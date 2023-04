Pěkný souboj o odehrál lídr tabulky Slavoj Kladno s černým koněm soutěže Smečnem. To šlo do vedení z jasné penalty Valtou, pak oba celky nějaké šance nedaly. Když si Vašek strčil po přestávce vlastence, vypadalo to, že lídr dolídroval, ale opak byl pravdou. Abrham zařídil penaltu a v 74,. minutě si zase jednou spící kanonýr Kaválek vzpomněl, že široko daleko nikdo neumí krásné góly jako on. Napřáhl z třiceti metrů a vyrovnal. Když už to vypadalo na dělbu bodů, kopal Slavoj roh a z béčka povolaný Holub podruhé na jaře v poslední minutě tým spasil rozhodujícím gólem. "Když to takhle otočíte, lepší do chutná," usmívalo se kvarteto Slavojáků pod vedením Tomáše Abrhama odpoledne po utkání ve Švermově.