Nejdramatičtější zápas kola se hrál kousek od Slavoje - ve Velkém Přítočně. Domácí tady pozici favorita potvrdili proti předposledním Kročehlavům až chvíli před koncem, kdy zadák Ondřej Kuba dal na 2:1 a domácí už náskok přes velkou šanci hlavičkujícího Pouchy v poslední minutě udrželi.

Hosté už nastoupili pod vedením nového kouče Miroslava Ježka. Jeho předchůdce Josef Andrle skončil v týdnu po vzájemné dohodě a zbytek ročníku jde tedy na bedra muže, který ostny svého příjmení zkusí odpíchnout Kablovku k záchraně. „Chtěli jsme vstoupit do zápasu aktivně a překvapit soupeře, což se povedlo, ale bohužel jsme neproměnili dost šancí. Z mého pohledu by duelu slušela aspoň remíza a bod pro nás za to, co kluci odmakali, byl vzpruhou,“ hodnotil svou premiéru na lavičce Miroslav Ježek a poděkoval dorostencům, kteří odehráli dopoledne těžké utkání ve Velvarech a následně přišli podpořit A tým. „O udržení v okresu se budeme stále rvát!“ slibuje bojovně Ježek.

Odplata na pozdní vpuštění do šaten Vranému moc nevyšla

Brandýsek zapomněl na poslední nemastné-neslané výkony a v posledních zápasech úspěšnou, ale zraněními zdecimovanou Pozdeň deklasoval nečekaně 8:0. Domácím v prvním poločase vyšlo vše na co sáhli (5:0). Druhý poločas se dohrával a domácí přidali ještě tři branky. Zapsali se tři dvougóloví střelci (Š. Dojcsán, Tesař a Čebotarjovs), hosté litovali příliš vysokého počtu individuálních chyb. A s půlkou béčka jednoduše nestíhali.

Černuci se nepovedl domácí duel s Družcem. Ten šel brzy do vedení Kozlem, a když stihl před pauzou zvýšit, začalo být jasné, že Viktorka tohle nezlomí. Hosté napravili dojem z Pozdně a kráčeli na třemi body i dál, nakonec i díky dvougólovému Mačurovi ml. Stihli pět branek. Čestný zásah Černuce vystřelil Hasal. "Byli jsme lepší od začátku do konce a mohlo to být klidně osm… Potřebovali jsme zase po dlouhé době vyhrát, a ten rozdíl tam pořád je," mínil kouč hostů Tomáš Blažek.

Markovi chybělo proti svým málo, Švermov se rozešel s Hostouní bez branek

Klobuky vstoupily do mače se Smečnem s vírou, že napraví výbuch ze Zlonic. Dlouho se jim to dařilo, jenže pak je zlomily dva momenty. Nejdřív si těsně před půlí nepohlídal už žlutý Liška svůj zákrok a sudí Volf ho po druhém napomenutí poslal do sprch. A co hůř, po pauze si Čížek dal vlastence. To bylo na domácí moc a v oslabení už se ofenzivě kvalitního Smečna neubránili (0:4).

Pouhých sedm minut stačilo vinařickému Michalu Týglovi k čistému hattricku na půdě Zlonic (67.-74.). Na druhou stranu góly, které rozhodly o jasné výhře jeho týmu na půdě posledních Zlonic, už jen kosmeticky dobarvily jasný výsledek 0:6.

Když se Lidice zkraje jara slušně scházely, byly konkurenceschopné. To se ale nyní neděje, trenér Jaroslav Topka dal proti silným Jedomělicím sotva dohromady jedenáctku borců. A ta nestačila prakticky od začátku, hosté byli o parník lepší a vyhráli 6:0. Střelcem zápasu je veterán Bobeš Mrština, ten zaznamenal hattrick.