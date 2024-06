Jedomělice – Velvary B 1:1 (1:0), penalty 11:10

Domácím stačil bod a ten uhráli, přece jen mají zkušenější mužstvo. Na úvod pustili hosty do šancí, ale Maňas těsně minul, a když na druhé straně udeřil Kroutil, už se Velvary dostávaly do vápna soupeře jen ztěžka. Drama to bylo ale hodné bitvy o přeborníka okresu, zvlášť když si dal po přestávce Rezek vlastence a jeho tým se pak musel bránit velvarskému tlaku. Slovan sahal po rozhodující trefě až do konce, na druhé straně ho párkrát podržel vynikající brankář Holoubek, jenž musel nahradil Stacha.

Také domácí spoléhali na gólmana, po zranění se v pravou chvíli vrátil Josef Pospíšil. Jenže nebyl zcela zdráv a v půli ho musel opět vystřídat Radek Kroutil, velká postava závěru soutěže. „Jak už jsem říkal minule v Tuchlovicích, Krouťas dá gól a ještě to vychytá. Stíhá všechno. Přesně tak to vyšlo i teď, lapil i tři penalty v rozstřelu, kde už o nic nešlo,“ smál se trenér Jedomělic Martin Janda.

V rozstřelu někdy chytili pokus oba brankáři, ale když nedala jedna strana, nedala ani druhá, a tak se pokračovalo až do stavu 11:10. Teprve pak jedomělická parta mohla vítězně zvednout pohár na hlavy a slavit i s dětmi, protože pro ně klub tradičně na konci sezony přichystal plno zábavy.

„Co jsme si řekli, to jsme hráli, ale musím vyseknout pochvalu Velvarům, které mají výborný tým, výborně fyzicky připravený a umí s míčem. Byli dominantnější, ale shodou okolností jsme měli tutovky hlavně my. Jenže nedali jsme je, a tak to bylo otevřené do konce, i když už jsme hosty soustředěnou hrou do šancí nepouštěli. Mohl to zlomit jediný gól, naštěstí ho nedali,“ ulevil si Martin Janda.

Hostující Radek Šmíd byl trochu smutný, že jeho tým nevyhrál. „Pořád se to opakuje, proti zkušeným týmům nám chybí nějaký protřelý zabiják na hrotu, který byl zúročil naši převahu, protože lepší jsme byli i tentokrát,“ litoval jeden z koučů Slovanu.

Tři hodiny po zápase Jedomělice volaly Velvarům, že jim postup pouští, pokud mají zájem. „Rychle jsme svolali kluky a ti se rozhodli, že se po roce do B třídy vrátíme, že už tomu dají víc než dávali. Navíc na můj popud založíme céčko, protože jinak bychom museli hráče zbytečně pouštět po okolí. Takhle je budeme mít na očích, trénovat budeme společně s béčkem a každý bude mít šanci,“ dodal Radek Šmíd.

Martin Janda se vrátil i k pocitům z celé sezony. Podle něj nebyla jednoduchá, protože klub často sotva lepil sestavu dohromady. „S Méďou (Robertem Nedvědem) už to takhle nechceme a doufám, že kádr zkvalitníme a posílíme. A že příští sezona bude stejně úspěšná. Když něco vyhrajete, je to vždycky stejné, prostě jako kdybyste vyhráli českou ligu nebo Ligu mistrů. Jste prostě v tu chvíli nejlepší a užíváte si ten pocit. Navíc už jsme moc nevěřili, že se nám to někdy povede, ale pořád jsme naštěstí všichni hladoví. Navíc jsme si interně něco slíbili, kdyby se to ještě jednou povedlo vyhrát, nicméně to si nechám pro sebe,“ usmál se Martin Janda.

Pozdeň – Hrdlív 6:2 (2:1)

Pozdeň se se svými fanoušky rozloučila jednoznačnou výhrou nad Hrdlívem, který přijel ve slátané sestavě. Přesto díky Růžičkovi vedl, ale v závěru poločasu střelci Petržílka s Hadrikou stav otočili a Slavoji vyšel dokonale i nástup do druhého dějství. Opět u toho bylo Petržílka a čtvrtý gól přidal Erba, jenž se později trefil ještě jednou. Oba celky daly ještě po gólu (P. Štěpánek – Mišik) a byl z toho jednoznačný výsledek.

„Poslední zápas hodnotit nechci, z určitých důvodů nám chyběla půlka týmu. Přijeli jsme si vyzkoušet nějaké herní věci a byla to spíš příprava na další sezonu, při které dostali šanci hráči, kteří měli malé vytížení v sezoně. I když jsme prohráli, tak zápas splnil účel a ukázal nám dost věcí, které musíme odstranit,“ hodnotil hostující trenér Karel Petrášek.

Co se týče celkově jara, tam je naopak velmi spokojen a tým pochválil. „Získali jsme 24 bodů, skončili uprostřed tabulky a cíl jsme splnili. Sezona je za námi a my se pomalu připravujeme na další. Kdo odejde a přijde, to se teprve uvidí časem, ale změny určitě budou, protože se chceme posunout dál. Já osobně se těším na volno, které budeme mít od července, protože jaro bylo pro mě hodně náročné,“ dodal hrdlívský trenér.

Olovnice – Brandýsek 6:1 (3:0)

Želva přejela Brandýsek… Ten byl přitom do prvního gólu lepší. V 15. minutě však stoper Rychlý odvrátil míč pouze do zad kolegy Basela, míč se tak dostal k Vorlíčkovi, který otevřel gólový účet Olovnice. O pět minut později fauloval Vorlíčka ve vápně Kácl a Nídr z penalty zvýšil na 2:0. Když ve 22. minutě překonal brankáře Musela hlavou i Putz a zvýšil náskok domácích na 3:0, bylo de facto po zápase.

Hosté v poločase prostřídali, ale nemělo to valného úspěchu. V druhé půli se prosadil znovu Putz a Mucha, který přehodil gólmana ze zhruba 30 metrů. Čestný úspěch hostů zařídili krásnou kombinací dorostenci Michálek s Macákem, když druhý jmenovaný zakončoval do prázdné branky. Gólový účet ukončil ten, co si ho otevřel: Vorlíček, když uklidil do sítě centr Karlovského.

Černuc – Tuchlovice B 2:3 (2:2)

Kdyby Černuc v posledních minutách obou poločasů „nedodýchala“, mohla se loučit z přeborem vítězně nebo aspoň s bodem. Přitom začala výborně a po brankách Mihuly a Čechovského vedla po půlhodince 2:0. Ale první černá můra na ni sedla v poslední minutě poločasu, kdy nejprve veterán Vaigl a pak naopak mladíček A. Hodan slepenými trefami vyrovnali.

Ve druhé půli se na gól čekalo marně, ale nakonec jeden padl. V 90. minutě se prosadil kanonýr hostů Jaroš a Tuchlovice tak prodloužily vítěznou sérii, která je dovedla k pohodové záchraně a udělala z nich jedno z mužstev jara.

Naopak Černuc se po letech rozloučila s přeborem, měla problémy s hráčským kádrem a mluví se o spojení s B týmem, aby mužstvo bylo aspoň ve třetí třídě silnější.

Družec – Lidice 6:0 (2:0)

Družec trochu bolí, že nezaútočila razantněji na titul přeborníka okresu, ale tým chtěl aspoň bronzovou medaili a tu po jasné výhře nad Lidicemi získal. Už po šesti minutách se prosadil Čermák, pak se ale Lidice držely a inkasovaly do půle už jen od Buranta. Po hodině hry dvakrát udeřil Kořínek a nakonec Družec nastřílel šestku.

„Chtěli jsme být třetí, takže jsme museli bodovat - bohužel Lidice padají dolů,“ mrzel Ondřeje Buranta pád tradičního účastníka okresu, jemuž zestárly opory a mladí je nestihli výkonnostně dohnat.

Podle Buranta šlo o celkem jasný zápas, kde domácí měli pět lidí na střídání a chtěli, aby si všichni na konec ročníku zahráli. „Chtěli jsme si udělat žízeň, což nakonec klaplo, protože rozlučka byla opět výživná a dáváme se do kupy ještě dneska. Jediné co nás mrzí jsou zápasy s Pozdní a Hrdlívem, ty nás připravily o mistra okresu. Ale přes léto do toho dupneme a zkusíme to zase za rok,“ dodal bojovně Ondřej Burant.

Velké Přítočno – Smečno 3:0 (1:0)

Zastavili velkou údernou sílu Smečna a sami udeřili hned třikrát. Fotbalisté Velkého Přítočna tak dali trochu zapomenout na některé předešlé nezdary a rozloučili se se sezonou cennou výhrou. Už do přestávky vedli trefou Studenovského, ale hlavní zlom utkání značily trefy hráče, který jinak tolik branek nedává – Jiřího Feixe.

„Zápas se Smečnem jsme zvládli nakonec dobře. Soupeř nás zlobil první půli, ale po obrátce jsme ho do vážnější šance už nepustili. Jsem rád, že se gólově prosadil i Jirka Feix. Nakonec jsme v sezoně čtvrtí, ale i tak hodnotím jaro pozitivně. Přesto je pořád na čem pracovat,“ řekl trenér Přítočna Roman Pavelec.