, tak si řekli si o základ,“ hodnotil zlaté tři body trenér Hrdlíva Karel Petrášek a dodal, že po dvou zápasech, které nevyšly, ukázal tým co umí. „Musím pochválit každého, tentokrát tam bylo vše, bojovnost, fotbalovost, kvalita a hlavně týmová práce. Za tři body jsme rádi, potřebovali jsme je jako sůl. Poděkováni patří též divákům za pěknou atmosféru,“ dodal Karel Petrášek.

Černuc – Olovnice 0:3

Hostující favorit potvrdil svou pozici už v 1. minutě, kdy Putz využil rychle a přesně rozehrané standardky Friče a nezaváhal. Frič pak servíroval lahůdku i na dvoumetrového Hajného a ten trefil svou kulovnicí trofej dokonale – 0:2. Když se jako lasička protáhl do vápna Putz a dal na 0:3, bylo vymalováno. Černuc aktuálně konkurenci v okrese stačí jen málokdy a ve druhé půli sice měla opticky navrch, ale šance skoro žádné.

Olovnice, která měla nečekaně v hledišti víc fanoušků, už zkušeně body pohlídala a dala možnost i hráčům z lavičky.