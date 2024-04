Lidičtí nedali tým dohromady, už ve středu před zápasem o tom informovaly soupeře, ale k dohodě o přeložení termínu nedošlo. A tak se nehrálo, domácí vyhrají kontumačně. „Jsou Velikonoce a my měli šest hráčů k dispozici, bohužel. Zkusili jsme se dohodnout, ale nepovedlo se,“ konstatoval trenér Lidic Jaroslav Topka.

Velké Přítočno – Pozdeň 1:0

Oběma stranám chyběli důležití hráči, ať už Holeček a Blecha na jedné straně, tak na druhé Petržílka s Hadrikou. Na vině byla nejen zranění, ale i výlety nebo distanc.

Zápas však i tak probíhal ve slušném tempu, jen šancí na skórování popravdě moc nebylo. Za zmínku stojí snad jen hlavička domácího Pavla Jíchy, která však letěla těsně nad branku.

Až ve 39. minutě se po hezké akci Matyáše Holase nejlépe na vápně zorientoval Milan Maňkoš a přízemní střelou ke tyči zápas rozhodl.

Pozdeň se sice snažila, měla hlavně po pauze slušný tlak, ale Štěpánkové gól nedali a zbylí hlavní střelci jak už jsme psali v sestavě scházeli. Přítočno tak výhru uhájilo, pro trenéra Romana Pavelce byla první na lavičce Přítočno, to vše před pěknou návštěvou 115 diváků. „Klukům děkuji, že můj první domácí zápas zvládli vítězně. Soupeř nás sice hlavně po gólu tlačil ve snaze vyrovnat, ale naše obrana hrála tentokrát zodpovědně a do vyložené šance Pozdeň nepustila. A tak gól Mankyho z první půle byl nakonec vítězný,“ hodnotil Roman Pavelec.

Nedohráno: Pavlosek v derby Novo - Slovan neudržel nervy a trefil Kalíka lahví

Kročehlavy – Smečno 3:3 na penalty 4:2

Utkání, ve kterém domácí třikrát dokázali vyrovnat, rozhodl až penaltový rozstřel, ve kterém se štěstí přiklonilo na jejich stranu. K rozstřelu vlastně ani nemuselo dojít, ale Zíbova střela v 90. minutě z hranice vápna byla příliš slabá na to, aby byla gólová.

Na výsledku utkání se výrazně podílely výkony brankářů. Zatímco domácí Fajfrlík mužstvo několikrát podržel, hostující Král asi neměl úplně čisté svědomí minimálně u dvou kročehlavských zásahů. První tři branky pak padly po rozích.

Hosty dostal do vedení ve 13. minutě V. Bažo, když postrčil míč ve skrumáži a změnil tak jeho směr. Ve 22. bylo vyrovnáno, když nejprve Blandovi obránce vypíchl míč na roh, z něj pak poprvé skóroval Kraus, který na zadaní tyči doklepl centr. Za tři minuty se však opět radovali hosté, to se opět po rohu objevil volný Valta a hezkým volejem vrátil vedení na stranu hostí.

Na další momenty opět nebude v dobrém vzpomínat hostující brankář. Nejprve v 31. minutě trefil odkopem záda Krause a míč skončil mimo prázdnou branku. Za pět minut pak bylo opět vyrovnáno. Poucha prostrčil míč Krausovi, ten jej lehce píchl podél brankáře a k překvapení všech se míč doslova došoural do sítě - 2:2.

Po obrátce pak držel Kročehlavy nad vodou skvělý Fajfrlík, na kterém si hostující útočníci několikrát vylámali zuby. Až 76. minutě našel recept Suda, který zakončil svůj brejk na 2:3. Vyrovnání na sebe opět nenechalo dlouho čekat. Zíb našel z trestňáku Šulíka a ten vyrovnal. V 90. minutě pak odmítl Zíb otočení výsledku a šlo se na penalty.

V první sérii branka nepadla. Na Krausovi si smlsnul Král a Vožeh trefil tyč. Ve druhé sérii se lámal chleba - Ferneza poslal Krále na druhou stranu (10), zatímco Mucha nechal vyniknout Fajfrlíka. Další střelci se pak už nemýlili. Třetí série Sobotka 2:0, Valta 2:1. Čtvrtá Bouček 3:1, V. Bažo 3:2. Kročehlavský obrat zakončil v páté sérii Madej 4:2 a byl konec.

„Vybojovali jsme doma dva důležité body, kluci podali bojovný výkon. Pochvalu si zaslouží celý tým. Gólově tým podržel Kraus a vzadu pak i přes tři obdržené branky podal výborný výkon Fajfrlík,“ chválil tým jeho vedoucí Martin Pergl.

Derby Novo - Slovan nedohráno kvůli inzultaci, v emocích se končilo i ve Lhotě

Brandýsek – Tuchlovice 2:2, na penalty 4:2

Do Brandýska zavítalo béčko Tuchlovic a přijelo v kvalitní sestavě, v níž nechyběl třeba Martin Fitko, jenž si tak zahrál (posledních 8 minut) společně se synem Danem. Brandýsku zase vypomohl veterán Libor Rychlý a vyšlo mu to náramně, když v prvním poločase hlavou překonal svého dlouholetého kamaráda a bývalého spoluhráče ze Lhoty Martina Šimka a srovnal tím na poločasových 1:1.

Ve druhém poločase byly lepší Tuchlovice a hned po deseti minutách druhého poločasu šly do vedení, když si na roh naskočil Brnovják a hlavou nedal brankáři Muselovi šanci. Jenže za dalších deset minut našel Tesař krásným balónem Porazila, který nedal Šimkovi šanci. Brandýsek už ubránil výsledek do penalt, kde exceloval brankář Musel, který chytil hostům hned první dvě penalty a nasměroval tak zbývající bod do Brandýska.

Olovnice – Hrdlív 2:2, na penalty 4:2

Zápas měl šťávu, kvalitu, ale některé souboje na hřišti i v hledišti byly ostřejší než by bylo zdrávo. A konec? Jen pro silné povahy!

Zachraňující se Hrdlív ukázal, že dobrý výkon z prvního kola nebyl náhodný a na přelomu poločasů se dvakrát trefil rychlonohý ostrostřelec Nový. Domácí se nevzdali. Po dlouho době dorazil Marek Mucha a jeho gól Želvu nastartoval, aby se konečně hnula rychleji. A za dvě minuty se tak stalo po vyrovnání Vorlíčka. Rozhodnout pak mohly obě strany, ale brankáři Prosický i Vondrák předvedli perfektní zákroky a šlo se do finále. V 90. minutě pískl rozhodčí Nykl penaltu za zákrok brankáře Vondráka na Putze. Když si domácí postavili míč na značku, sudí si vše rozmyslel, šel se poradit s mladičkým asistentem a penaltu zase odvolal.

Domácí se čertili a v nervech málem darovali hostům výhru, protože malá domů přeskočila Prosickému nohu, ale míč se odrazil do tyčky!

A tak se šlo na penalty. V těch tentokrát Hrdlív štěstí neměl, dokonce neuspěl ani Nový (břevno), a tak bod navíc zůstal doma v Olovnici.

„Před zápasem bychom bod brali, bohužel jsme ale při vedení 2:0 udělali dvě hrubky a soupeři darovali vyrovnání,“ mrzelo trenéra Hrdlíva Miroslava Petráška. Ani jemu se nelíbily vyhrocené scény, naopak kvalitu utkání ocenil. „Šance se přelévaly na obou stranách, mě mrzí, že jsme nevyužili ke konci zápasu dvě tutovky. Na druhou stranu také domácí měli velkou šanci, takže myslím, že bod je spravedlivý. Penalty jsou loterie, ve které jsme neměli štěstí jako v minulém kole. Až na tu pětiminutovku, když jsme dostali oba góly, musím tým pochválit, protože každý nechal na hřišti co mohl. Samozřejmě nesmím zapomenout pochválit naše fanoušky, dorazili ve velkém počtu a byli naším dvanáctým hráčem,“ dodal Karel Petrášek.

Domácí střelec Marek Mucha chválil svůj tým, ale i soupeře. „Neuhlídali jsme toho jejich rychlíka ze Slavie, ten je opravdu extrémně rychlej. Jsem ale rád, že jsme se za stavu 0:2 zvedli a nakonec mohli i vyhrát. Tu odvolanou penaltu jsme však moc nepochopil, asi sudí kouká moc na televizi a myslel si, že má VAR,“ smál se Mucha, podle něhož má i Hrdlív výborný tým. „Jsou mladí a chtějí hrát, to se mi líbilo. Jestli jim tam tihle kluci vydrží, mají na deset let vystaráno,“ dodal Marek Mucha.

Černuc – Družec 0:3

Černuc chtěla navázat na tříbodový import z Lidic, ale proti velmi dobrému Družci se zmohla jen na velmi kvalitní obranu. Vydržela jí hodinu hry, pak se prosadil po centru Kořínek. To Viktorku zlomilo a v závěru jí potrestali ještě Hlusička s Čurdou.

„Na skákavém hřišti jsme nevyužili na začátku dva samostatné úniky a od té doby byl náš výkon špatný. Až o přestávce jsme si řekli, co a jak změníme, hra začala chodit přes kraje do zakončení a to nám nakonec přineslo tři body, pro které jsme přijeli. Ale nadřeli jsme se až moc,“ přiznal (tentokrát až v závěru) hrající trenér Družce Ondřej Burant.

Domácí předseda Jiří Tymich přiznal, že Družec byl lepší. „Drželi jsme se, ale bylo asi otázkou času, kdy naši obranu překonají. My se k jejich bráně moc nedostali, byly tam jen dva náznaky po standardkách. To je málo,“ uznal.