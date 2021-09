V okresním přeboru se hrálo hned na úvod kladenské derby mezi Slovanem a Kročehlavy. Mnohem mladší tým domácích podržely staré pušky Hvězda se Střelou a první dokonce poslal šťastným lobem tým do vedení. Hosté hráli, ale góly nedávali a teprve Hehejík jim dal po akci neúnavného Bureše naději. Zápas se zlomil dvacet minut před koncem, kdy Prešinský místo vyrovnání bombou trefil břevno a vzápětí na druhé straně Veselý jistil výhru Slovanu.

V Kladně se hrálo už dopoledne a Novo začalo proti rezervě Libušína jako tajfun. Za deset minut vedlo 2:0, ale pak se Baníci probrali, přeskupili řady a ještě do půle skóre otočili. Novo po pauze zabralo, mělo tlak i šance, ale už mu to tam nepadlo. „Dostali jsme studenou sprchu, ale jenom na začátku a pak v šatnách, protože netekla teplá,“ smál se libušínský Ondřej Špalek, jehož bratránek Jiří Veselý z áčka tým vedl místo Jana Kopřivy, ten musel hrát.

Gólman Smečna Král střídal v závěru duelu v Lidicích nálady jako ponožky. Nejdřív ho naštval Tyburec, který v poslední minutě vyrovnal na 3:3, a pak se stal hrdinou penaltového rozstřelu. Na ten se nejdřív nikomu nechtělo, hráči už byli v kabinách, ale pak se zjistilo, že na Kladensku se pentle kopou dál. Lidický Šilhan trefil břevno, jednu čapnul i Král a pak sám proměnil poslední. A vše oslavil gestem mistra Cristiana Ronalda…

Zle odstartovaly Vraný a Buštěhrad, oba týmy vysoko prohrály. Vraný doma se Zlonicemi 1:5. Přece jen Zlonice mají několik hráčů, kteří přebor před pár lety vyhráli. Nicméně Vraňáci začali lépe a dlouho vedli, až na přelomu poločasů selhali.

Buštěhrad přijel do Vinařic hodně oslaben, čtyři hráči chytili virózy. A ti zbylí chytili sedmičku. Domácí asi udělali dobře, že odhlásili B třídu, v okrese budou konkurenceschopní a budou se fotbalem bavit jako v sobotu.

Bitvu s jediným gólem v závěru viděl stadion v Černuci, kde uspěla Družec díky výtečnému Perglovi v bráně a přesném pokusu Čurdy ze závěru zápasu. V Černuci navíc o víkendu uspělo i béčko Družce – double impact!

To v Brandýsku padlo deset branek! Domácí vede Španěl Fernandez a předvedli pár pěkných akcí. Hlavně rychlík Štěpán Dojczán, který třemi góly překlopil výsledek na stranu Brandýsku 6:4. „Dotahovali jsme a za výkon ve druhé půle bychom si bod zasloužili,“ mínil pozdeňský Oldřich Štěpánek.

Šlo to i bez taťky

A ještě pohled do čtvrté třídy. Slatina do utkání s béčkem Pozdně nastoupila bez svého špílmachra Jaroslava Doležala, který sice byl přítomen, ale pouze v roli tatínka, když hlídal své dvě děti. Domácí po hrubce stopera Schönfeldera nabídli stoprocentní šanci Cifkovi, který poslal hosty do vedení. Do konce poločasu Slatinští stihli otočit na 2:1 brankami Mráze a Klepka. Ve druhém přidali další 4 branky Klepek, Kubica, novic Dalibor Dobiáš z Kralup a Oluwatosin.

Mnohem víc se nadřel třeba Pletený Újezd proti rezervě Hrdlíva. Ta chvíli po vyrovnání na 1:1 neuhlídala Zeisla a ten rozhodl.

Zvláštní průběh měl mač v Černuci, kde se hochům spustila kladiva v závěru. V 67. minutě padla první branka a nakonec jich sudí Kopiště odpískal sedm! Trefila se i legenda v dresu Družce Jan Suchopárek a jeho tým vyhrál 4:3.

