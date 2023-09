Družec – Olovnice 3:2 PK

Zápas Družec – Olovnice sliboval i přes absenci dvou kanonýrů na každé straně (L. Mačura – Mucha) výborný fotbal, ale dlouho hráli jen domácí. A po právu vedli 2:0 góly Buranta z penalty a Kořínka. Po přestávce se Olovnice postupně začala trochu zvedat a po sedmdesáté minutě jí začaly vycházet nákopy do vápna. Po jednom závaru snížil nekrytý Čermák, ale když už se zdálo, že Družec tři body uhájí, pískl sudí Nykl Čurdovi po souboji pade na pade faul na vápně a hlavní hvězda hostů Putz poté, co se emoce malinko zklidnily, poslal merunu mazácky k tyči – 2:2.

Domácí se dali po vzteku dohromady při penaltách, kde jim pomohl Zach likvidací pokusu Vorlíčka. Když pak Ocásek práskl jen do tyče, bylo vymalováno, doma zůstaly aspoň dva bodíky.

Družečtí se přes výhru zlobili na rozhodčího Nykla, podle nich Jan Čurda soupeře na vápně před poslední standardkou nefauloval. Sám Čurda vzteky opustil plac, ani penaltu kopat nechtěl. Některé jeho spolubojovníky zase zlobilo podle nich nesportovní chování Davida Friče.

Zdroj: Rudolf Muzika

Jiný bouřlivák, který s Fričem kopával za Hostouň, tedy Ondřej Burant, měl jasno: trestňák se kopat neměl! „Náš hráč kope zespodu do míče a to je faul? Za mně v poslední minutě musí pískat na vápně jedině vraždu, Honzovi se vůbec nedivím, že byl naštvanej,“ čertil se.

Zároveň však tým pochválil, že oproti Jedomělicím se zlepšil a bojoval. „Dnes jsme hráli dobře, ale jen do půle, druhá byla špatná. Ale kluci makali celý zápas. Bod navíc z penalt je dobrý, ale měli jsme získat všechny tři,“ nebyl se ziskem úplně spokojen.

Hostující Petr Putz říkal, že moc dobře věděli, jak to bude těžké, protože Družec má silné mužstvo. „Vědí, co mají hrát, jsou silní na balonu. Navíc se ukázalo, že naše taktika bránit a hrát na brejky byla špatná,“ přiznal olovnický kápo, podle něhož David Frič v pauze zvýšil hlas a týmu to prospělo. „Nechtěli jsme dostat sedm osm gólů, ale ukázat, že do okresu patříme. Myslím, že se nám to povedlo, prvním gólem jsme dostali domácí pod tlak a pak už jen čekali, jestli to vyjde,“ usmíval se Putz.

Svůj trestný kop z 90. minuty chtěl kopnout na brankářovu stranu a překvapit ho tak, což se povedlo. „Čekal jsem, že si vleze za zeď, která byla navíc dost široká, protože ji naši kluci dobře zavřeli. Moc toho (Zach) neviděl, tak jsem to zkusil a vyšlo to,“ popisoval.

Závěrečné emoce pro něj zase tak velkou novinkou nejsou, zažil je i ve třetí třídě. „Jsou situace, kdy my, nebo naši soupeři, chtějí toho druhého rozhodit. A kolikrát křičíte jen abyste něco zkusili nebo rozkouskoval hru. Ale to k tomu patří, a kdyby ve fotbale nebyly emoce, nebyl by pro diváka vůbec záživný,“ dodal Petr Putz.