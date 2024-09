Přesto mohli duel zdramatizovat, jejich touhu po penaltě za údajnou ruku však odmítl sudí Bázler a na druhé straně po chvíli L. Mačura jistil na 3:1. Pak ještě přidal trefu Ďurčanský.

Od začátku jsme do toho chtěli vletět nedávno doma na Jedomělice, a to se povedlo. Celý zápas jsme hráli, co jsme si řekli a fyzicky jsme makali co to šlo, protože jsme chtěli co nejvíc prostřídat a cely zápas být aktivní. Také jsme konečně přidali fotbalovost a doufám,. Že se na to dalo koukat. Celkem jsme i využili šance, takže jsme spokojeni,“ hodnotil Ondřej Burant výhru svého Družce.

Hřebeč B – Smečno 1:0

Béčko Hřebče si vypůjčilo z áčka je v sobotu náhradního brankáře Vokouna, který ale ukázal, v jak bezvadné je formě a Smečnu nedovolil ani gól. Ofenzivně hrající sok se snažil prostě marně, maximum bylo nastřelené břevno. Navíc mu citelně chyběl minule vyloučení Miro Balík, jež dostal čtyři zápasy stopku.

Jediný gól dal veterán Miroslav Stuchlý, který si už po čtvrthodině sám došel pro penaltu a sám ji také proměnil.

Velké Přítočno – Hostouň B 7:3

Hostouň prožívá to co občas každý klub – krizi. A mužstvo je v ČFL bez bodu a ještě jede do Domažlic, béčko chytilo sedmičku u téměř sousedů v Přítočně. Navíc mu odešel kapitán Dědeček do Dobrovíze. Opět sice dorazil kapitán Oskar Fotr a dal v závěru dvě branky, sám ale na Přítočno v žádném případě stačit nemohl. Domácí měli naopak sedm různých střelců a zápas rozhodli na přelomu obou poločasů. Před půlí zlomili stav 1:1 přesnými ranami Holeček z penalty a Dáňa, po pauze se brzy prosadil na 4:1 Andr a pak už měli domácí duel v kapse.

Spokojený trenér Přítočna Roman Pavelec připomněl, že zápas s Hostouní pro něj byl speciální, protože ještě poměrně nedávno béčko Hostouně trénoval. „Začali jsme ve slušném tempu, z toho vyplynulo hned pár šancí. Za Hostouň nastoupila mladá generace, která teprve sbírá první zkušenosti v dospělém fotbale. Naopak my máme tým zkušený a to také rozhodlo. Naši borci hráli s chutí a myslím, že zápas se musel divákovi líbit. Musím pochválit celý mančaft a tohle vysoké vítězství si zaslouží. Jen tak dál,“ povzbuzuje svoje ovečky Roman Pavelec.

Pozdeň - Hrdlív 4:3 nedohráno

Zápas nebyl dohrán kvůli inzultaci Lukáše Volfa v 86. minutě hráčem domácích Jiřím Erbou. O inzultaci, která bude stát Pozdeň body, píšeme na jiném místě.

A tak jen krátké vyjádření k zápasu slovy trenéra Hrdlíva Karla Petráška: „Jelikož byl zápas předčasně ukončen, tak se nebudu moc vyjadřovat. Moje hráče chválím za disciplínu na hřišti a úctu k soupeři, bohužel to nemohu říci o domácích. Co se týká naší hry, tak v prvním poločase byla výborná, už jsme tam viděli věci, které děláme na tréninku,“ vzkázal Karel Petrášek.

Žižice - Brandýsek 1:2

Hosté věděli, že domácí budou hlavně nakopávat dlouhé balóny na útočníka Bělohradského, přesto se s tím v prvním poločase nedokázali vyrovnat. Žižice měly víc šancí a také se Bělohradským prosadily, když proměnil samostatný únik.

Ve druhém poločase však začal Brandýsek lépe kombinovat a domácím začaly docházet síly. Hosté navíc zápas otočily dvěma krásnými góly. Nejprve Marchal vymetl šibenici a poté se individuálně prosadil Dermek.

V 90. minutě byly Žižice blizounko bodíku, ale Brandýsku zachránil tři body zákrokem na čáře brankář Musel. Trenér hostů Václav Dráb měl radost: „I když to dnes týmu fotbalově nešlo, tak zápas nevypustil, odbojoval a se štěstím zápas otočil,“ byl rád Dráb.

Jedomělice – Lhota 6:2

Domácí jsou zatím stoprocentní a nezastavil je ani nadějný tým Lhoty, který se dobře pohyboval a měl rychlé kraje. Ale zkušenost byla na straně Jedo, což dokumentovali veteráni Galbavý a hrající trenér Janda – oba zaznamenali hattrick a Janda dokonce čistý. V úvodu si ještě hosté mohli myslet na nějaké překvápko, když je Zíka poslal po pěti minutách do vedení z penalty, ale Galbavý svým prvním zásahem po příchodu z Doks rychle vyrovnal. Další šance domácí nedali a tak přišlo rozhřešení duelu až po přestávce.

„Chtěli jsme na ně po přestávce vlétnout a rozhodnout zápas co nejdřív, což se vlastně povedlo,“ byl rád Martin Janda poté, co jeho Jedo poslal po pěkném kombinaci a průniku do vápna opět Galbavý a pak si domácí jako vždy pomohli standardkami a právě Janda dvěma góly vlastně rozhodl. „Mladí kluci ze Lhoty to pak už trochu zabalili a duel se dohrával. Za mě povedený zápas, moc takových asi hrát nebudeme, protože většinou se pereme celé utkání a bývá to o gól o dva. Zrovna teď v Olovnici máme co odčinit, minule jsme tam prohráli. Snad to teď bude naopak,“ usmál se Martin Janda.

Tuchlovice B – Švermov 2:0

Domácí favorit uspěl, i když ho doma neposílili téměř žádní hráči áčka až na Fitka, Brnovjáka a Dittricha, kteří v sobotu neměli za áčko velké vytížení. Rozhodli ale jiní, hlavně těsně po přestávce Martin Matějovský, jehož brzký zásah po obrátce z dorážky byl vítězný. V závěru jistil náskok jinak vyrovnaného zápasu Tomáš Chvátal po přihrávce Patrika Rekla.

„Zápas byl náročný, soupeř mladý a běhavý. Dělali nám problémy z brejků, v prvním poločase jsme neproměnili jasné šance, kdy jsme běželi třikrát sami na bránu, ale gólman je podržel. Důležitý byl vstup do druhé půle, kdy jsme hned v první minutě šli do vedení, pak byly šance na obou stranách, ale gólmani podrželi své týmy a tři minuty před koncem pojistil výhru Chvátal. Zaslouženě jsme tak získali tři body, které budeme chtít potvrdit ve středu v dohrávce doma se Smečnem,“ komentoval duel domácí trenér Lukáš Muláček.

„Rozhodla naše nezkušenost, lehkovážnost a kvalita ve finální fázi. Přitom jsme neodehráli špatné utkání, ale proti týmům jako Tuchlovice musíme proměňovat šance, jinak nemáme nárok pomýšlet na jakýkoliv bodový zisk,“ mínil trenér Švermova David Müller a vyzdvihl výkon brankáře Waldy Fialy, který prý víc než skvěle nahradil zraněného Truhláře.